Ukraine-Krieg: Tausende Geflüchtete kehren aus dem Ausland zurück

Russlands Streitkräfte ziehen sich offenbar aus dem Norden der Ukraine zurück. Das ist für viele Ukrainer:innen Grund genug, zurück in ihr Heimatland zu kehren.

Lwiw – Die russischen Streitkräfte ziehen sich aus dem Norden der Ukraine zurück. Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin soll die „gesamte Region Kiew“ von den russischen Truppen befreit worden sein. Eine Pause im Ukraine-Konflikt scheint es allerdings nicht zu geben. Stattdessen gehen die Ukrainer:innen davon aus, dass Russlands Militär seine Angriffe nun auf den Süden und Osten des Landes konzentriere.

Doch trotz des noch immer andauernden Ukraine-Kriegs kehren tausende Menschen aus dem Ausland zurück in ihre Heimat. Innerhalb von 24 Stunden hätten allein in dem Gebiet der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) etwa 19.000 Menschen die Grenze überquert, teilte der örtliche Militärchef Maxim Kosyzkyj am Samstag (02.04.2022) bei Facebook mit. Damit seien mehr Ukrainer:innen eingereist als ausgereist (14.000).

Geflüchtete aus der Ukraine verlassen den Grenzübergang in Medyka im Südosten Polens. Nach der Ankündigung Russlands, dass die Truppen aus verschiedenen Teilen der Ukraine abgezogen werden könnten, kehren einige Ukrainer:innen in ihr Land zurück. © Sergei Grits/dpa

Ukraine-Krieg: 556.000 Geflüchtete kehren zurück

Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit dem Beginn der russischen Invasion mehr als vier Millionen Menschen ins Ausland geflohen. Allein über die Region Lwiw hatten mehr als 1,3 Millionen Menschen das Land verlassen.

Inzwischen seien mehr als 556.000 Menschen wieder eingereist, davon sollen 276.000 Ukrainer:innen nach Lwiw geflohen sein, schrieb Kosyzkyj. Doch nicht alle Ukrainer:innen haben ihre Heimat verlassen. Viele suchten Schutz in Regionen der ehemaligen Sowjetrepublik, wo keine Kämpfe stattfinden.

Ukraine-Krieg: Menschen fliehen aus Mariupol und Lugansk

Im Osten der Ukraine sieht es dagegen ganz anders aus. In Mariupol, Charkiw und Tschernihiw wurden am Samstag Luftangriffe gemeldet, berichtete Olexij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Um sich in Sicherheit zu bringen, sind die Menschen hier noch immer auf der Flucht.

Wie das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent mitteilte, verließen am Samstag 2.650 Menschen verließen das Gebiet Lugansk. 765 Einwohner:innen schafften es, in ihren eigenen Autos aus der eingekesselten Stadt Mariupol zu flüchten, sagte die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Iryna Vereshchuk laut der arabischen Nachrichtenagentur Al Jazeera. Die Bewohner:innen seien auf dem Weg ins 226 Kilometer entfernte Saporischschja. (kas/dpa)

