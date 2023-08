„Paranoia“ und „Angst“ bei Putin? Kreml-Chef reist doch nicht in die Türkei – stattdessen kommt Erdogan

Angst vor Haftbefehl

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

Für sein Treffen mit Erdogan will Putin doch nicht in die Türkei reisen. Offenbar soll stattdessen Erdogan nach Russland. Ein ukrainischer Experte führt dies auf den Haftbefehl gegen den Kreml-Chef zurück.

Moskau/Ankara – Das Verhältnis zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin ist in letzter Zeit nicht das, was es einmal war. Die Türkei richtet sich nach den Wahlen im Mai wieder stärker nach dem Westen. Dennoch hält Ankara die Beziehungen zu Moskau aufrecht. Nun wollen sich die beiden Präsidenten treffen, doch über Ort und Zeit besteht weiterhin Unklarheit.

Treffen zwischen Erdogan und Putin: Türkischer Präsident wird nach Russland reisen

Seit mehreren Wochen wird ein Treffen zwischen Erdogan und Putin erwartet. Bisher hieß es besonders in der Türkei, Putin werde Ankara besuchen. Doch nun haben sich die Pläne offenbar geändert. Sowohl in türkischen als auch russischen Medien wird es als wahrscheinlich betrachtet, dass das Treffen eher in Russland abgehalten werden wird. „Derzeit können wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Treffen in der Türkei abgehalten wird, gering ist“, bestätigte eine türkische Regierungsquelle gegenüber der russischen staatlichen Agentur Ria Nowosti.

Vermutlich werde das Treffen nicht auf türkischem Territorium stattfinden. Vielmehr könne Erdogan nach Russland reisen, falls die Lage es erlaube. „Aber es gibt noch keine Entscheidung, das sind alles nur Optionen“, so die Quelle weiter. Aus dem Kreml heißt es mit Blick auf das Treffen zwischen Erdogan und Putin immer wieder, man kläre gerade die Details ab und werde Öffentlichkeit benachrichtigen, sobald es neue Informationen gebe. Auch die türkische regierungsnahe Zeitung Yeni Safak berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Präsidialamt, derzeit bereite man eine Reise von Erdogan nach Russland vor.

Erdogan-Putin-Treffen: Ukrainischer Experte sieht „Angst und Paranoia“ bei Kreml-Chef

Indes vermutete der ukrainische Politikexperte Volodymyr Fesenko im Gespräch mit dem ukrainischen Sender Kanal 24, dass hinter der Entscheidung Putins, nicht in die Türkei zu reisen, eine Art „Paranoia“ stecke. „Er hat Angst vor dem internationalen Haftbefehl“, betonte Fesenko. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Türkei ihn verhaften werde. Schließlich ist die Türkei nicht Vertragspartner des Römischen Status des Internationalen Gerichtshofs. Allerdings, so Fesenko: „Putin hat aber trotzdem Angst, dass ihm im Ausland etwas zustoßen kann.“ Diese „Angst und Paranoia“ sei ein neues Phänomen, das sich sowohl auf Putin als auch auf den gesamten Kreml auswirken werde.

Gleichzeitig erklärte Fesenko, Putin könne sich einen Streit mit der Türkei nicht erlauben. „Die Türkei bleibt das einzige Fenster zum Westen“, unterstrich der Experte, der außerdem einen Widerspruch in der engen Beziehung zu Ankara sieht. Einerseits würden russische Propagandisten immer wieder hervorheben, dass man in einem Konflikt mit der Nato sei. Andererseits pflege Moskau aber enge Beziehungen zur Türkei, die die Ukraine mit Waffen versorge und ukrainische Asow-Kommandeure freigelassen habe.

Erdogans Regierung bemüht sich um neues Getreideabkommen: Offenbar Fortschritte erzielt

Doch ganz gleich, wo das Treffen stattfindet, wird das wichtigste Thema zwischen Erdogan und Putin die mögliche Wiederherstellung des Getreideabkommens sein. Russland war im Juli aus dem Deal ausgestiegen und hatte dem Westen vorgeworfen, Versprechen nicht eingehalten zu haben. Seither bemüht sich Ankara darum, Russland wieder an den Tisch zu bringen und akzeptiert türkischen Medienberichten zufolge keine Alternative, an der Russland nicht mitwirkt.

Die Zeitung Yeni Safak bezeichnete in diesem Zusammenhang Erdogans geplanten Besuch als einen „kritischen Schritt“. Quellen des Präsidialamts hätten mitgeteilt, dass man bei den Verhandlungen Fortschritte erzielt habe. Gegenüber der Agentur Tass sagte eine türkische Quelle zudem, die Türkei werde in den nächsten Tagen und Wochen noch stärkere Anstrengungen für eine Wiederaufnahme des Deals unternehmen. (bb)