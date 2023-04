„Ernste und schwere Aufgabe vor uns“: Putin-naher Politiker schließt neue Mobilisierung nicht aus

Von: Nadja Austel

Für den Ukraine-Krieg benötige die Armee von Russland ihre „maximale Stärke“, meint ein Abgeordneter. (Symbolbild) © IMAGO/Yegor Aleyev/ITAR-TASS

Der Kreml weist Gerüchte über eine Generalmobilmachung zurück. Doch sowohl Politiker aus Russland als auch Beobachter des Ukraine-Krieges melden Zweifel an.

Moskau – Ein Mitglied des Sicherheitsausschusses der russischen Regierung deutet an, dass Russland den Ukraine-Krieg nur dann gewinnen kann, wenn der russische Präsident Wladimir Putin eine erneute „Generalmobilmachung“ anordnet. „Es muss eine Generalmobilmachung geben. Wir müssen ‚gegen die ganze Welt‘ kämpfen, wie man so schön sagt, und jeder muss sich dem Land zugehörig fühlen“, zitiert die unabhängige The Moscow Times den Duma-Abgeordneten Michail Scheremet von der Putin-nahen Partei Einiges Russland.

Auch der russische Abgeordnete und Scheremts Parteikollege Aleksandr Borodai befürwortet eine Mobilisierung. Der ukrainische Politiker und Berater des Innenministeriums Anton Geraschenko veröffentlichte via Twitter ein Videointerview mit Borodai samt englischem Untertitel, auf dem dieser sich zur aktuellen Situation und einer Generalmobilmachung von Russland äußert.

Russland: Ukraine-Krieg braucht „maximale Stärke“ der russischen Armee

Borodai spricht in dem Video davon, dass Russland zu „maximaler Stärke“ finden müsse, um in der Ukraine einen „schnellen und effektiven Sieg“ zu erlangen. Dieser sei nötig, um alle „Feinde Russlands und den kollektiven Westen zu entmutigen“. Vor allem sei das in Bezug auf die USA zu verstehen. Ein Sieg würde diese „Feinde“ davon abbringen, sich mit Russland „anzulegen“. Diese Aufgabe sei „ernst und schwierig“, daher schließe er eine erneute Mobilmachung nicht aus. Mehr noch, er sei der Ansicht, dass das der richtige Schritt in der aktuellen Situation Russland sei, so Borodai.

Der Kreml weist bisher alle Gerüchte zurück, wonach Putin eine weitere Mobilisierungswelle im laufenden Konflikt ankündigen könnte. Das britische Verteidigungsministerium stellte jedoch unlängst fest, dass russische Medienberichte auf eine „große militärische Rekrutierungskampagne“ der Behörden hindeuten würden. Moskaus Ziel sei es, 400.000 zusätzliche Soldaten zu rekrutieren.

Ukraine-Krieg: Russland wird keine 400.000 „echte Freiwillige“ finden

Scheremets jüngster Aufruf zu einer allgemeinen Mobilisierung erfolgt im Vorfeld einer erwarteten Gegenoffensive der Ukraine, die sich voraussichtlich gegen die Krim richten wird. Zudem gibt es eine Parallele zu seinen öffentlichen Äußerungen im September 2022, nur eine Woche bevor Putin eine Teilmobilisierung ankündigte. „Ohne eine vollständige Mobilisierung, die Verlegung auf eine militärische Basis, einschließlich der Wirtschaft, werden wir nicht die richtigen Ergebnisse erzielen“, sagte Scheremet laut einem Bericht der Onlinezeitung News 24 All Daily.

Das Verteidigungsministerium von Großbritannien erklärte in einer Bewertung des Ukraine-Konflikts, dass Russland seine jüngste Rekrutierungskampagne als eine Kampagne für freiwilliges, professionelles Personal und nicht als eine neue, obligatorische Mobilisierung darstelle. Denn Russland werde sich wahrscheinlich schwertun, 400.000 „echte Freiwillige“ zu gewinnen, so das Ministerium.

Russland: Elektronische Mobilisierungswelle für Ukraine-Krieg jetzt möglich

Eine kürzlich erfolgte Gesetzesänderung zur Mobilisierung von Soldaten könnte diese mutmaßlichen Pläne erheblich erleichtern: Präsident Putin unterzeichnete erst am vergangenen Freitag (14. April) ein Gesetz, das künftig erlaubt, Reservisten per elektronischem Einberufungsbescheid über ein staatliches Online-Portal zu informieren. Bisher mussten Einberufungsbescheide persönlich zugestellt werden.

Die Mobilisierung von 300.000 Reservisten, die Putin im September 2022 angeordnet hatte, war laut Angaben der AFP nur schleppend verlaufen. Zehntausende Russen waren vor ihrer Rekrutierung ins Ausland geflohen. Durch das neue elektronische Einberufungssystem soll eine Ausreise aus dem Land für einberufene Staatsbürger faktisch unmöglich sein.

Ukraine-Krieg: Russland macht Ausreise von Rekruten fast unmöglich

Das Gesetz ermögliche es der Polizei zudem, zum Dienst an der Waffe aufgerufene Staatsbürger zu suchen. Finanzämter, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen sind demnach nun verpflichtet, persönliche Informationen über für die Mobilisierung in Frage kommende Bürger zu liefern.

Wer sich der Einberufung verweigert, soll künftig nicht mehr als Unternehmer oder Selbstständiger arbeiten können. Auch der Zugang zu Krediten, die Anmeldung einer Wohnung oder die Zulassung eines Autos soll Verweigerern künftig verwehrt werden. Die Maßnahmen betreffen auch Russen, die aus ihrem Land geflohen sind und aus dem Ausland arbeiten. (na/afp)