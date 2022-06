Ukraine-Krieg: Russland startet Raketenangriffe in der Nacht – Selenskyj pocht auf EU-Beitritt

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz

Die Ukraine muss in der Donbass-Region weiter große Verluste hinnehmen. Selenskyj wirbt um EU-Beitritt: der News-Ticker am Dienstag, 7. Juni.

Hinweis der Redaktion: Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Konfliktparteien sind teilweise Quelle der Informationen. Angaben zu Opferzahlen oder dem Kriegsverlauf können nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

+++ 08.45 Uhr: Russland hat offenbar dutzende Leichen ukrainischer Kämpfer aus dem Stahlwerk von Mariupol an die Ukraine übergeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine Sprecherin des rechtsextremen Asow-Regiments. Per DNA-Test soll nun die Identität der Soldaten festgestellt werden. Offizielle Bestätigungen von ukrainischer oder russischer Seite gibt es für den Austausch bislang nicht, er war im Grundsatz aber am Wochenende vereinbart worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.00 Uhr: Russische Truppen beschießen seit der Nacht wohl das Gebiet um die Millionenstadt Dnipro mit Raketenwerfern. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf Aussagen des Gouverneurs, Valentyn Reznichenko. Dabei gab es demnach mindestens einen Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Erstmeldung vom Dienstag, 7. Juni, 06.30 Uhr: Kiew – Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu: Auf diplomatischer Ebene fordert der ukrainische Präsident einen raschen EU-Beitritt seines Landes und schickt einen Sondergesandten zu Gesprächen nach Berlin. Auf militärischer Ebene steht die Ukraine im Osten des Landes enorm unter Druck und verliert wohl eine Stadt mit historischem Kloster an Russland.

Wolodymyr Selenskyj hat angesichts von mehr als 100 Tagen tapferem Kampf gegen die russische Invasion mit Nachdruck den Status als EU-Beitrittskandidat verlangt. „Ich meine, das wird nicht nur eine Entscheidung für die Ukraine, sondern für das gesamte europäische Projekt sein“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videobotschaft am Montag (6. Juni). Das werde auch darüber entscheiden, ob die EU eine Zukunft habe oder nicht, meinte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Sondergesandter wirbt in Berlin für EU-Beitritt der Ukraine

Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit den EU-Ambitionen des von Russland angegriffenen Landes weitergeht. Die Bundesregierung hat sich zu dieser Frage noch nicht positioniert. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat aber klargemacht, dass es keine Abkürzungen für die Ukraine auf dem Weg in die EU geben dürfe. Die Ukraine, die vor allem auch mit massiver Korruption zu tun hat, sieht ihren Kampf gegen Russland als ausreichende Qualifikation.

Selenskyj hat einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive zu führen. Der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow, will am Dienstag und Mittwoch unter anderen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und mehrere Minister treffen. „Die Europäische Union sollte die Ukraine umarmen“, sagte Tschernyschow der dpa vorab. Er betonte aber auch, dass sein Land nicht bevorzugt behandelt werden wolle.

Ukraine-Krieg: Russland erobert Stadt mit historischem Kloster

Derweil gehen die Kämpfe im Ukraine-Konflikt weiter. „Am 103. Tag hält der ukrainische Donbass kräftig stand“, sagte Selenskyj im Hinblick auf die Situation im Osten des Landes. Es werde zudem alles dafür getan, dass die Front in den Gebieten Saporischschja und Mykolajiw standhalte. Schwere Kämpfe gebe es weiter unter anderem um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Dabei müssen die Streitkräfte schwere Verluste hinnehmen.

Das russische Militär und die von Moskau unterstützten Separatisten schließen die Einnahme der ukrainischen Stadt Swjatohirsk mit ihrem historischen Kloster nach eigenen Angaben nun ab. Dort liegt das zuletzt auch beschossene Erzkloster Mariä-Entschlafung, das zu den wichtigsten Heiligtümern der russischen Orthodoxie gehört. Der Moskauer Patriarch Kirill, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, steht seit langem im Ruf, die alten religiösen Stätten in der Ukraine für die russisch-orthodoxe Kirche unter seinem Einfluss halten zu wollen.

Ukraine-Krieg: Spanien will deutsche Leopard-Panzer liefern

Die Ukraine fordert seit Wochen vom Westen die Lieferung schwerer Waffen, um die russischen Streitkräfte nicht nur aufzuhalten und zurückzudrängen, sondern auch, um besetzte Orte zu befreien. Spanien etwa will Kampfpanzer deutscher Bauart an die Ukraine liefern.

Die gewöhnlich sehr gut informierte spanische Zeitung „El País“ hatte unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium berichtet, Spanien bereite die Lieferung von etwa 40 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 A4 und von bodengestützten Luftabwehrraketen vor. Ministerin Margarita Robles wollte dies am Montag aber weder bestätigen noch dementieren. Dies sei ein „extrem delikates Thema“ und bedürfe „größter Diskretion.“

Ukraine-Krieg: Claudia Roth besucht Odessa

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) traf am Montagnachmittag zu einem zweitägigen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein. Sie reiste auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen ans Schwarze Meer. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind“, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt der Reise, „wir wollen zeigen, wie die Kultur angegriffen wird“, sagte sie vorab. Humanitäre Hilfsangebote kämen in den Debatten noch zu selten vor.

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht Bundeskanzler Scholz am Dienstag mit Litauen ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In der Hauptstadt Vilnius wird er neben Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen - neben Litauen gehören noch Lettland und Estland dazu. Anschließend besucht der Kanzler die Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke stationiert sind. (jf/tu mit AFP/dpa)