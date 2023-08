Ukraine-Gegenoffensive bis in den Winter? Pentagon gibt neue Prognose ab

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Gegenoffensive der Ukraine gerät ins Stocken. Das Pentagon beobachtet die Situation - und spricht über die nächsten Schritte.

Washington D.C. – Mit der Gegenoffensive der Ukraine, die im Juni startete, waren viele Hoffnungen verbunden. Das mit westlichen Waffen und westlicher Ausbildung verstärkte ukrainische Militär sollte die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin aus besetzten Gebieten vertreiben und eine Wende im Ukraine-Krieg herbeiführen. Der ersehnte Durchbruch lässt allerdings noch auf sich warten. Beamten aus Washington zufolge wird die Gegenoffensive noch andauern.

Ukrainische Gegenoffensive: Immer noch kein Durchbruch gegen Putins Armee

Gegenüber der US-Tageszeitung Politico betonten Beamte des US-Verteidigungsministeriums Pentagon, es gebe noch keine großen Fortschritte im Süden der Stadt Orichiw im Oblast Saporischschja. Und das, obwohl die Ukraine dort zuletzt mit Tausenden von zusätzlichen Soldaten einen neuen Angriff gegen das russische Militär gestartet hatte. Der Fortschritt, so ein Beamter, lasse sich lediglich in hunderten von Metern messen.

Der Darstellung der Beamten zufolge läuft die Gegenoffensive derzeit in drei Achsen mit rund 150.000 Soldaten. Doch offenbar hält Kiew eine bestimmte Zahl an Soldaten noch in Reserve, während die aktuell an der Gegenoffensive beteiligten Kräfte die russischen Linien auf Schwachstellen durchforsten. Allerdings sind diese wohl schwer zu finden. „Sie werden immer noch mit starkem russischen Widerstand in konfrontiert - in den zweiten und dritten Ebenen der Verteidigung“, erklärte ein Beamter gegenüber der US-Zeitung.

USA schicken mobiles Luftabwehrsystem an die Front: Gegenoffensive wohl bis in den Winter hinein

So wie es aussieht, werden die blutigen Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Truppen noch die nächsten Monate andauern. Beamte des Pentagon erwarten laut dem Bericht von Politico, dass die Offensive im Laufe des Herbsts noch fortgeführt wird. Kampfhandlungen bis in den Winter hinein scheinen ebenfalls möglich.

Pentagon-Sprecher und Brigadegeneral Patrick Ryder räumte zuletzt ein, dass sich die Gegenoffensive schwer gestaltet. „Es ist und wird auch weiterhin ein harter Kampf für sie sein“, betonte er. Grund hierfür sind womöglich unter anderem die ständig neuen Taktiken, die die Kreml-Armee einsetzt. Ein Berater der ukrainischen Regierung teilte Politico mit, dass Minenfelder der russischen Armee nach wie vor ein Problem seien, selbst wenn sie geräumt und ein Pfad für vorrückende Ukrainer entstanden ist. Denn sie würden hinter die ukrainischen Soldaten erneut Minen legen und somit versuchen, sie damit zu umzingeln.

Die USA wollen jedenfalls zumindest gegen russische Drohnen, die die ukrainische Gegenoffensive bedrohen, vorgehen. Die „Vampire“-Luftabwehrsysteme kommen laut Politico endlich an der Front an und bieten den ukrainischen Truppen mobilen Schutz vor Drohnen des Moskauer Militärs. Zudem erwartet das Pentagon die Verkündung eines neuen Unterstützungspakets für die ukrainische Armee schon nächste Woche. Hinzu kommt, dass bald - wahrscheinlich im September - auch die M1-Abrams-Panzer aus US-Herstellung an die Front gelangen sollen. (bb)