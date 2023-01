Kampfpanzer für die Ukraine: USA liefert keine - Deutschland noch unschlüssig

Von: Sandra Kathe, Katja Thorwarth, Nail Akkoyun, Lucas Maier, Christian Stör

Die USA will keine Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Ob Deutschland Leopard-Kampfpanzer liefert, ist noch unklar. Der News-Ticker.

Update vom 20. Januar, 6.30 Uhr: Das Pentagon in den USA veröffentlichte am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Liste mit umfangreichen Waffenlieferungen. Das Paket enthält unter anderem 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und erstmals 90 Radschützenpanzer des Typs Stryker - aber keine Abrams-Kampfpanzer.

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte hierzu, die Lieferung von US-Kampfpanzern vom Typ Abrams in die Ukraine nicht als Bedingung für die mögliche Entsendung deutscher Kampfpanzer anzusehen: „Ein solches Junktim ist mir nicht bekannt“, sagte der SPD-Politiker in einem ARD-„Brennpunkt“. Auf die Nachfrage, ob Deutschland ohne die USA Kampfpanzer liefern würde, sagte Pistorius, das sei eine Frage, die Scholz mit US-Präsident Joe Biden bespreche.

Panzer für die Ukraine: Pentagon sieht Abrams-Lieferung derzeit als „nicht sinnvoll“ an

+++ 21.45 Uhr: Aus Sicht des US-Verteidigungsministeriums sei eine Lieferung amerikanischer Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine „zum jetzigen Zeitpunkt“ wenig sinnvoll. Das sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh laut eines dpa-Berichts vor Journalisten in Washington. Grund zu dieser Einschätzung sei, dass der Abrams-Kampfpanzer durch seinen benötigten Treibstoff schwieriger in der Ukraine einzusetzen und instandzuhalten wäre. Auch die US-Zeitung Politico hatte bereits am Mittwoch (18. Januar) darüber berichtet, dass Washington wohl nicht plane, Abrams-Panzer zu liefern, stattdessen aber die Lieferung von Radschützenpanzern vom Typ Stryker in Erwägung zöge.

Die Nachricht kommt nach Berichten über ein Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden, bei dem Scholz Biden dazu aufgefordert habe, im Fall einer deutschen Leopard-Lieferung auch Abrams-Panzer zu liefern. Der am Donnerstag vereidigte neue Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte am Abend gegenüber ARD, dass die mögliche Leopard-Lieferung nicht unmittelbar mit der Lieferung von US-Panzern zusammenhänge.

Selenskyj: „Wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns“

+++ 20.30 Uhr: Vor den Beratungen der westlichen Verbündeten in Ramstein hat der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, seine Forderung nach Kampfpanzern erneuert. „Ihr könnt sicherlich noch sechs Monate reden, aber bei uns sterben jeden Tag Menschen“, sagte Selenskyj gegenüber der ARD und weiter, „wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns.“

„Es geht darum, keine Alleingänge zu machen“, sagte der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gegenüber RTL, ebenfalls am Donnerstag (19. Januar). In seinem Interview kritisierte Selenskyj diese Argumentation, die zuvor bereits von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) immer wieder bekräftigt wurde, stark. „Diese Leoparden fahren nicht durch die Russische Föderation. Wir verteidigen uns“, stellte der Präsident klar.

Litauen liefert Flugabwehrgeschütze und Hubschrauber

+++ 20.00 Uhr: Der Verteidigungsminister von Litauen, Arvydas Anušauskas, hat über Twitter weitere Unterstützung für die Ukraine angekündigt. Das „tödliche Unterstützungspaket“ soll demnach „dutzende L-70-Flugabwehrgeschützen, Munition und zwei Mi-8-Hubschrauber“ enthalten.

Rund 125 Millionen Euro soll das Unterstützungspaket kosten, so der Minister.

England liefert Brimstone-Raketen

+++ 18.30 Uhr: „Heute kann ich ankündigen, dass wir 600 Brimstone-Raketen schicken werden, was sehr wichtig für die ukrainische Dominanz auf dem Schlachtfeld sein wird“, kündigte der britische Verteidigungsminister, Ben Wallace, in Estland mit.

Beim Besuch des britisch geführten NATO-Bataillons kündigte er zu dem die Lieferung von 14 Challenger-2-Panzern an. Bis wann die Lieferungen erfolgen werden, wurde bisher noch nicht kommuniziert.

+++ 16.51 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich in Davos auf Medienberichte bezogen, dass Kanzler Olaf Scholz die Lieferung von Kampfpanzern an die Bedingung knüpfe, dass die USA dies auch tun. „Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte“, sagte der ukrainische Präsident nun per Videoansprache.

Ein ranghoher Pentagon-Vertreter sagte zu der Debatte in Washington, dass die USA derzeit eine Abrams-Lieferung ablehnen. Der Panzer sei ein „sehr kompliziertes“ Rüstungsgut. Er verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff und sei auch „in der Wartung nicht das einfachste System“.

Bericht: Deutsche Rüstungsindustrie könnte mehr als 100 Kampfpanzer liefern

+++ 15.52 Uhr: Die deutsche Rüstungsindustrie bereitet sich offenbar auf die Lieferung von Kampfpanzern vor - mit konkreten Plänen. Wie das Handelsblatt nun berichtet, könne sie mehr als 100 Kampfpanzer bereitstellen; Bundeswehr-Bestände müssten dabei nicht angetastet werden. Die Zeitung berief sich dabei auf Branchenkreise.

Die Überlegungen beträfen den Kampfpanzer Leopard 2 und sein Vorgängermodell Leopard 1 - aber auch den britischen Kampfpanzer Challenger 1. Diese Panzer könnten aufgearbeitet und an Kiew übergeben werden, zitierte die Zeitung Branchenkreise.

Der Challenger 1 hatte in der Debatte bislang keine Rolle gespielt. Nun hieß es, der Rheinmetall-Konzern könnte im Sultanat Oman eine hohe zweistellige Anzahl dieser Fahrzeuge kaufen und aufrüsten. Vom älteren Modell Leopard 1 könnten von Rheinmetall in diesem Jahr 20 Kampfpanzer und innerhalb von 20 Monaten weitere 80 neu ausgerüstet werden. Auch die Flensburger Rüstungsfirma FFG habe angeboten, Leopard 1 für die Ukraine nachzurüsten.

Selenskyj kritisiert Zögern bei Panzerlieferungen

+++ 10.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz indirekt für seine Linie bei der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine kritisiert. Manchmal dürfe man nicht abwägen und sich nicht vergleichen. „Wenn du beispielsweise sagst: Ich gebe Panzer, wenn jemand anderes ebenso Panzer gibt. Ich bin mächtig in Europa, ich helfe, wenn jemand außerhalb von Europa auch hilft“, sagte Selenskyj per Videoansprache in Davos. „Mir scheint, dass dies keine sehr richtige Strategie ist.“ Den Namen des deutschen Kanzlers nannte der Ukrainer dabei nicht.

Update vom Donnerstag, 19. Januar, 7.00 Uhr: Die USA verlangen von Deutschland, dass das Kanzleramt nicht nur anderen Staaten die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern erlaubt, sondern auch selbst welche liefert. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Am Donnerstag kommt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Gesprächen mit seinem neuen deutschen Amtskollegen Boris Pistorius (SPD) nach Berlin.

Parallel wollen die USA der Ukraine keine Waffen liefern, „die sie nicht reparieren können, die sie nicht unterhalten können und die sie sich langfristig nicht leisten können, weil das nicht hilfreich ist“, sagte US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl vor Journalisten. „Es geht nicht um einen Nachrichtenzyklus oder darum, was symbolisch wertvoll ist, sondern darum, was der Ukraine auf dem Schlachtfeld wirklich hilft.“ Zugleich schloss Kahl nicht völlig aus, dass die USA der Ukraine in Zukunft Abrams-Panzer liefern könnten.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kissinger spricht in Davos über Nato-Mitgliedschaft der Ukraine

Erstmeldung vom Mittwoch, 18. Januar: Kiew/Moskau/Davos – Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg unvermindert und mit Härte geführt wird, treffen sich Politiker und Wirtschaftsvertreter zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Bestimmendes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Während US-Präsident Joe Biden nicht an dem Forum teilnimmt, wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochnachmittag eine Rede vor dem Plenum des Treffens halten. Mit Spannung wird erwartet, ob er sich zu möglichen Panzerlieferungen an Kiew äußert.

Bereits am Dienstag (17. Januar) hatte der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in Davos gesprochen. Für Beobachter überraschend war sein Meinungswechsel zum Thema Ukraine und Nato-Beitritt nach der russischen Invasion. „Vor diesem Krieg war ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine, weil ich befürchtete, sie könnte genau den Prozess starten, den wir jetzt sehen“, sagte Kissinger per Videoschaltung auf dem Weltwirtschaftstreffen (WEF). Unter den jetzigen Voraussetzungen sei „die Idee einer neutralen Ukraine nicht länger sinnvoll“, sagte der 99-Jährige.

Der langjährige Top-Diplomat hatte sich monatelang für eine Waffenruhe in der Ukraine ausgesprochen, die mit der Anerkennung russischer Gebietsgewinne einhergegangen wäre. Doch in seiner Botschaft an das WEF sagte Kissinger nun, eine Nato-Mitgliedschaft wäre eine „angemessene Folge“ der russischen Invasion.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Russland hält UN-Sicherheitsratssitzung zur Ukraine ab

Während in Davos die globalen Krisen debattiert werden, kündigte ein russischer Gesandter bei den Vereinten Nationen eine Reaktion Moskaus auf die Kritik am Ukraine-Konflikt an. Wie Newsweek berichtet, sei ein informelles Treffen im UN-Sicherheitsrat geplant, in der die „antirussische Haltung“ thematisiert werde. Das Portal zitiert den ersten russischen stellvertretenden Vertreter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, der sich über „westliche Sponsoren der Ukraine“ lustig machte. Die Mitglieder der Vereinten Nationen würden „einmal im Monat“ bei den Diskussionen über den Krieg eine „antirussische“ Haltung einnehmen.

Schließlich sprach er eine Warnung vor den bevorstehenden UN-Sitzungen aus und formulierte: „Ich werde nicht näher darauf eingehen, was auf unseren Vorschlag hin Anfang nächster Woche im Sicherheitsrat geschehen wird.“ Die „Gegner“ Russlands sollen demnach „im Dunkeln bleiben“, sagte er und fügte hinzu, dass man nach einer „antirussischen“ Sitzung versuchen werde, eine Sitzung zu einem Thema zu organisieren, „das für sie unangenehm ist“. (red mit Agenturen)