„Wunsch nach Rache“ im Ukraine-Krieg: Mehrere russische Generäle wohl tot

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – der News-Ticker.

In der Ukraine* herrscht Krieg. Russlands* Truppen von Wladimir Putin* belagern vor allem die Hauptstadt Kiew*.

Der Ukraine-Konflikt* beschäftigt auch die Nato*: Bislang wurde erfolglos versucht, Russland über Konfliktlösungs-Hotline zu erreichen.

Die aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg* lesen Sie hier im folgenden News-Ticker.

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Kommandostand der russischen Armee zerstört. „Das bedeutet womöglich den Tod von einigen Generälen und entsprechend eine Pause und Desorganisation des Gegners bei der Führung von Kampfhandlungen“, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowitsch am Donnerstag in einer in den sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft.

Es solle sich dabei um die aus dem Fernen Osten Russlands stammende 35. Armee handeln, wie das ukrainische Militär mitteilte. Generell gab es Arestowitsch zufolge jedoch kaum Lageveränderungen. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht unabhängig. Dem Generalstab der ukrainischen Armee zufolge haben sich die russischen Streitkräfte im Luhansker Gebiet im westlichen und nordwestlichen Teil der Stadt Rubischne festgesetzt. Westlich und nördlich der Separatistenhochburg Donezk würden ukrainische Positionen angegriffen. Russische Truppen hätten sich im nordwestlichen Teil des Gebietes Cherson an der Grenze zur Region Dnipropetrowsk festgesetzt, hieß es. Damit wären sie nur rund 30 Kilometer von der Großstadt Krywyj Rih entfernt.

Ukraine-Krieg: Neue Evakuierungsrouten festgelegt

+++ 11.45 Uhr: Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurden für Donnerstag neun Evakuierungsrouten aus verschiedenen ukrainischen Städten, darunter die belagerte südöstliche Stadt Mariupol, vereinbart. Die Korridore sollen während des Ukraine-Kriegs einen sicheren Transport von humanitärer Hilfe in die Städte und eine sichere Ausreise für die Bewohnerinnen und Bewohner ermöglichen.

Rauch und Flammen steigen aus einem Wohnhaus in Mariupol auf. Sollte Kiew von Russland beschossen und eingenommen werden, schwört ein Selenskyj-Berater Rache.

In den vergangenen Tagen sind immer mehr private Fahrzeuge aus Mariupol herausgefahren, obwohl kein offizieller Korridor eingerichtet worden war. Ein humanitärer Konvoi, der für die Stadt Mariupol bestimmt war, sitzt seit Tagen in Berdjansk, etwa 80 Kilometer westlich von Mariupol, fest.

Nach Angaben der zuständigen ukrainischen Ministerin Iryna Vereshchuk wurden weitere Korridore in der Region Kiew vereinbart, darunter von Borodianka nach Zhytomyr und vom Dorf Shevchenkove nach Brovary. Weiter plane die Regierung, humanitäre Hilfe in die Städte Hostomel und Bucha sowie in die Dörfer Semypolky, Markivtsi und Opanasiv zu liefern.

Krieg in der Ukraine: Selenskyj-Berater spricht von „Wunsch nach Rache“

+++ 11.17 Uhr: Die Ukraine hat Russland einen noch intensiveren Kampf angekündigt, falls die Hauptstadt Kiew von den russischen Streitkräften erobert werden sollte. Von dem Szenario gehe man jedoch nicht aus, sagte Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der italienischen Zeitung La Repubblica am Donnerstag. „Aber wir haben einen Plan. Wenn wir Kiew verlieren, wird die Regierung weitermachen wie bis jetzt. Der Widerstand geht weiter. Und er wird noch schärfer, weil von einem Wunsch nach Rache geschürt.“

Arestowitsch unterstrich, dass laut ukrainischen Informationen Russland bei der Offensive auf Kiew große Probleme habe. Von sieben russischen Brigaden und 15 bis 20 Bataillonen seien inzwischen nur noch drei Brigaden und zehn Bataillone übrig, behauptete er. Die Ukrainer hätten den Russen erhebliche militärische Verluste zugefügt, allein 84 von 100 Kampfflugzeugen seien abgeschossen worden. Zudem soll der Nachschub fehlen (s. Update v. 10.30 Uhr). Solche Angaben können von unabhängiger Seite schwer verifiziert werden.

„Für sie ist die Lage aktuell schwieriger als für uns“, resümierte der Berater und prognostizierte: „Laut unseren Informationen reichen die Reserven und der Nachschub für den russischen Angriff noch zwei Wochen. Danach müssen ihn die Russen verlangsamen und sich in einen Stellungskrieg zurückziehen, so wie in Kiew.“

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte kämpfen offenbar mit alten Waffen

Update vom Donnerstag, 17.03.2022, 10.30 Uhr: Russlands Streitkräfte haben wohl weiterhin Probleme bei der Versorgung. Der Nachschub stockt offenbar. Das britische Verteidigungsministerium äußerte am Donnerstag deshalb den Verdacht, dass die russische Armee auf ältere, weniger präzisere Waffen zurückgreifen könnte. Diese seien deutlich ineffektiver und forderten eher zivile Opfer.

Erstmeldung vom Donnerstag, 17.03.2022, 10.00 Uhr: Kiew – In der nordukrainischen Stadt Tschernihiw gibt es weitere Todesopfer. Mittlerweile soll die Zahl der Toten bei 53 liegen. Gouverneur Wiatscheslaw Tschaus erklärte laut übereinstimmenden Medienberichten: „Wir erleiden schwere Verluste.“ Tschaus Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

