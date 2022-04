Ukraine-Krieg: Brigade rechnet mit „letzter Schlacht“ um Mariupol – Caritas-Gebäude zerstört

News-Ticker

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu, sowohl militärisch als auch humanitär: der News-Ticker am Montag.

Russlands * Offensive im Osten der Ukraine * : Die Truppen des Kreml planen weiterhin die Großoffensive für die „Befreiung“ des Donbass.

* * Die Truppen des Kreml planen weiterhin die Großoffensive für die „Befreiung“ des Donbass. Prekäre humanitäre Lage im Ukraine-Krieg * : Sowohl in der belagerten Hafenstadt Mariupol als auch in weiteren ukrainischen Städten herrschen Hunger und Leid.

* Sowohl in der belagerten Hafenstadt Mariupol als auch in weiteren ukrainischen Städten herrschen Hunger und Leid. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

+++ 22.44 Uhr: Russland erhöht seinen Druck im Osten der Ukraine weiter. Neben Mariupol werden nun auch aus Charkiw weitere Todesfälle gemeldet. Nach offiziellen Angaben sind durch russischen Artilleriebeschuss mindestens acht Zivilpersonen getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die russischen Truppen sollen auch aus der Luft abgeworfene Verzögerungsminen einsetzen, die erst auf Bewegung reagieren. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen, teilt die Deutsche Presseagentur mit.

Ukraine-Krieg: Russische Panzer zerstören offenbar Caritas-Gebäude – sieben Tote gemeldet

+++ 22.04 Uhr: Nach Angaben der Caritas zerstörte ein russischer Panzer ein Gebäude der Hilfsorganisation in Mariupol. Sieben Menschen, die sich darin befanden, wurden beim Angriff getötet. Wie Caritas Ukraine am Montagabend auf Twitter mitteilte, seien unter den Toten zwei ihrer Mitarbeiter und fünf Personen, die in der Einrichtung Schutz vor den Gefechten gesucht hatten.

„Der Tod von Zivilisten und humanitären Helfern, die sich vorbehaltlos für andere eingesetzt haben, macht uns sprachlos. Wir sind in Gedanken bei den Familien der Toten“, sagte Oliver Müller, Leiter der Caritas international. Seinen Angaben zufolge laufen die Hilfen trotz des hohen Risikos weiter. Neben Mariupol seien sie im Ukraine-Krieg auch in den umkämpften Städten Kramatorsk, Saporischschja sowie in Kiew im Einsatz. Im Mittelpunkt der Hilfen stehe die Versorgung von Alten, Kranken und Kindern, die von den Folgen des Krieges besonders stark betroffen seien.

+ Ein russischer Panzer zerstörte ein Gebäude der Caritas und tötete dabei sieben Menschen. In Mariupol spitzt sich die Lage weiter zu. (Archivbild) © dpa/Victor/XinHua

Ukraine-Krieg: Brigade rechnet mit „letzter Schlacht“ um Mariupol

+++ 20.00 Uhr: Russland konzentriert sich im Ukraine-Krieg aktuell auf die Ostukraine. Ein Fokus gilt etwa der besetzten Hafenstadt Mariupol. Russische Truppen planen aber offenbar nach wie vor, weiter in die Ukraine vorzudringen. Das schreibt der ukrainische Generalstab auf Facebook. Es würde ihnen allerdings nicht gelingen. „Versuche, tief in die Ukraine vorzustoßen, um ihre taktische Lage zu verbessern, blieben erfolglos“, hieß es.

+++ 18.50 Uhr: Die Ukraine wirft Russland vor, ein Schiff am Hafen von Mariupol besetzt zu haben. 18 Matrosen sowie die Frau des Kapitäns seien gefangen genommen worden, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denissowa, bei Telegram. Zuvor hätten russische Truppen das Schiff unter liberianischer Flagge beschossen. Unter den Gefangenen sei neben ukrainischen Staatsbürgern auch ein Ägypter.

Ukraine-Krieg: Brigade rechnet heute mit „letzter Schlacht“ um Mariupol

+++ 18.15 Uhr: Laut Angaben von Denys Puschylin, Anführer der selbsternannten Volksrepubliik Donezk hat erklärt, dass mindestens 1.500 ukrainische Soldaten in der Nähe eines Stahlwerks eingekesselt sind. Wie die Zeitung Ukrajinska Prawda berichtet, werde derzeit darüber diskutiert, wie die mutmaßlich eingekesselten ukrainischen Truppen angegriffen werden. Eine unterirdische Operation komme offenbar nicht infrage, da die Gefahr zu groß sei, eigene Soldaten zu verlieren.

Puschylin liebäugelt daher offenbar mit dem Einsatz chemischer Waffen. „Wir müssen herausfinden, wie wir diese Anlage blockieren können, wie wir alle Ein- und Ausgänge finden“, zitiert ihn die Ukrajinska Prawda. „Und dann, denke ich, müssen wir die Chemiespezialisten fragen, die einen Weg finden werden, diese Ratten aus ihren Löchern auszuräuchern.“ Laut ukrainischen Angaben könnte es in den nächsten Stunden zur „letzten Schlacht“ um Mariupol kommen. Großbritanniens Militärgeheimdienst warnte am Montagmorgen bereits vor einem Einsatz von Phosphormunition in Mariupol.

+ Blick auf das Stahlunternehmen Azovstal. Russische Separatistentruppen haben die Ukrainer nach eigenen Angaben eingekesselt. © Ilya Pitalev/SNA

+++ 16.30 Uhr: Pro-russische Separatisten haben die Einnahme des Hafens von Mariupol vermeldet. Dieser gilt für das russische Militär als strategisch wichtiger Knotenpunkt.

+++ 15.30 Uhr: Separatistengruppen aus Donezk sollen offenbar einen Angriff mit Chemiewaffen nahe Mariupol erwägen. Das erklärte ein Sprecher des russischen Militärs am Montagnachmittag laut Angaben der Staatsagentur RIA. Demnach hätten sich zwischen 3000 und 4000 Ukrainer in einer Metallfabrik verschanzt. Diese mit einem Frontalangriff zu bekämpfen sei aufgrund der örtlichen Begebenheiten aussichtslos. Stattdessen müsse man alle Ausgänge des Geländes blockieren und anschließend an die „chemischen Truppen“ übergeben. „Und anschließend sollte man sich, denke ich, an die chemischen Truppen wenden, die einen Weg finden werden, die Maulwürfe aus ihrem Bau auszuräuchern.“, sagte Sprecher Eduard Bassurin live im TV. Die Angaben der russischen Nachrichtenagentur lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die 36. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte berichtete bereits am Mittag, dass man die „letzte Schlacht“ um Mariupol erwarte (s. Update v. 13.30 Uhr). Dem Statement zufolge gehe die Munition zu neige.

+++ 15.00 Uhr: Bei einem Raketenangriff auf die belagerte Hafenstadt Mariupol wurden zwei Mitarbeiter der Caritas getötet. Das teilte die internationale Organisation am Montag mit.

Ukraine-Krieg: Baerbock und Habeck forcieren schnelle Waffenlieferungen

+++ 14.30 Uhr: Nach Annalena Baerbock hat sich auch Robert Habeck für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Angesichts der drohenden russischen Offensive im Osten des Landes müsse man nun reagieren: „Die Waffen müssen schnell geliefert werden“, so Habeck. Konkretere Angaben machte er nicht.

+++ 14.00 Uhr: Das ukrainische Militär befürchtet neben der Offensive im Donbass auch einen russischen Angriff aus Westen. Laut Angaben des Generalstaabs könnten dafür in der Republik Moldau stationierte Truppen genutzt werden, heißt es in einem Statement. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass die russischen Streitkräfte auf dem Gebiet der Region Transnistrien in der Republik Moldau Provokationen durchführen.“ Der Fokus der russischen Armee liegen wohl dennoch weiterhin auf der Eroberung der Ostukraine.

Ukraine-Krieg: Marinebrigade rechnet heute mit „letzter Schlacht“ um Mariupol

+++ 13.30 Uhr: Die ukrainische Armee rechnet mit der „letzten Schlacht“ um Mariupol. „Heute wird wahrscheinlich die letzte Schlacht sein, da die Munition zur Neige geht“, erklärte die 36. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte am Montag auf Facebook. Die Streitkräfte seien von der russischen Armee „zurückgedrängt“ und „umzingelt“ worden. Die Eroberung werde „den Tod für einige von uns und Gefangenschaft für den Rest“ bedeuten, so die 36. Marinebrigade im Statement.

+++ 13.00 Uhr: Einem Bericht zufolge zwingt das russische Militär ukrainische Kinder in der Region Donezk dazu, in die Schulen zu gehen – trotz andauernden Kämpfen. Das erklärte Ombudsmann Lyudmyla Denisova laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Damit wolle die Armee wohl menschliche Schutzschilder errichten, sagte er.

+++ 12.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vermutet Zehntausende Tote in Mariupol. Die Hafenstadt im Süden der Ukraine wird seit Wochen durch russische Truppen belagert. „Mariupol wurde zerstört. Es gibt Zehntausende Tote. Und trotzdem hören die Russen mit ihrer Offensive nicht auf“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft an das südkoreanische Parlament. Am Montag sollen zahlreiche Fluchtkorridore eröffnet werden, unter anderem in Mariupol (s. Update v. 11.45 Uhr).

Ukraine-Krieg: Neun neue Fluchtkorridore sollen öffnen

+++ 11.45 Uhr: Laut Angaben der ukrainischen Regierung sollen am Montag neun neue Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk mit. Diese betreffen mehrheitlich die Evakuierungen in der Ostukraine. Fünf der neun Korridore befinden sich in der Region Luhansk. Ein Korridor soll aus der besetzten Hafenstadt Mariupol im Süden führen.

+++ 11.25 Uhr: Bereits am Sonntag wurde vermeldet, dass westlich von Kiew ein weiteres Massengrab gefunden wurde. Es soll sich in der Ortschaft Busowa befinden. Der Gemeindevorsteher hat am Montagmorgen laut übereinstimmenden ukrainischen Medienberichten neue Details dazu genannt. Man habe Anzeichen von Exekutionen gefunden, so Taras Didytsch.

Ukraine-Krieg: Verwirrung um russischen Militär-Konvoi

+++ 11.15 Uhr: Am Wochenende wurde ein neuer Militärkonvoi der russischen Armee östlich von Charkiw gesichtet. Satellitenaufnahmen von Maxar Technologies zeigten dies. Einem Bericht der New York Times zufolge besteht der Konvoi aus hunderten Fahrzeugen. Demnach soll er sich in Richtung Isjum bewegen. Die Stadt bei Charkiw sei der „heißeste Punkt“ der schweren Kämpfe, betonte Oleg Synegubow, Leiter der Militärverwaltung in der Region Charkiw, gegenüber CNN. Im Interview sagte er zudem, dass ein „großer feindlicher Militärkonvoi, der sich in Richtung Isjum bewegte“, zerstört worden sei. Die Satellitenaufnahmen bestätigen das allerdings nicht. Unabhängig davon kann diese Information nicht überprüft werden.

+ Diese von Maxar Technologies veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Militärkonvoi der russischen Armee. © Maxar Technologies/AFP

+++ 10.45 Uhr: Russland hat den Abschuss mehrere ukrainischer Militärflugzeuge vermeldet. Insgesamt seien 78 neue Militärobjekte zerstört worden, teilte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mit. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10.15 Uhr: Die ukrainische Armee hat offenbar Militärattacken Russlands in den Regionen Donezk und Luhansk abgewehrt. Das geht aus einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Dabei seien russische Panzer, Fahrzeuge und Artillerie zerstört worden, hieß es. Der Beschuss der russischen Armee dauere jedoch an. Das Ministerium erklärte, dass Russland auf sogenannte ungelenkte Bomben setze, was die Wahrscheinlichkeit „ziviler Opfer“ massiv erhöhe.

+++ 10.00 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt „schwere Waffen“ an die Ukraine liefern zu wollen. Das Land brauche schnell mehr militärische Unterstützung, sagte sie am Montagmorgen vor dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. „Jetzt ist keine Zeit für Ausreden“, fügte sie hinzu.

Ukraine-Krieg – Was aktuell wichtig ist

Erstmeldung vom Montag, 11.04.2022, 09.30 Uhr: Moskau/Kiew – Tag 45 im Ukraine-Krieg: Im Osten der Ukraine bereitet Russland weiterhin einen Großangriff vor. Am Wochenende wurden beispielsweise Satellitenbilder, die einen kilometerlangen Panzerkonvoi zeigen, publik. In zahlreichen Städten, wie zum Beispiel der seit Wochen belagerten Hafenstadt Mariupol im Süden, wird die humanitäre Lage immer schlimmer. Ein Überblick, was aktuell wichtig ist:

Großbritanniens Militärgeheimdienst warnt vor einem Einsatz von Phosphormunition in Mariupol. Das berichtet das britischen Verteidigungsministerium im morgentlichen Lagebericht. Die Möglichkeit dafür habe sich in den vergangenen Tagen erhöht. In der Region Donezk sei es bereits durch russische Truppen dazu gekommen, heißt es im Bericht. Der Einsatz derartiger Munition gilt als besonders grausam, da sich brennendes Phosphor nicht mithilfe von Wasser löschen lässt. Opfer sterben oftmals qualvoll an extremen Verbrennungen.

Das berichtet das britischen Verteidigungsministerium im morgentlichen Lagebericht. Die Möglichkeit dafür habe sich in den vergangenen Tagen erhöht. In der Region Donezk sei es bereits durch russische Truppen dazu gekommen, heißt es im Bericht. Der Einsatz derartiger Munition gilt als besonders grausam, da sich brennendes Phosphor nicht mithilfe von Wasser löschen lässt. Opfer sterben oftmals qualvoll an extremen Verbrennungen. Der Gouverneur von Luhansk warnt vor der Zerstörung von Städten im Donbass. „Die Schlacht um den Donbass wird mehrere Tage dauern, und während dieser Tage könnten unsere Städte vollständig zerstört werden“, erklärte Serhij Gajdaj. „Wir bereiten uns auf ihre Aktionen vor. Wir werden darauf reagieren“, sagte er. Die ukrainischen Truppen legten derweil entlang der Frontlinie zu den Gebieten der pro-russischen Separatisten neue Gräben an – und blockierten die Straßen mit Minen und Panzersperren.

„Die Schlacht um den Donbass wird mehrere Tage dauern, und während dieser Tage könnten unsere Städte vollständig zerstört werden“, erklärte Serhij Gajdaj. „Wir bereiten uns auf ihre Aktionen vor. Wir werden darauf reagieren“, sagte er. Die ukrainischen Truppen legten derweil entlang der Frontlinie zu den Gebieten der pro-russischen Separatisten neue Gräben an – und blockierten die Straßen mit Minen und Panzersperren. Die Bundeswehr bereitet einen Evakuierungsflug für verletzte Menschen in der Ukraine vor. Ein Airbus A310 soll von Köln-Wahn aus ins südostpolnische Rzeszow fliegen und von dort Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland bringen. Rzeszow liegt rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es ist der erste Rettungsflug dieser Art.

Ein Airbus A310 soll von Köln-Wahn aus ins südostpolnische Rzeszow fliegen und von dort Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland bringen. Rzeszow liegt rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es ist der erste Rettungsflug dieser Art. Die Ukraine schätzt die bereits entstandenen Kriegsschäden auf circa eine Billion Dollar. Das gab Wirtschaftsminister Olexander Griban in einer Regierungssitzung bekannt. Die Verluste seien „kolossal“, so Griban. „Uns steht viel Arbeit am Wiederaufbau bevor.“

Das gab Wirtschaftsminister Olexander Griban in einer Regierungssitzung bekannt. Die Verluste seien „kolossal“, so Griban. „Uns steht viel Arbeit am Wiederaufbau bevor.“ Wladimir Putin* hat zudem einen neuen Oberkommanden seiner Streitkräfte ernannt. Er gilt als „Schlächter von Syrien“.*

Rubriklistenbild: © dpa/Victor/XinHua