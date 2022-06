Ukraine-Krieg: Mehr als 1000 Soldaten aus Stahlwerk in Gefangenschaft in Russland

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz

Russland startet Raketenangriffe in der Nacht. Belarus plant, die Truppen an der Grenze zur Ukraine aufzustocken: der News-Ticker am Dienstag, 7. Juni.

Update vom Donnerstag, 8. Juni, 06.15 Uhr: Die russischen Strafverfolgungsbehörden beschäftigen sich der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit mehr als 1000 ukrainischen Kriegsgefangenen aus dem eroberten Stahlwerk in Mariupol. Sie seien mittlerweile nach Russland gebracht worden, so die Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Mehr als 100 ausländische Söldner könnten unter ihnen sein – und bald sollen noch mehr gefangen genommene ukrainische Soldaten aus Mariupol nach Russland befördert werden.

Aus dem Stahlwerk in Mariupol wurden zahlreiche gefangengenommene Soldaten nach Russland gebracht. © dpa/AP/Uncredited

Ukraine-News: Pro-Russische Rebellen sollen Aerosolbomben eingesetzt haben

+++ 19.28 Uhr: Unweit der ostukrainischen Stadt Awdijiwka sollen pro-russische Rebellen einen Angriff mit Aerosolbomben verübt haben. Das legt laut eines Berichts des US-Nachrichtenmagazins Newsweek.com ein im Internet veröffentlichtes Video nah. Die „Volksmiliz“ der so genannten „Volksrepublik Donezk“ räumte bereits am Samstag (4. Juni) ein, dass das russische Raketenwerfer-System TOS-1M sowie thermobarische Munition zum Einsatz gekommen waren.

Wie Vertreter der pro-russischen Kämpfer im Osten der Ukraine behaupteten, sei damit der flächendeckende Angriff auf ein 40.000 Quadratmeter großes Gebiet möglich. Ziel des Angriffs seien laut der Miliz „Erdlöcher und Schützengräben sowie Ausrüstung der ukrainischen Terroristen“ gewesen. Eine offizielle Bestätigung des Angriffs habe es laut Newsweek weder von ukrainischen noch russischen Behörden gegeben.

Selenskyj hält Kriegsende in der Ukraine „nur auf dem Schlachtfeld“ für möglich

+++ 18.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein Ende des von Russland gegen sein Land geführten Krieges weiter nur auf dem „Schlachtfeld“ für möglich. „Vor allem muss der Sieg auf dem Schlachtfeld sein“, sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag (7. Juni) veröffentlichten Gespräch mit der Financial Times. Um anzugreifen, mangele es der Ukraine aber weiter an Technik. Ohne zusätzliche Ausrüstung sei es für Kiew schwer, die Verluste wären groß. „Die Menschen haben für mich aber Priorität“, betonte der Präsident.

Wolodymyr Selenskyj: „Vor allem muss der Sieg auf dem Schlachtfeld sein“ © Cover-Images / Imago Images

Ukraine-Krieg: Odessa hat zu wenig Munition

+++ 16.35 Uhr: Maksym Marchenko, Gouverneur vom ukrainischen Region Odessa, hat betont, dass die bisher vorhandene Munition für die Verteidigung der Hafenstadt nicht ausreicht. Das sagte er beim Besuch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). „Die Reserve an Munition, die wir haben, reicht nicht, um die Stadt zu verteidigen“, so Marchenko.

Munition für einen russischen Panzer liegt auf einem Feld zwischen Okhtyrka und Trostyanets, Ukraine, auf dem Boden. (Archivfoto) © Daniel Carde / Zuma Wire / dpa

+++ 15.45 Uhr: Russlands Truppen verlassen offenbar Melitopol in der Region Saporischschja. Loeksandr Starukh, Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Saporischja, sagte, die Soldaten „ziehen wahrscheinlich“ in Richtung Cherson. Er erklärte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass dies Teil einer Truppenrotation sein könne. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft?

+++ 15.15 Uhr: Der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, hat bekannt gegeben, dass sich derzeit rund 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft befinden sollen. In den vergangenen Tagen hätten sich 126 ukrainische Soldaten ergeben, so Schoigu. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement.

+++ 14.30 Uhr: Nachdem am Sonntag bekannt wurde, dass der russische General Roman Kutusow im Ukraine-Krieg gefallen ist, kursiert bereits die nächste Todesmeldung eines hochrangigen Militärs. Oberstleutnant Wladimir Nigmatullin soll ebenfalls bei Kämpfen getötet worden sein. Das berichtet die Daily Mail mit Bezug auf Aussagen seiner Familie. Demnach wurde er bereits am Dienstag (31. Mai) getötet. Nigmatullins Schwägerin Marina Konyukhova sagte laut Bericht: „Ewiges Andenken, lieber, geliebter Mann, du bist von uns gegangen.“ Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine News: Pattsituation für Selenskyj keine Option

+++ 14.00 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat eine Pattsituation mit Russland als Option verneint. Ein solcher Schritt werde nicht in Erwägung gezogen, so der ukrainische Präsident. Man müsse „die volle Kontrolle über unser gesamtes Territorium erreichen“. Das Land habe zu viele Menschen verloren, als dass es einige Gebiete einfach abtreten könne, hieß es am Dienstag.

+++ 13.30 Uhr: Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Litauen angekündigt, eine „robuste Kampfbrigade“ für die Nato-Ostflanke bereitzustellen. „Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir unseren Beitrag verstärken werden“, sagt er nach Gesprächen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda und den Regierungschefs aller drei baltischen Staaten. Weitere Einzelheiten nannte der Bundeskanzler zunächst nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Putin startet verdeckte Mobilisierung

+++ 13.00 Uhr: Russland hat offenbar rund 600 neue Wehrpflichtige in die Ukraine geschickt. Das bestätigte der Militärstaatsanwalt des westlichen Distrikts laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Präsident Wladimir Putin hatte zuvor mehrfach erklärt, dass er keine Wehrpflichtigen und Reservisten in den Krieg schicken werde. Vor mehreren Wochen war per Gesetzesänderung beschlossen worden, dass das Maximalalter für Soldaten entfällt. Dabei war von einer verdeckten Mobilisierung die Rede.

Ukraine News: Russland startet Militärmanöver

+++ 12.30 Uhr: Russland hat ein Marine-Manöver der baltischen Flotte an der Ostsee gestartet. Daran sind mehr als 20 Kriegsschiffe und Boote beteiligt. Das teilte die russische Armee laut Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Nach Angaben des russischen Militärs handelt es sich um planmäßige Gefechtsübungen. Dabei ist der Zeitpunkt des Marinemanövers pikant: Es findet parallel zum Nato-Manöver „Baltrops 2022“, das unter der Führung der US-Marine läuft, statt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj mit bitterer Prognose zu Sjewjerodonezk

+++ 11.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag wohl erklärt, dass eine Rückeroberung der Stadt Sjewjerodonezk mit hohen Verlusten, was Truppen und Ausrüstung angeht, einhergehen wird. Das berichtet unter anderem die BBC. Seit Tagen toben schwere Kämpfe in Sjewjerodonezk. Zuletzt vermeldete der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sogar, dass große Teile der Stadt zurückerobert worden seien. Dem widersprach Selenskyj am Montag (6. Juni). Man sei den russischen Truppen zahlenmäßig unterlegen. Die Kämpfe hätten Sjewjerodonezk zu einer „toten Stadt“ gemacht.

"Wenn Sie sich in die besseren Stellungen begeben, wird es sehr kostspielig sein, zurückzukehren, was die Zahl der Gefallenen und der Verluste angeht", betonte Selenskyj laut einem Bericht der ukrainischen Ukrainska Pravda. "Wenn wir uns entscheiden, später anzugreifen, werden wir viel mehr verlieren." Selenskyj sagte zudem, dass die ukrainischen Streitkräfte Sjewjerodonezk versuchen zu halten. Entscheidungen würden auf der Grundlage künftiger Entwicklungen getroffen, sagte er.

Ukraine News: Schwere Verluste für Russland

+++ 10.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind bereits 31.160 Soldaten der russischen Armee seit dem 24. Februar gefallen. Hinzu kommen laut Statistik 1390 Panzer und 212 Militärflugzeuge, die wohl zerstört wurden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.45 Uhr: Belarus plant offenbar die Aufstockung der Armee von 45.000 auf 80.000 Soldaten. Das berichtet der ukrainische Generalstab. Die Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig prüfen. Der Generalstab betonte in seinem Update zudem, dass das Land weiterhin durch das belarussische Militär bedroht werde.

Ukraine News: Russland plant Angriff auf „nördlicher Achse“

+++ 09.15 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium hat sich im neuesten Lagebericht zum Ukraine-Krieg auf die Lage in Sjewjerodonezk bezogen. Demnach haben ukrainische Streitkräfte am Wochenende weite Teile der Stadt im Donbass zurückerobert. Dennoch besetzte die russische Armee weiterhin die östlichen Bezirke. Russland plant demnach offenbar weiterhin Sjewjerodonezk von Norden als auch von Süden einzukesseln. Die russische Armee bereitet sich laut Bericht außerdem auf einen erneuten Angriff auf der „nördlichen Achse“ vor. Darauf deute der Beschuss bei Isjum am Wochenende hin, heißt es. Die Angaben basieren auf Informationen des britischen Geheimdienstes und sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.45 Uhr: Russland hat offenbar dutzende Leichen ukrainischer Kämpfer aus dem Stahlwerk von Mariupol an die Ukraine übergeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine Sprecherin des rechtsextremen Asow-Regiments. Per DNA-Test soll nun die Identität der Soldaten festgestellt werden. Offizielle Bestätigungen von ukrainischer oder russischer Seite gibt es für den Austausch bislang nicht, er war im Grundsatz aber am Wochenende vereinbart worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Nächtliche Raketenangriffe

+++ 08.00 Uhr: Russische Truppen beschießen seit der Nacht wohl das Gebiet um die Millionenstadt Dnipro mit Raketenwerfern. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf Aussagen des Gouverneurs, Valentyn Reznichenko. Dabei gab es demnach mindestens einen Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Erstmeldung vom Dienstag, 7. Juni, 06.30 Uhr: Kiew – Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu: Auf diplomatischer Ebene fordert der ukrainische Präsident einen raschen EU-Beitritt seines Landes und schickt einen Sondergesandten zu Gesprächen nach Berlin. Auf militärischer Ebene steht die Ukraine im Osten des Landes enorm unter Druck und verliert wohl eine Stadt mit historischem Kloster an Russland.

Wolodymyr Selenskyj hat angesichts von mehr als 100 Tagen tapferen Kampfes gegen die russische Invasion mit Nachdruck den Status als EU-Beitrittskandidat verlangt. „Ich meine, das wird nicht nur eine Entscheidung für die Ukraine, sondern für das gesamte europäische Projekt sein“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videobotschaft am Montag (6. Juni). Das werde auch darüber entscheiden, ob die EU eine Zukunft habe oder nicht, meinte Selenskyj.

Ukraine News: Sondergesandter wirbt in Berlin für EU-Beitritt der Ukraine

Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit den EU-Ambitionen des von Russland angegriffenen Landes weitergeht. Die Bundesregierung hat sich zu dieser Frage noch nicht positioniert. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat aber klargemacht, dass es keine Abkürzungen für die Ukraine auf dem Weg in die EU geben dürfe. Die Ukraine, die vor allem auch mit massiver Korruption zu tun hat, sieht ihren Kampf gegen Russland als ausreichende Qualifikation.

Selenskyj hat einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive zu führen. Der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow, will am Dienstag und Mittwoch unter anderen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und mehrere Minister treffen. „Die Europäische Union sollte die Ukraine umarmen“, sagte Tschernyschow der dpa vorab. Er betonte aber auch, dass sein Land nicht bevorzugt behandelt werden wolle.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erobert Stadt mit historischem Kloster

Derweil gehen die Kämpfe im Ukraine-Konflikt weiter. „Am 103. Tag hält der ukrainische Donbass kräftig stand“, sagte Selenskyj im Hinblick auf die Situation im Osten des Landes. Es werde zudem alles dafür getan, dass die Front in den Gebieten Saporischschja und Mykolajiw standhalte. Schwere Kämpfe gebe es weiter unter anderem um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Dabei müssen die Streitkräfte schwere Verluste hinnehmen.

Das russische Militär und die von Moskau unterstützten Separatisten schließen die Einnahme der ukrainischen Stadt Swjatohirsk mit ihrem historischen Kloster nach eigenen Angaben nun ab. Dort liegt das zuletzt auch beschossene Erzkloster Mariä-Entschlafung, das zu den wichtigsten Heiligtümern der russischen Orthodoxie gehört. Der Moskauer Patriarch Kirill, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, steht seit langem im Ruf, die alten religiösen Stätten in der Ukraine für die russisch-orthodoxe Kirche unter seinem Einfluss halten zu wollen.

News zum Ukraine-Krieg: Spanien will deutsche Leopard-Panzer liefern

Die Ukraine fordert seit Wochen vom Westen die Lieferung schwerer Waffen, um die russischen Streitkräfte nicht nur aufzuhalten und zurückzudrängen, sondern auch, um besetzte Orte zu befreien. Spanien etwa will Kampfpanzer deutscher Bauart an die Ukraine liefern.

Die gewöhnlich sehr gut informierte spanische Zeitung El País hatte unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium berichtet, Spanien bereite die Lieferung von etwa 40 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 A4 und von bodengestützten Luftabwehrraketen vor. Ministerin Margarita Robles wollte dies am Montag aber weder bestätigen noch dementieren. Dies sei ein „extrem delikates Thema“ und bedürfe „größter Diskretion.“

News zum Ukraine-Krieg: Claudia Roth besucht Odessa

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) traf am Montagnachmittag zu einem zweitägigen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein. Sie reiste auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen ans Schwarze Meer. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind“, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt der Reise, „wir wollen zeigen, wie die Kultur angegriffen wird“, sagte sie vorab. Humanitäre Hilfsangebote kämen in den Debatten noch zu selten vor.

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht Bundeskanzler Scholz am Dienstag mit Litauen ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In der Hauptstadt Vilnius wird er neben Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen - neben Litauen gehören noch Lettland und Estland dazu. Anschließend besucht der Kanzler die Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke stationiert sind. (jf/tu mit AFP/dpa)