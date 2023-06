Russischer Hardliner Girkin knöpft sich Putin vor: „Mit ihm verlieren wir den Krieg“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Moskau-Machthaber Wladimir Putin. (Archivbild) © VLADIMIR ASTAPKOVICH/AFP

Die Kritik an Putin inmitten des Ukraine-Krieges reißt nicht ab. Der russische Hardliner Girkin macht den Kreml-Chef für eine mögliche Niederlage verantwortlich.

Moskau – Im Ukraine-Krieg steht Russland stark unter Druck: Die ukrainische Gegenoffensive macht den russischen Soldaten das Leben schwer, Verluste schießen in die Höhe und seit Monaten gibt es keine signifikanten Gebietsgewinne. Das führt zu scharfer Kritik an der militärischen und an der politischen Führung des Landes. Der russische Hardliner und Ex-Milizkommandeur Igor Girkin ist sich sicher: Mit Wladimir Putin an der Spitze ist ein Sieg nicht möglich.

Russland im Ukraine-Krieg unter Druck: Girkin übt erneut Kritik am Kreml

Girkin veröffentlicht regelmäßig Videos im Netz, in denen er Fragen zum Angriffskrieg Russlands beantwortet. Die jüngste Ausgabe wurde vom Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerashchenko, samt englischen Untertiteln auf Twitter veröffentlicht. „Unser Oberbefehlshaber wird diesen Krieg keineswegs gewinnen“, stellt Girkin in dem Video fest. Mit „Oberbefehlshaber“ meint er damit zweifelsohne den Kreml-Chef.

Dabei sei es ganz egal, welche militärischen Erfolge die russische Armee auf dem Schlachtfeld in der Ukraine verzeichne: „Mit so einem Ansatz der Führungsebene des Landes werden wir verlieren.“ Girkin verweist in seiner Ansprache auf den Wandel der Lage des russischen Militärs im Laufe des Ukraine-Krieges.

Girkin macht sich über Putin lustig: „Hat Panzer nur in einer Parade gesehen“

„Noch vor einem Jahr hat der Feind nirgend angegriffen, die Initiative lag vollkommen bei der russischen Armee, und was sehen wir jetzt?“, so Girkin. Wichtige Städte wie Cherson, Isjum und Kupjansk seien verlassen worden. Girkin spottet auch über russischen Angaben zu angeblichen Verlusten der ukrainischen Armee.

Putin sage zwar, man zerstöre 140 bis 180 ukrainische Panzer am Tag, doch er verstehe es nicht, erklärt Girkin und ergänzt: „Warum sollte er es auch verstehen? Wenn sie ihm was von 1800 zerstörten Panzern erzählen würden, dann würde er das auch sagen.“ Girkin, der jahrelang als Kommandeur russischer Milizen in der Ostukraine diente, zweifelt wohl an Putins militärischem Wissen. „Er hat Panzer nur in einer Militärparade gesehen“, so der Hardliner.

Girkin attackiert Kreml-Chef Putin: „Wir haben keine Chance zu gewinnen“

Girkin lässt nicht locker und fragt: „Was ist falsch mit seinem Kopf?“ Der Kreml-Chef verhalte sich nicht wie ein ausgewachsener Mann, sondern wie ein Kind. Er benehme sich „total unprofessionell“. Noch dazu sei die militärische Führung des Landes unerfahren. Girkin schlussfolgert: „Wir haben keine Chance zu gewinnen!“

Der russische Ex-Kommandeur gilt als ein Hardliner und bekannter Kreml-Kritiker. Er kritisiert Putin, nicht hart genug vorzugehen und will statt des Geredes über eine „militärische Spezialoperation“ die Ausrufung eines „Krieges“ gegen die Ukraine. Er soll auch am Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs im Jahr 2014 beteiligt gewesen sein. (bb)