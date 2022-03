Ukraine-Krieg: „Sie graben sich ein“

Ukraine-Krieg: Russland leistet sich wohl „Fehleinschätzungen“ - „Große Anzahl“ an Spionen eingeschleust

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth, Nail Akkoyun, Stefan Krieger, Alina Schröder

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – der News-Ticker am Samstag.

Im Ukraine-Krieg* leistet die Ukraine* den Angreifern aus Russland* weiterhin heftigen Widerstand. Kreml-Chef Wladimir Putin* erwägt deshalb einen Strategiewechsel.

Die Großstädte der Ukraine wie die Hafenstadt Mariupol und die Hauptstadt Kiew* sollen belagert werden.

Alle Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt* lesen Sie im aktuellen News-Ticker.

Update vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Russlands Armee hat sich laut einer Auffasung des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes GUR zahlreiche „Fehleinschätzungen“ geleistet. Davon habe man enorm profitiert. Demnach sei eine „sehr große Anzahl von Menschen“ mobilisiert worden, um auf russischer Seite einen Guerillakrieg zu führen. Das erklärte Kyrylo Budanow, Chef des GUR, dem US-Medium The Nation. Sprich: Die Ukraine hat offenbar Spione in den Reihen des russischen Militär.

Budanov betonte im Interview, dass die Lage in der Ukraine weiterhin sehr angespannt sei. „Wir haben große russische Streitkräfte aus unserem Territorium, und sie haben die ukrainischen Städte eingekesselt“, so der GUR-Chef.

Ein Panzer der ukrainischen Armee in der Hauptstadt Kiew. © Fadel Senna/AFP

+++ 21.50 Uhr: Nach ukrainischen Angaben ist die Kommandozentrale der Luftwaffe in der Stadt Winnyzja mit russischen Raketen angegriffen und stark beschädigt worden. Die russischen Streitkräfte sollen sechs Marschflugkörper abgefeuert haben, wie die ukrainische Luftwaffe im Messengerdienst Telegram mitteilte. Einige seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden, andere hätten Gebäude getroffen und „erhebliche Schäden angerichtet“.



Die Folgen des Raketenangriffs würden noch ermittelt. Die ukrainische Luftwaffe und Luftabwehr konnten bislang eine vollständige Kontrolle der russischen Armee über den ukrainischen Luftraum verhindern. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 20.00 Uhr: Nach einem Monat Krieg in der Ukraine hat der russische Generalstab ungeachtet von Berichten über hohe Verluste ein positives Fazit gezogen. „Im Großen und Ganzen sind die grundlegenden Aufgaben der ersten Etappe der Operation erfüllt“, sagte der Vizechef des russischen Generalstabs, Sergej Rudskoj, am Freitag der Agentur Interfax zufolge. „Das Kampfpotenzial der ukrainischen Streitkräfte wurde erheblich reduziert, das ermöglicht es, ich betonte das noch einmal, die Hauptanstrengungen auf das Erreichen des Hauptziels zu richten - die Befreiung des Donbass.“

Inzwischen seien 93 Prozent des Gebiets Luhansk und 54 Prozent des Gebiets Donezk nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle, sagte Rudskoj. Die ukrainischen Streitkräfte hätten gut ein Viertel ihrer zunächst knapp 60 000 Soldaten in der Gegend verloren. Der Kampf um Mariupol geht laut dem Vizechef des russischen Generalstabs allerdings weiter.

Ukraine-Krieg: „Sie graben sich ein“

Laut Einschätzungen westlicher Militärexperten reagieren die russischen Streitkräfte nun auf die stockenden Vorstöße auf größere Städte wie Kiew, Charkiw und Mykolajiw. Ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte in einem Briefing mit Journalisten mit Blick auf die russischen Truppen: „Sie sind auf den Donbass konzentriert.“ Ein russischer Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew sei derzeit nicht zu beobachten. „Sie graben sich ein, sie bauen Verteidigungspositionen auf.“

„Offensichtlich haben sie ihre Fähigkeit, Kiew einzunehmen, überschätzt“, sagte ein Vertreter des Pentagon. Den ukrainischen Widerstand hätten sie wiederum „eindeutig unterschätzt.“ Einem hochrangigen Mitarbeiter des US-Militärs zufolge könnte Russland versuchen, die ukrainischen Truppen am Donbass vom Rest des Landes abzuschneiden und seine Position in Verhandlungen zu stärken.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen kesseln Kleinstadt nördlich von Kiew ein

+++ 16.15 Uhr: Laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau konzentrieren sich die russischen Streitkräfte ab sofort auf die völlige „Befreiung“ des Donbass. Es könne nicht ausgeschlossen werden, verbarrikadierte ukrainische Städte zu stürmen, erklärte das Ministerium laut russischer Nachrichtenagentur Interfax.

+++ 14.45 Uhr: Für die russische Armee gestalten sich die Kämpfe vor allem um die ukrainische Hauptstadt Kiew eher schwierig (s. Update 09.15 Uhr). Allerdings können die Streitkräfte an manchen Stellen offenbar auch Erfolge verzeichnen. So haben russische Truppen nach Angaben lokaler Behörden die Kleinstadt Slawutytsch nördlich von Kiew eingekesselt. In einer Mitteilung hieß es, dass sich die Angreifer direkt an der Stadtgrenze befänden. In Slawutytsch leben Arbeiter, die an der Instandhaltung des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl beteiligt sind. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte kurz danach, ein erster Angriff von russischen Truppen auf die Stadt sei abgewehrt worden.

+++ 13.45 Uhr: Laut ukrainischen Angaben ist es den russischen Truppen teilweise gelungen, eine Landbrücke von der Region Donezk im Osten bis zur Halbinsel Krim zu schaffen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Russland hat die Krim 2014 annektiert.

+++ 13.00 Uhr: Die Hafenstadt Mariupol hat für Russland im Ukraine-Krieg eine besondere Bedeutung. Die Kämpfe dort werden deshalb besonders hart geführt. Zuletzt hatte vor allem die Bombardierung eines Theaters, die nach aktuellen Erkenntnissen offenbar 300 Todesopfer gefordert hat, für Schlagzeilen gesorgt (s. Update v. 10.45 Uhr).

Auch verdichten sich inzwischen die Hinweise auf Massengräber in der eingekesselten Stadt. Dies teilte ein UN-Menschenrechtsteam mit. In einem Grab sollen demnach 200 Tote liegen, sagte die Leiterin der Beobachtergruppe, Matilda Bogner, in einer Video-Schaltung mit Journalisten. Einige Beweise fänden sich in Satelliten-Aufnahmen. Mehr als 1035 Menschen aus der Zivilbevölkerung seien bisher ums Leben gekommen.

+++ 11.45 Uhr: In der ostukrainischen Großstadt Charkiw hat die russische Armee offenbar eine Klinik beschossen. Dabei sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. „Sieben Zivilisten wurden bei einem Bombardement mit Mehrfachraketenwerfern verletzt, vier davon starben an ihren Verletzungen“, erklärte die Polizei auf Telegram. Die Klinik im Süden von Charkiw habe als Zentrum für humanitäre Hilfe gedient, eine militärische Einrichtung gebe es nicht in der Nähe, teilte die Polizei weiter mit.

Ukraine-Krieg: Behörden vermuten rund 300 Tote durch Angriff auf Theater

+++ 10.45 Uhr: Bei dem Angriff auf ein Theater in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol ist nun erstmals eine Zahl der toten bekannt geben worden. Laut Angaben ukrainischer Beamter sind etwa 300 Menschen bei der Bombardierung ums Leben gekommen. Bisher war keine Zahl der Todesopfer bekannt gegeben worden, da die Trümmer und der ständige Beschuss eine Kontrolle unmöglich gemacht hatten.

Die Stadtverwaltung der Hafenstadt verwies auf Auswertungen von Augenzeugenberichten. „Bis zuletzt will man glauben, dass alle in Sicherheit sind. Doch die Zeugenaussagen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt dieses Terrorakts im Gebäude befanden, sagen das Gegenteil“, erklärte die Behörde im Online-Dienst Telegram. Russland bestreitet den Angriff auf das Theater.

+++ 09.45 Uhr: Russlands Armee hat eigenen Angaben zufolge eines der größten ukrainischen Treibstofflager unweit von Kiew zerstört. Das Lager im Ort Kalyniwka sei mit Kalibr-Marschflugkörpern beschossen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Von Kalyniwka aus seien die ukrainischen Streitkräfte in zentralen Landesteilen mit Treibstoff versorgt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Update vom Freitag, 25.03.2022, 09.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte stehen im Ukraine-Krieg vor immer größeren Problemen. Vor allem die Kämpfe um Kiew gestalten sich offenbar sehr schwierig. So haben die ukrainischen Truppen nach britischen Angaben Städte und Verteidigungsstellungen bis zu 35 Kilometer östlich von Kiew zurückerobert. Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, mussten sich die russischen Truppen zurückfallen lassen, weil ihre Nachschublinien überdehnt sind.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff gerät ins Stocken

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022, 07.00 Uhr: Der Angriff Russlands auf die Ukraine scheint ins Stocken zu geraten. Die Meldungen über Verluste der russischen Armee häufen sich. Die Streitkräfte des Kreml tun sich weiter schwer, die Kontrolle über die Großstädte des Landes wie Kiew, Charkiw und Mariupol zu erringen.

Aus diesem Grund scheint die Militärführung Russlands nun einen Strategiewechsel zu erwägen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Al Jazeera. Weil der Blitzkrieg-artige Überfall der Ukraine gescheitert sei, würde man sich jetzt auf einen klassischen Stellungskrieg konzentrieren. Die Städte sollen belagert werden, die gewonnene Zeit genutzt, um den Nachschub für die Truppen an der Front wieder zu gewährleisten.

Ukraine-Krieg: Russland kämpft weiter um Mariupol

Zentral für das weitere Geschehen im Ukraine-Krieg ist die das Schicksal der Stadt Mariupol. Sollte es Russland gelingen, Kontrolle über die Stadt zu erlangen, wäre das der erste große Sieg des Kreml. Große Teile der Streitkräfte könnten dann vom Südosten des Landes in den weiter hart umkämpften Norden verlagert werden.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden in der Nacht zu Freitag zudem ukrainische Streitkräfte in der Region Dnipropetrowsk angegriffen. Russland habe zwei Raketenangriffe auf eine Militäreinheit am Rande der Stadt Dnipro ausgeführt, teilte eine lokale Behörde der Region auf Facebook mit. Die Gebäude der Einheit seien dabei „erheblich“ beschädigt worden und zwei Brände ausgebrochen. Weitere Details, etwa zu Opfern, gab es zunächst nicht. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

