Ukraine-Krieg: Nato plant permanente Truppenpräsenz an Russlands Grenze

Von: Daniel Dillmann

Die Nato will dauerhafte Stützpunkte an der Ostflanke des Bündnisses einrichten, um der „Unberechenbarkeit des Kreml“ zu begegnen.

Reaktionen auf den Krieg: Die Nato plant aufgrund der Invasion Russlands in der Ukraine ihre Truppenpräsenz an der Ostgrenze dauerhaft zu erhöhen.

Die Nato plant aufgrund der Invasion Russlands in der Ukraine ihre Truppenpräsenz an der Ostgrenze dauerhaft zu erhöhen. Verhandlungen über Erweiterung: Der Ukraine-Krieg sorgt dafür, dass auch Schweden und Finnland der Nato beitreten wollen. Generalsekretär Jens Stoltenberg reist zu weiteren Gesprächen in beide Länder.

Der Ukraine-Krieg sorgt dafür, dass auch Schweden und Finnland der Nato beitreten wollen. Generalsekretär Jens Stoltenberg reist zu weiteren Gesprächen in beide Länder. Angespanntes Verhältnis: Der Ukraine-Konflikt belastet die Beziehungen zwischen dem Militärbündnis und Moskau. Alle Entwicklungen im Newsticker.

Brüssel - Aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs will die Nato ihre Truppenpräsenz in den östlichen Mitgliedsstaaten dauerhaft und deutlich erhöhen. Das bestätigte der stellvertretende Generalsekretär des Militärbündnisses, Mircea Geoana, auf einer Veranstaltung in Kopenhagen (Dänemark) am Freitag (10. Juni). Die 1997 geschlossene Nato-Russland-Grundakte erklärte Geoana für „nichtig“, nachdem Russland mit der Invasion der Ukraine begonnen habe. Nun sei auch die Nato nicht mehr an dort niedergeschriebene Beschlüsse gebunden.

Laut Geoana plant die Nato im Angesicht des Ukraine-Kriegs die Truppenpräsenz an der Ostgrenze merklich zu erhöhen. Man arbeite an einer „fundamentalen Transformation der Nato“, die auch eine deutlich erhöhte „Präsenz von Bodentruppen“ beinhalte. In unmittelbarer Nähe zu Russland liegen die Nato-Mitgliedsstaaten Estland, Lettland und Litauen. Doch auch in der Türkei und Rumänien, beides ebenfalls Mitglieder, sollen größere Truppenverbände stationiert werden.

Deutsche Nato-Soldaten vor einem Panzer des Typs Leopard-2 in Litauen. © Michael Kappeler/dpa

Nato soll dauerhaft Truppen an Ostgrenze stationieren

Daneben wollen auch weitere Länder aufgrund der russischen Aggression in der Ukraine eine permanente Stationierung von Nato-Truppen innerhalb der eigenen Grenzen - vor allem Polen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte während einer Rede Ende Mai bereits, die Nato müsse eine ständige Basis „in den Ländern der Nato-Ostflanke einrichten“. Sein Land stünde dafür zur Verfügung: „Polen ist bereit, solche Stützpunkte dauerhaft zu bauen, um leichte Infanterieeinheiten aufzunehmen“, sagte Morawiecki gegenüber dem US-Magazin Stars and Stripes.

Auch Vertreter der US-Armee, die den mit Abstand größten Teil der Nato-Truppen stellt, fordern zunehmend die Stationierung größerer Truppenverbände zur Abschreckung. General Mark Milley, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA, sagte: „Mein Rat wäre es, permanente Stützpunkte im Osten zu errichten.“

Nato-Erweiterung: Stoltenberg reist nach Schweden und Finnland

Währenddessen bemüht sich die Nato auch weiterhin darum, neue Mitglieder aufzunehmen. Konkret steht der Beitritt von Finnland und Schweden auf dem Programm. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist deshalb am heutigen Sonntag (12.Juni) in beide Länder. Finnland und Schweden hatten im Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Beitritt zur Nato beantragt. Dem Beitritt eines Staates zur Nato müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Das Nato-Mitglied Türkei droht allerdings mit einem Veto. Im finnischen Naantali trifft Stoltenberg mit Präsident Sauli Niinistö zusammen. (dil/dpa)