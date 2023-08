Bremst das Wetter Kiews Truppen aus? Ukraine-Krieg könnte im Schlamm stecken bleiben

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Die Gegenoffensive der Ukraine, die ohnehin langsam abläuft, droht nun durch das Wetter noch mehr ins Stocken zu kommen. Es geht um das Phänomen „Rasputiza“.

Kiew – Die ukrainische Gegenoffensive, die schon seit fast 3 Monaten läuft, hat bislang nicht die gewünschten großen Erfolge verzeichnet. Nun sieht es danach aus, dass der Ukraine-Krieg auch über den Winter andauern und ins neue Jahr überquellen wird. Die ohnehin schon langsam verlaufende Gegenoffensive dürfte durch das Wetter im Winter noch stärker gebremst werden. Verantwortlich ist dafür in erster Linie das Phänomen „Rasputiza“.

Wetter bedroht ukrainische Gegenoffensive: Rasputiza verwandelt Ukraine in Schlammwüste

Das auch als „General Schlamm“ oder „Marschall Schlamm“ bekannte Phänomen Rasputiza tritt in den Tiefebenen der Ukraine und Russlands zweimal im Jahr auf, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Während im Herbst sehr viel Regen fällt, schmilzt im Frühjahr der Schnee in den betroffenen Regionen. In beiden Fällen führt es aber zum selben Ergebnis: Der Boden weicht auf und verwandelt sich in eine Schlammwüste.

„Hintergrund ist, dass mit dem Ende des Winters in der Ukraine, Weißrussland und Russland Tauwetter einsetzt“, erklärte Meteorologe Björn Alexander gegenüber dem Sender ntv. „Der Schnee schmilzt, die Böden tauen auf und damit wird der Boden auf hunderten von Quadratkilometern aufgeweicht und schlammig – es gibt keine Wege mehr“, so der Meteorologe. Für die Kampfhandlungen in der Ukraine hat das Konsequenzen.

Panzer stecken wegen Rasputiza fest: Mechanisierte Einheiten können sich nur schwer bewegen

Als im Angriffskrieg von Russland die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin die angreifende Seite waren, galt Rasputiza als Retter des ukrainischen Militärs. Denn wegen des Schlamms konnten die Russen ihre mechanisierten Einheiten aus Panzern und gepanzerten Fahrzeugen nur mit Mühe bewegen. Nun droht das Phänomen aber, die Gegenoffensive der Ukraine weiter auszubremsen. Westliche Partner lieferten Kiews Militär unzählige Kampf- und Schützenpanzer. Diese für den Angriff auf russische Einheiten lebenswichtige Ausrüstung könnte aber wegen Rasputiza im Schlamm stecken bleiben.

Aufnahme außerhalb der „Rasputiza“-Zeit: Schlamm auf einer Straße bei Bachmut. © Celestino Arce Lavin/Imago

Schon kurz nach dem Beginn von Putins Angriffskrieg, im März 2022, hatte der ukrainische Militäranalyst Mykola Beleskow gegenüber der Nachrichtenagentur AFP betont: „Es gab bereits viele Situationen, in denen russische Panzer und andere Fahrzeuge über die Felder fuhren und stecken blieben. Die Soldaten waren gezwungen, sie zurückzulassen und zu Fuß weiterzugehen.“ Das Gleiche könnte nun bei ukrainischen Soldaten passieren.

Ukraine und Russland sehr wahrscheinlich auf Rasputiza vorbereitet: „Sie haben wohl Mittel“

In einem Interview mit dem Portal Yahoo News im August 2022 hatte der australische Militär-Stratege Mick Ryan betont, sowohl russische als auch ukrainische Truppen würden seit hunderten Jahren im selben Gebiet kämpfen. Daher seien sie sehr wahrscheinlich auch auf Rasputiza vorbereitet. „Das bedeutet nicht, dass es einfach ist, aber sie haben wohl Mittel, wie sie damit umgehen“, sagte er. Daher dürften ukrainische Truppen ihre Offensive in Richtung Melitopol fortsetzen.

Der Stratege Ryan unterstrich zudem, dass der Effekt von Rasputiza im Frühling sehr stärker sei. Der schmelzende Schnee habe eine größere Auswirkung. Er räumte jedoch auch ein, dass der Herbst das „Leben für die Infanterie“ schwerer mache. Die Versorgung der Soldaten und die Bewegung von Artillerie werde schwieriger. (bb)