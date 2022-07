Ukraine-Krieg: Neues Massengrab in Mariupol entdeckt – Russland bombardiert Wohngebiete

Von: Karolin Schäfer

Eine Kleinstadt in der Region Odessa wird von Russlands Luftwaffe bombardiert. Die ukrainische Armee erobert die Schlangeninsel zurück: die Lage im News-Ticker.

Raketenangriffe in der Region Odessa: Zahlreiche Tote und Verletzte

Zahlreiche Tote und Verletzte Schlangeninsel eingenommen : Die Ukraine kann die strategisch wichtige Insel im Schwarzen Meer zurückerobern. Russlands Truppen erleiden Rückschlag.

: Die Ukraine kann die strategisch wichtige Insel im Schwarzen Meer zurückerobern. Russlands Truppen erleiden Rückschlag. Kämpfe im Donbass : Die militärische Lage im umkämpften Lyssytschansk in der Region Luhansk spitzt sich zu. Russland rückt im Ukraine-Krieg vor.

: Die militärische Lage im umkämpften Lyssytschansk in der Region Luhansk spitzt sich zu. Russland rückt im Ukraine-Krieg vor. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 11.00 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol wurde offenbar ein neues Massengrab entdeckt. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta unter Berufung auf Petro Andryushchenko, ein Berater des Bürgermeisters. In dem Grab befinden sich demnach mehr als 100 Leichen. Dies ist nicht unabhängig prüfbar.

Ein Soldat untersucht eine Wasseraufbereitungsanlage auf Minen und nicht explodierte Bomben in Mariupo. © Pavel Lisitsyn / Imago Images

+++ 10.30 Uhr: Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Nexta soll die Zahl der Toten Bilhorod-Dnistrowskyj mittlerweile auf 19 gestiegen sein. Die Angabe lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.10 Uhr: Die Zahl der Toten durch die russischen Raketenangriffe in Bilhorod-Dnistrowskyj im Gebiet Odessa ist laut Angaben des ukrainischen Militärs auf mindestens 18 gestiegen. Das teilte der Militärgouverneur des Gebiets Odessa, Maxym Martschenko, auf Telegram mit. Mindestens 39 Menschen wurden diesen Angaben zufolge verletzt. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine-Krieg: Offenbar 57. russischer Oberst gefallen

+++ 09.45 Uhr: Die russische Armee muss zahlreiche Verluste hinnehmen. Im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs heißt es, dass mittlerweile 35.750 Soldaten seit Beginn der Invasion Ende Februar gefallen seien. Auch auf der Führungsebene gibt es derweil Verluste zu beklagen. Einem Bericht von The Independent zufolge soll bereits der 57. Oberst getötet worden sein. Dabei handelt es sich offenbar um Pawel Kisljakow. Der 40-Jährige wurde laut dem Bericht am Donnerstag (30. Juni) in Moskau beigesetzt. Kisljakow war Kommandeur der russischen Fallschirmjäger.

+++ 09.00 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium berichtet mit Bezug auf geheimdienstliche Informationen, dass russische Truppen die Stadt Prywillja im Norden der Region Luhansk eingenommen haben. Dabei handelt es sich um eine Kleinstadt, mit lediglich 7600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Deutlich wichtiger ist aus strategischer Perspektive die dortige Ölraffinerie. Um das Gelände gibt es laut der Einschätzung aus Großbritannien aktuell schwere Gefechte. Prywillja liegt nahe der Großstadt Lyssytschansk, die laut Angaben der regionalen Militärverwaltung von einem russischen Einschluss bedroht ist. Seit Tagen werde die Stadt belagert, hieß es mehrfach. Die Angaben des britischen Verteidigungsministeriums lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Mindestens 17 Tote bei russischen Raketenangriffen

+++ 08.30 Uhr: Bei Raketenangriffen auf die Stadt Bilhorod-Dnistrovsky in der Region Odessa wurden mindestens 17 Menschen getötet. Der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, teilte auf Telegram mit, dass drei Geschosse in einer Wohnsiedlung einschlugen. Unter anderem sei ein Freizeitheim getroffen worden. Die Lage vor Ort ist chaotisch, die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Ein Video, das vom Nachrichtenportal Nexta veröffentlicht wurde, zeigt den Ausmaß des Schadens. Das Wohngebiet gleicht einem Trümmerfeld.

+++ 07.30 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in der südukrainischen Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Rettungsdienste sprachen am Freitag von 14 Toten und 30 Verletzten. Unter den Verletzten seien drei Kinder. Die Rettungsarbeiten würden andauern, sie würden aber durch ein Feuer erschwert. Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, hatte zuvor erklärt, von der Rakete sei ein neunstöckiges Wohnhaus in der Gegend von Bilhorod-Dnistrowsky rund 80 Kilometer südlich der Hafenstadt Odessa getroffen worden. Demnach wurde die Rakete von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert. Nach ukrainischen Angaben wurde das Wohngebäude durch den Angriff teilweise zerstört. Die Rettungskräfte hatten zunächst von sechs Toten und sieben Verletzten gesprochen. Später stieg die Zahl der Toten auf zehn und dann auf 14.

Erstmeldung vom Freitag, 1. Juli, 06.30 Uhr: Kiew – Die Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt weiterhin sehr ernst. Während Russland in der Ostukraine seine militärische Überlegenheit ausspielt, kann Kiew zumindest über die Rückeroberung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer jubeln.

Der Rückzug der russischen Truppen ermöglicht dabei eine bessere Position für die Ukraine, betonte das ukrainische Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj. „Die Schlangeninsel ist ein strategischer Punkt und das verändert erheblich die Situation im Schwarzen Meer“, sagte er in der Nacht zum Freitag (1. Juli) in seiner täglichen Videoansprache.

Ukraine News: Schlangeninsel zurückerobert – Russlands Militär aktuell eingeschränkt

Auch wenn das noch keine Sicherheit garantiere, sei die Handlungsfreiheit des russischen Militärs deutlich eingeschränkt. Nach ukrainischen Militärangaben erlaube die Schlangeninsel die Kontrolle über Teile der ukrainischen Küste und Schifffahrtswege.

Währenddessen meldeten ukrainische Behörden einen Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa. Folglich sollen mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Die Rakete habe ein neunstöckiges Mehrfamilienhaus getroffen, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Bratschuk, mit. Kiew geht davon aus, dass die Rakete von einem russischen Militärflugzeug über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden ist.

Ukraine-Krieg: Lyssytschansk von Einschließung bedroht

Auch im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. In Lyssytschansk in der Region Luhansk sind die Verteidiger nach eigenen Angaben von einer Einschließung bedroht. Die etwa sieben Kilometer westlich der Stadt gelegene Raffinerie sei umkämpft, teilte der Generalstab mit. Russische Streitkräfte würden aus dem Süden auf die Stadt vorrücken, auch an der westlichen und südlichen Stadtgrenze werde gekämpft. In russischen Medien wurde die Raffinerie bereits als komplett erobert dargestellt. Die einstige Großstadt Lyssytschansk zählt als noch letzter größter Ort in Luhansk, der noch nicht unter russischer Kontrolle steht.

Im benachbarten Donezk dagegen konnten russische Vorstöße bei Slowjansk und Bachmut zurückgeschlagen werden, teilte der Generalstab mit. Entlang der Frontlinie würden ukrainische Stellungen kontinuierlich mit Artillerie beschossen und aus der Luft bombardiert, hieß es weiter. „Die Überlegenheit der Besatzer bei der Feuerkraft ist extrem spürbar“, sagte Selenskyj zur Lage im Osten. Russland greife dafür auf seine Reserven zurück. (kas/dpa)