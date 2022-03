Krieg in der Ukraine: Psychologin erklärt, was bei Ängsten und Panikattacken hilft

Von: Pia Seitler

Teilen

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine scannen viele junge Menschen ständig die News - das kann enorm belastend sein. © Maskot/Imago

Berichte über den Ukraine-Krieg überfordern und lösen Ängste aus. Eine Psychologin erklärt, was jetzt hilft.

News-Ticker, Livestreams, Sondersendungen und unzählige Posts in den sozialen Medien – seit Russlands Angriff auf die Ukraine erreicht die Menschen täglich eine Flut an Nachrichten. Bilder, die verstören, Schlagzeilen, die Angst auslösen. Die meisten fühlen sich betroffen, ohnmächtig, wütend, überfordert. Es herrscht Krieg in Europa und Deutschland rüstet massiv auf. Beides haben bis vor kurzem nur wenige für möglich gehalten. Und niemand weiß, was noch kommt.

Was passiert mit den Menschen in der Ukraine? Was ist an Putins Drohung vom Einsatz von Atomwaffen dran? Viele scannen ununterbrochen die News, wollen während dem Ukraine-Krieg auf dem Laufenden bleiben, suchen nach Antworten auf drängende Fragen. Dabei müssen wir ständig unterscheiden, zwischen echten und falschen Informationen. Zahlreiche Falschinformationen machen die Lage noch unübersichtlicher. BuzzFeed News Deutschland* führt deswegen einen fortlaufenden News-Ticker zu irreführenden Informationen im Ukraine-Krieg.

Wieso gerade der Ukraine-Krieg Angst auslöst

In den vergangenen Jahren brach immer wieder in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt Krieg aus. Die Psychologin Katharina Rohlfing erklärt im Gespräch mit Buzzfeed News Deutschland*, wieso gerade der Krieg in der Ukraine so viel Angst bei den Deutschen auslöst. „Dieser Krieg ist näher an uns dran. Räumlich und an unserem Kulturkreis“, sagt sie. Dadurch identifiziere man sich mehr mit der Ukraine als mit anderen Ländern, in denen Krieg herrscht.

Je nachdem wo man sich in Deutschland befindet, sind es weniger als 1.000 Kilometer in die Ukraine. Viele Deutsche haben Freund:innen oder Familienangehörige in der Ukraine. Nicht nur bei ehemaligen DDR-Bürger:innen sei teilweise die Bedrohung durch die frühere Sowjetunion und Kriegsszenen in den Köpfen verankert. Das alles lasse den Krieg in der Ukraine so nah erscheinen und könne Ängste auslösen, die sich durch alle Generationen ziehen.

Wie kann man mit den Gefühlen umgehen, die der Ukraine-Krieg auslöst?

Rohlfing sagt, der Ukraine-Krieg löse nicht nur Angst aus, sondern auch ein Gefühl von Hilfslosigkeit gegenüber einem Wladimir Putin, der von vielen als unberechenbar eingeschätzt wird. „Alles, was wir nicht berechnen können, macht uns hilflos und macht uns Angst“, so die Psychologin. Das sei erstmal verständlich, denn Angst soll vor Bedrohungen beschützen.

Sie rät, die Angst zuerst einmal als Schutzfunktion einzuordnen, sie anzunehmen und sie nicht zu bekämpfen. Stattdessen könne man sich fragen: Wie möchte ich mit dieser Angst umgehen? Akute körperliche Symptome, wie Zittern, Herzrasen, Schweißausbrüche oder ein beklemmendes Gefühl in der Brust lassen sich reduzieren, indem man die Anspannung zum Beispiel mit Entspannungsübungen löst. Dann sei es wichtig, den eigenen Gefühlen Raum zu geben und sich mit anderen Menschen über seine Ängste auszutauschen. Vielleicht haben Freund:innen, Eltern oder Geschwister andere Gefühle, eine andere Perspektive.

Um der Hilflosigkeit entgegenzusteuern, helfe es zu schauen: Was kann ich tun? Was für Möglichkeiten habe ich als junge:r Deutsche:r? Wie kann ich den Menschen im Ukraine-Krieg helfen? Kann ich spenden? Kann ich mich an Aktionen beteiligen oder selbst eine aufbauen? „Immer, wenn wir etwas tun, sind wir handlungsfähiger und das tut uns gut“, so Rohlfing.

Doomscrolling vermeiden: Weniger Medien und feste Zeiten für den Medienkonsum

„Doomscrolling“, also das Konsumieren von einer negativen Nachricht nach der anderen, kann einem das Gefühl geben, alle Hoffnung sei verloren. Gleichzeitig will man natürlich auf dem Laufenden bleiben. Wen die Nachrichtenflut zum Krieg in der Ukraine überfordert, dem rät die Expertin, sich ganz bewusst für ein oder zwei seriöse Medien zu entscheiden und für den Medienkonsum feste Zeiten einzuplanen.

Selbstfürsorge: Alles, was jetzt guttut, hilft

Wir sind dafür verantwortlich, dass es uns gut geht.

Sich ablenken, Spaß haben, mit Freunden unterwegs sein, all das fühlt sich in den vergangenen Tagen manchmal nicht richtig an. Dabei müsse man laut Rohlfing sogar dafür sorgen, dass es einem gut gehe. „Unser Leben darf weitergehen und wir müssen kein schlechtes Gewissen deswegen haben“, sagt sie. Selbstfürsorge sei gerade jetzt enorm wichtig. So hält man etwas Funktionierendes aufrecht und schafft Kapazitäten bei einem selbst, damit man etwas tun kann – helfen, spenden, jemandem Unterkunft bieten.

Kollege Christian von BuzzFeed Österreich* hat eine Psychologin gefragt, was man in Sachen Self Care, also Selbstfürsorge jetzt machen kann.

Zwischen Mitleiden und Mitfühlen im Ukraine-Krieg unterscheiden

Mitleiden und Mitfühlen seien zwei unterschiedliche Dinge, erklärt die Psychologin. Beim Mitleiden nimmt man das Leid auf und das eigene Leid hilft den anderen nicht. Mitgefühl bedeute, an die Menschen vor Ort zu denken, zu helfen und bedeute somit auch, Solidarität zu zeigen. Das müsse man sich bewusst machen, rät sie.

Die Tipps der Psychologin im Überblick Nehmt eure Angst an, bekämpft sie nicht. Versucht, akute körperliche Symptome mit Entspannungsübungen zu lösen. Tauscht euch mit anderen Menschen über eure Angst aus - mit Freund:innen, Familie oder Bekannten. Informiert euch darüber, wie ihr helfen könnt. Vermeidet „Doomscrolling“ - also das permanente Scannen schlechter Nachrichten. Legt euch stattdessen feste Zeiten für den Nachrichtenkonsum fest. Geht weiterhin Freizeitaktivitäten nach, die euch Spaß machen.

*BuzzFeed.de und BuzzFeed.at sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.