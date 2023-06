Angeblich ukrainische Großoffensive in Donezk abgewehrt

Von: Bettina Menzel, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun, Franziska Schwarz, Stefan Krieger

Im russischen Belgorod kam es zu mehreren Angriffen. Russland meldet Erfolge in der Region Donezk. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Gefangengenommene Soldaten : Belgorod-Gouverneur will verhandeln

: Belgorod-Gouverneur will verhandeln Russische Verluste : In Bachmut soll Moskau mehr als 20.000 Soldaten verloren haben

: In Bachmut soll Moskau mehr als 20.000 Soldaten verloren haben Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. Juni 4.00 Uhr: Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau eine ukrainische Großoffensive im Süden der Region Donezk vereitelt. „Ziel des Gegners war, unsere Verteidigung an dem Teil der Front zu durchbrechen, der seiner Ansicht nach am verletzlichsten war“, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in der Nacht zum Montag mit. Der Feind sei mit seiner Mission gescheitert. Die mutmaßliche Offensive habe am Sonntagmorgen an fünf Frontabschnitten begonnen, hieß es weiter.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Aus Kiew gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt wiederholt betont, sein Land sei für die seit langem angekündigte Gegenoffensive zur Befreiung seiner Gebiete von der russischen Besatzung bereit.

Ein ukrainischer Soldat feuert einen Granatenwerfer auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Gladkow meidet Treffen

Update vom 4. Juni 22.30 Uhr: Wie das „Russische Freiwilligenkorps“ auf Telegram mitteilt, sei Wjatscheslaw Gladkow, Gouverneur der russischen Region Belgorod, nicht zu einem von ihm angebotenen Treffen erschien. Die gefangengenommenen russischen Soldaten werde man daher nun an das ukrainische Militär übergeben, erklärte Kommandeur Denis Nikitin auf Telegram.

„Ich bin gerade aus Nowaja Tawolschanka zurückgekehrt. Wie zu erwarten war, hat Herr Gladkow nicht den Mut gefunden, seine kostbare Zeit gegen das Leben und die Freiheit ‚unserer Jungs‘ einzutauschen, wie er sagte. Hier sind die gleichen „Jungen“, die Herr Gladkow in seinem Video mit unseren Händen „getötet“ hat. Wie Sie sehen können, haben wir während meiner Abwesenheit noch viel mehr „Ihrer Jungs“ gefangen genommen“, sagte Nikitin in einem Video. Man werde sich von nun an direkt an die „Entscheidungsträger in Moskau“ wenden, fügte er hinzu.

News zum Ukraine-Krieg: Kämpfe in Grenzregion Belgorod flammen erneut auf

Update vom 4. Juni, 20.35 Uhr: In der russischen Grenzregion Belgorod sind offenbar erneut Kämpfe zwischen der Armee und an der Seite der Ukrainer kämpfenden Freiwilligenverbänden aufgeflammt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bestätigte am Sonntag Gefechte in der Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Russlands Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, es sei gelungen, eine „Sabotage- und Aufklärungsgruppe ukrainischer Terroristen“ am Überqueren eines nahe gelegenen Flusses zu hindern.

News zum Ukraine-Krieg: Gefangengenommene Soldaten? Russischer Gouverneur „garantiert Sicherheit“

Update vom 4. Juni, 17.15 Uhr: Der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat über anhaltenden Beschuss berichtet. Mancherorts seien Trümmer von Flugobjekten, die die Luftverteidigung abgeschossen habe, vom Himmel gefallen, schrieb Gladkow am Sonntag im Messaging-Dienst Telegram. Zuvor hatte er berichtet, dass am Samstag zwei Menschen getötet worden seien. 4000 sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

Die aufseiten der Ukrainer kämpfende, aus russischen Nationalisten bestehende paramilitärische Vereinigung „Russischer Freiwilligenkorps“ veröffentlichte ein Video, das Kämpfer in der Grenzstadt Schebekino zeigen soll. Die Gruppe behauptete auch, russische Soldaten als Gefangene genommen zu haben. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Verluste steigen weiter – mehr als 20.000 getötete Soldaten in Bachmut

Update vom 4. Juni, 15.30 Uhr: Die ukrainischen Verluste in der Schlacht um die Kleinstadt Bachmut seien um ein siebenfaches geringer als die russischen, sagte der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow, der italienischen Zeitung Corriere della Sera. So habe Russland seit dem 1. September letzten Jahres 22.816 Kämpfer in der Region Bachmut verloren, sagte Danilow. Mehrfachen Berichten zufolge hat jedoch auch die Ukraine in Bachmut viele Verluste erlitten. Mehrere Soldaten, die dort kämpften, beschrieben in Gesprächen mit der Kyiv Independent ein brutales Umfeld, in welchem der Tod recht wahrscheinlich geschien habe.

Laut Informationen des russischen Verteidigungsministeriums ist die Gesamtzahl der getöteten russischen Soldaten im Ukraine-Krieg inzwischen auf 209.940 gestiegen.

News zum Ukraine-Krieg: „Keine einzige“ Rakete bei Angriff auf Kiew eingeschlagen

Update vom 4. Juni, 9.55 Uhr: In Kiew konnten die ukrainischen Streitkräfte wohl mehrere Raketen und Drohnen abwehren. Der Chef der dortigen Militär- und Zivilverwaltung teilte mit, nach vorläufigen Informationen habe „keine einzige“ der Raketen die ukrainische Hauptstadt erreicht. Die Luftverteidigungskräfte hätten „alles zerstört, was sich aus großer Entfernung auf die Stadt zubewegte“, so der entsprechende Telegram-Eintrag.

Bei einem Luftangriff auf ein Wohnviertel in Dnipro ist in der Nacht auf Sonntag (4. Juni) jedoch ein zweijähriges Kind getötet worden, und mindestens 22 Menschen wurden verletzt.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew meldet neue Zahlen

Update vom 4. Juni, 8.25 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Es handelt sich um die Gesamtzahlen; in Klammern die Zahl der Verluste binnen des vergangenen Tages:

Soldaten : 209.940 (+470)

: 209.940 (+470) Panzer: 3837 (+8)

3837 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7512 (+10)

7512 (+10) Artilleriesysteme: 3555 (+22)

3555 (+22) Mehrfach-Raketenwerfer: 583 (+1)

583 (+1) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3175 (+10)

3175 (+10) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6305 (+16)

6305 (+16) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 4. Juni 2023

Ukraine-Krieg: Prigoschin wirft Schoigu Versagen vor

Update vom 3. Juni, 22.22 Uhr: Der Chef der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, wirft angesichts des derzeitigen Kriegsverlaufs dem Verteidigungsministerium in Moskau Versagen vor. „Das Ministerium ist nicht in der Lage, etwas zu unternehmen. In der Behörde herrscht Chaos“, erklärt Prigoschin in einer über Telegram veröffentlichten Rede. Vom russischen Verteidigungsministerium liegt keine Reaktion dazu vor. Prigoschin ist wiederholt mit dem regulären Militär aneinandergeraten.

Offenbar ukrainischer Beschuss in russischer Grenzregion Belgorod

Update vom 3. Juni, 17.30 Uhr: Bei erneuten Luftangriffen in der an der Grenze zur Ukraine gelegenen russischen Region Belgorod sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Bezirk Schebekino habe seit Samstagmorgen wieder unter ukrainischem Beschuss gelegen, teilte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mit.

Im Dorf Nowaja Tawolschanka sei dadurch eine „ältere Frau“ gestorben, im Dorf Besliudowka sei eine andere Frau ihren zahlreichen Verletzungen durch Granatsplitter erlegen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs verletzt .Die im gleichnamigen Bezirk gelegene Stadt Schebekino war den russischen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen heftig beschossen worden, hunderte Einwohnerinnen und Einwohner ergriffen daraufhin die Flucht. Am Freitag waren nach einer neuen Bilanz des Gouverneurs durch die Angriffe in der Region Belgorod fünf Menschen getötet worden.

Ukraine-Krieg: Flüchtlinge äußern Kritik an russischer Regierung

Update vom 3. Juli, 15.21 Uhr: Der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell äußert sich positiv über ein Gespräch mit dem Verteidigungsminister Südkoreas. „Gutes Treffen mit dem koreanischen Verteidigungsminister Lee Jong-sup. Wir (...) sprachen über den Bedarf der Ukraine an Munition“, twittert Borrell nach der Zusammenkunft am Rande des „Shangri-La-Dialogues“, dem wichtigsten Sicherheitsgipfel Asiens. Die USA und die Länder der Nato drängen Südkorea seit längeren, Waffen und Munition für die Ukraine zu liefern. Südkorea hat das bislang abgelehnt. Einem Medienbericht zufolge ist inzwischen allerdings südkoreanische Munition auf dem Weg über die USA in die Ukraine.

Update vom 3. Juni, 11.25 Uhr: Die Vorbereitungen für die Gegenoffensive der Ukraine im Krieg mit Russland sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj abgeschlossen. Man wolle „nicht noch Monate“ warten, sagte Selenskyj in einem Interview dem Wall Street Journal. Regierung und Militärführung seien sich sicher, dass die kurz bevorstehende Gegenoffensive erfolgreich verlaufen werde.

News aus dem Ukraine-Krieg: Tausende Menschen fliehen aus russischen Grenzregionen

Update vom 3. Juni, 10.25 Uhr: Zahlreiche Menschen fliehen offenbar aus den umkämpften Grenzregionen Russlands. Nach erneuten Partisanen-Attacken und Artilleriefeuer aus der Ukraine habe die russische Regierung damit begonnen, Zivilisten aus Belgorod zu evakuieren. Das meldet der Kreml. Ein Sprecher der Partisanen-Gruppe „Legion Freiheit Russlands“ gab laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Pravda an, man habe in Kooperation mit den ukrainischen Streitkräften einen Fluchtkorridor errichtet. Für die Bombardierung der Region machen die Partisanen „Putins Militär“ verantwortlich.

Update vom 3. Juni, 9.00 Uhr: Die Ukraine steht offenbar kurz vor einem Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Bachmut. Oleksandr Syrsky, Generaloberst der ukrainischen Truppen, hat nach Angaben aus Kiew Stellungen der eigenen Truppen rund um Bachmut besucht. Dabei habe man über die nächsten Schritte im Ukraine-Krieg beraten. Auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte Syrsky Fotos des Besuchs.

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland schickt Kadetten an Grenze

Update vom 3. Juni, 7.33 Uhr: Russland hat nach Angaben aus Kiew aufgrund der hohen Verluste in den eigenen Reihen damit begonnen, Kadetten an die Grenze zur Ukraine zu schicken. Die jungen Soldaten sollen lediglich mit Kleinkaliber-Gewehren und Granatwerfern ausgerüstet sein. Ihre Aufgabe soll die Verteidigung der Grenzlinie gegen Angriffe aus der Ukraine sein. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben aktuell nicht.

News aus dem Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte in Belgorod

Erstmeldung vom 3. Juni, 6.00 Uhr: Kiew - Im Ukraine-Krieg gibt es eine neue Frontlinie: die russische Grenzregion Belgorod. Nach erneut heftigen Gefechten mit Partisanen hat Moskau Spezialeinheiten in die Region geschickt. Mehrere Menschen sollen bei den Kämpfen getötet worden sein. Laut russischen Angaben sollen die Attacken von der Ukraine aus mit Artilleriefeuer und Drohnen begleitet worden sein. Kiew hat bislang jede Verantwortung für die Angriffe abgelehnt.

Nahe der Grenzstadt Waluiki sollen in einem Dorf schwere Geschosse auf einem Privatgrundstück eingeschlagen sein. Das teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Freitagabend mit. Die Lage sei weiterhin unsicher. Zahlreiche Menschen befänden sich bereits auf der Flucht. Das russische Verteidigungsministerium sagte, die Angriffe seien von mehr als 120 „ukrainischen Terroristen“ ausgegangen, die allesamt vernichtet worden seien. (Mit Agenturmaterial)