„Pyrrhussieg“ für Putin im Ukraine-Krieg? Zermürbende Schlacht um Soledar

Von: Tobias Utz

Russlands Kriegsziele scheitern, die Truppen sollen nun symbolische Siege erringen: Fachleute ändern nun überraschend ihre Einschätzung zur umkämpften Stadt Soledar.

Donezk – Russland greift derzeit verstärkt den Donbass im Osten der Ukraine an. Insbesondere die Stadt Soledar (Oblast Donezk) rückt in den Fokus, sie liegt nahe der umkämpften Stadt Bachmut. Soledar gilt als strategisch wichtiger Zugang für das russische Militär, um ukrainische Truppen in Bachmut einzukesseln, wie es in einer Analyse des Thinktanks „Institute for the Study of War“ (ISW) heißt.

Der Kampf um Soledar, und schlussendlich um Bachmut, hat jedoch längst keinen militärtaktischen Hintergrund mehr. Sowohl Soledar als auch Bachmut liegen in Trümmern, zahlreiche Raketenangriffe haben die Städte vielerorts unbewohnbar gemacht. Darunter hat auch die Infrastruktur stark gelitten. Vielmehr geht es dabei um Symbolpolitik. Russland möchte offenbar einen Sieg, nach zahlreichen Niederlagen, erringen. Wladimir Putins Ziel, den Donbass komplett einzunehmen, scheiterte bereits mehrfach. Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe „Wagner“ und bekannt als „Putins Koch“, bestätigte jüngst, dass es in der Region Bachmut vor allem um die Abnutzung ukrainischer Kräfte gehe.

Russland und Ukraine kämpfen um Soledar – erwartet Putin einen Pyrrhussieg?

Einer weiteren Einschätzung der ISW-Fachleute zufolge ist es den russischen Truppen wohl gelungen, Soledar im Ukraine-Krieg einzunehmen. „Die russischen Streitkräfte haben Soledar wahrscheinlich erobert, nachdem sie erhebliche Ressourcen für einen äußerst zermürbenden taktischen Sieg eingesetzt hatten“, heißt es in der Analyse. Grundlage der Einschätzung sind gelokalisierte Aufnahmen des Instituts. Wie von den Expertinnen und Experten angesprochen, häufen sich auch in dieser Region die schweren Verluste des russischen Militärs. Laut ISW-Angaben handle es sich um einen „Pyrrhussieg“. Ein „Pyrrhussieg“ ist ein Sieg, mit welchem hohe Opferzahlen einhergehen.

Präsident Wladimir Putin hält eine Rede.

Die Einschätzung des ISW bestätigten bislang weder die Regierung in Kiew noch die Regierung in Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicherte den ukrainischen Truppen hingegen am Donnerstagabend (12. Januar) neue Unterstützung zu, es handle sich um eine „schwierige“ Lage.

Im Vergleich dazu hieß es von russischer Seite, dass man enorme Fortschritte im Oblast Donezk mache. Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, erklärte laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die russischen Truppen Soledar von Norden und Süden her abgeriegelt hätten und innerhalb der Stadt Kämpfe stattfänden.

Kämpfe in Soledar im Ukraine-Krieg: Wagner-Chef behauptet Einnahme – Ukraine dementiert

Dies bestätigte am Freitagmorgen auch das ukrainische Verteidigungsministerium. „Es war eine heißt Nacht in Soledar. Die Kämpfe gingen weiter“, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin, Ganna Maljar, mit. Dem widersprach wiederum „Wagner“-Chef Prigoschin: Er behauptete Soledar sei längst eingenommen. Keine dieser Aussagen lässt sich tatsächlich auf unabhängige Weise verifizieren, sie stammen mehrheitlich von Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt. (tu)