Russisches Kriegsschiff „Moskwa“ gesunken – Vater von vermisstem Soldat spricht von „grausamer Lüge“

Von: Tobias Utz, Tanja Banner, Jan-Frederik Wendt, Alina Schröder

Nach dem Untergang der „Moskwa“ erhalten die Familien der Matrosen kaum Informationen. Die Zahl der Toten und Verwundeten bleibt wohl ein Staatsgeheimnis.

Im Ukraine-Krieg* sinkt das russische Kriegsschiff „Moskwa“. Moskau zeigt mehrere Tage nach dem Untergang ein Video von Matrosen.

Nach ukrainischen Angaben haben „Neptun“-Raketen das Schiff versenkt, Russland* beharrt auf einem Unfall.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Kriegsschif „Moskwa“ lesen Sie hier.

Update vom Mittwoch, 20.04.2022, 11.30 Uhr: Gegenüber der britischen Zeitung Guardian haben sich Angehörige der russischen Soldaten, welche auf dem gesunkenen „Moskwa“ stationiert waren, zu Wort gemeldet. Eine Mutter erzählte beispielsweise von einem dramatischen Telefonat (s. Update v. 15.45 Uhr).

Das Flaggschiff „Moskwa“ aus Russland soll von Raketen aus der Ukraine versenkt worden sein. (Archivfoto) © Zhang Jiye/dpa

Der Vater eines weiteren Soldaten hat gegenüber der Zeitung die russische Darstellung der Geschehnisse zudem scharf kritisiert. Aus dem Kreml heißt es weiterhin, dass die Besatzung der „Moskwa“ evakuiert worden sei. „Eine grausame und zynische Lüge“, schrieb Dmitry Shkrebets dem Guardian. Shkrebets Sohn war laut Bericht Koch auf dem Kriegsschiff. „Nun wird ein Rekrut, der nicht für den aktiven Kampf vorgesehen war, vermisst“, beklagte er das Verschwinden seines Sohnes. „Wie kann man mitten auf hoher See verloren gehen?!!!”, zitierte ihn die Zeitung weiter.

Ukraine-Krieg: Russisches Kriegsschiff „Moskwa“ gesunken – Angehörige berichten

+++ 15.45 Uhr: Was mit dem russischen Kriegsschiff „Moskwa“ tatsächlich passierte, ist weiterhin unklar. Die Darstellungen der ukrainischen und der russischen Seite widersprechen sich massiv. Dass ein ukrainischer Raketenangriff für das Sinken des Schiffs verantwortlich ist, wird anhand zahlreicher Aufnahmen und Darstellungen immer wahrscheinlicher – die russische Behauptung, dass ein Unwetter dafür gesorgt habe, hingegen immer unwahrscheinlicher. Zahlreiche meteorologische Fachleute bestätigten bereits, dass es kein Unwetter zum Zeitpunkt des Untergangs gab.

Hunderte Soldaten waren an Bord des Kriegsschiffs als es sank. Das in Lettland ansässige russische Medium Meduza berichtete am Dienstag von insgesamt 37 Toten (s. Update v. 13.00 Uhr). Am Wochenende kursierte bereits die Meldung, dass der Kapitän der „Moskwa“ gestorben sei. Die Eltern der Soldaten bleiben vielfach im Unklaren. Eine Mutter, die hingegen wenigstens erfuhr, dass ihr Sohn bei dem Unglück ums Leben kam, berichtete nun dem Guardian davon. „Er war erst 19 Jahre alt und Wehrpflichtiger“, erklärte Julia Tsyvova über ihren Sohn Andrej. Das Verteidigungsministerium habe ihr sonst nichts mitgeteilt – nicht einmal, wann die Beerdigung sei.

Eine andere Mutter eines auf der „Moskwa“ stationierten Soldaten sagte dem Guardian, dass es „rund 40 Tote“ gegeben habe. „Als mein Sohn mich anrief, hat er geweint. Er sagte mir: ‚Mama, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Blutbad enden werde. Ich dachte, dass wir in relativ friedlichen Zeiten leben würden“, erzählte die Mutter der britischen Zeitung.

+++ 13.00 Uhr: Was ist mit der Besatzung des gesunkenen russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ passiert? Mindestens 37 Matrosen sollen beim Untergang der „Moskwa“ gestorben seien, berichtet das unabhängige russische Nachrichtenportal Meduza (s. vorheriges Update) – bestätigt ist das allerdings von offizieller Seite nicht. Das Portal meldet, dass die Leichen in die Hafenstadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim gebracht worden seien. Diese Berichte stehen im krassen Widerspruch zu offiziellen Kremlangaben. Demnach gibt es keinerlei Verletzte oder Tote durch das Unglück. Das Kriegsschiff „Moskwa“ sei „vollständig“ evakuiert worden, hieß es aus dem Kreml.

Update vom Dienstag, 19.04.2022, 09.15 Uhr: Noch immer ist offen, was mit der Besatzung des gesunkenen Kriegsschiffs „Moskwa“ geschehen ist. Trotz anfänglicher Behauptungen des Kremls, dass der Raketenkreuzer vollständig evakuiert worden sei, mehren sich die Indizien dafür, dass zahlreiche Matrosen getötet oder verletzt worden sind. Das unabhängige russische Medienunternehmen Meduza nannte am Montag (18.04.2022) unter Berufung auf eine Quelle in der russischen Schwarzmeerflotte erstmals konkrete Zahlen. Demnach sollen 37 Matrosen beim Untergang der „Moskwa“ gestorben, 100 weitere verletzt worden sein.

Von offizieller Seite gibt es dazu bisher keine Auskunft. Die Zahl der Toten, Verwundeten und Vermissten bleibt ein Staatsgeheimnis. Am Montag bestätigten die Behörden allerdings einen zweiten Todesfall. Gleichzeitig gingen drei weitere Familien an die Öffentlichkeit und erklärten, dass sie ihre an Bord der „Moskwa“ dienenden Söhne nicht finden können.

Das Versäumnis, Angehörigen der „Moskwa“-Matrosen Informationen über das Schicksal der Besatzung zu geben, erinnert an das Schicksal des U-Bootes „Kursk“, das bei einem Marinemanöver in der Barentssee im Jahr 2000 untergangen war. Damals kamen 118 russische Seeleute ums Leben. Auch damals gaben die russischen Behörden über den Zustand des Bootes und den Verlauf der Rettungsarbeiten nur schleppende und widersprüchliche Informationen heraus.

Kriegsschiff „Moskwa“: USA melden Details zu gesunkenem Raketenschiff

+++ 21.00 Uhr: Der Raketenkreuzer „Moskwa“ aus Russland hatte nach Einschätzung der US-Regierung keine Atomwaffen an Bord. Dies bestätigte ein hoher Vertreter des Verteidigungsministeriums der USA am Montag (18.04.2022), demzufolge es „keine Hinweise“ auf solche Waffen an Bord des Schiffs zum Zeitpunkt des Untergangs gebe. Außerdem meldete der US-Beamte, dass es sehr wahrscheinlich Todesopfer unter den Matrosen auf der „Moskwa“ gegeben habe. Hinweise deuteten allerdings auch darauf hin, dass einige Mitglieder der Besatzung aus Russland überlebt hätten.

Kriegsschiff „Moskwa“: Offenbar erste Bilder von zerstörtem Kreuzer veröffentlicht

+++ 15.30 Uhr: Nach dem Untergang des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ tauchten die ersten Bilder auch in sozialen Netzwerken auf. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, die Bilder eines brennenden Schiffes gesichtet zu haben. „Ja, wir haben diese Bilder tatsächlich gesehen; inwieweit sie aber authentisch sind und der Wirklichkeit entsprechen, können wir nicht sagen“, sagte Peskow.

Auf den Aufnahmen ist das mutmaßlich brennende Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte zu sehen, das in der vergangenen Woche gesunken war. Aus Kiew hieß es, die „Moskwa“ mit zwei Neptun-Raketen getroffen zu haben. Moskau behauptete stattdessen, dass ein an Bord ausgebrochener Brand zu dem Untergang geführt habe.

Kriegsschiff „Moskwa“: Offenbar erste Bilder von zerstörtem Kreuzer veröffentlicht

Update vom Montag, 18.04.2022, 11.15 Uhr: Sie war der Stolz der russischen Schwarzmeerflotte. Doch rund sieben Wochen nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine war das russische Kriegsschiff „Moskwa“ am 14. April 2022 im Schwarzen Meer gesunken. Der Raketenkreuzer war zuvor stark beschädigt worden. Nun sind in sozialen Netzwerken erste Bilder aufgetaucht, die Fachleuten zufolge sehr wahrscheinlich verifizierbar sind. Zuvor waren im Internet mehrere gefälschte Bilder des beschädigten Kriegsschiffes aufgetaucht.

Demnach scheinen mittschiffs unter den Schornsteinen Raketen eingeschlagen zu sein. Bisher herrscht Uneinigkeit darüber, ob die „Moskwa“ von ukrainischen Raketen des Typs „Neptun“ getroffen wurde oder - wie die russische Seite angibt - durch die Detonation von Munition beschädigt wurde.

Ukraine-Krieg: Kriegsschiff „Moskwa“: Ukraine wirft Russland Vergeltungsversuch vor

+++ 19.40 Uhr: Bei dem russischen Angriff auf eine Militärfabrik in der Nähe von Kiew soll es sich nach Angaben der ukrainischen Regierung um einen Vergeltungsschlag für die Zerstörung des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ handeln. Das berichtete am Ostersonntag (17.04.2022) die Nachrichtenagentur AFP. Ende März hatte Moskau eigentlich angekündigt, seine Offensive auf den Osten der Ukraine konzentrieren zu wollen. Am Freitag drohte der Kreml jedoch mit erneuten Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt.

Der Angriff auf die Munitionsfabrik nahe der Siedlung von Browaryj in der Region Kiew wurde vom russischen Verteidigungsministerium am Sonntag über den Nachrichtendienst Telegram bestätigt. Der Militärkomplex sei demnach mit „hochpräzisen luftgestützten Raketen zerstört“ worden.

Kriegsschiff „Moskwa“ gesunken: Moskau veröffentlicht Video

Update vom Sonntag, 17.04.2022, 10.50 Uhr: Was ist aus den 500 Mann Besatzung der „Moskwa“ geworden? Diese Frage kann noch immer nicht beantwortet werden. Die Ukraine vermutet, dass es Tote gegeben hat, Russland hingegen behauptet, die Crew sei evakuiert worden.

Gestern veröffentlichte das Verteidigungsministerium in Moskau ein Video, das Mitglieder der Besatzung zeigen soll. Uneinigkeit herrscht weiterhin auch darüber, ob das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte von ukrainischen Raketen des Typs „Neptun“ getroffen wurde oder - wie die russische Seite angibt - durch die Detonation von Munition beschädigt wurde.

Kriegsschiff „Moskwa“ gesunken: Video aus Russland soll gerettete Crew zeigen

+++ 20.15 Uhr: Nach dem Untergang des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ veröffentlicht das Verteidigungsministerium Russlands ein Video, das Mitglieder der Schiffsbesatzung zeigen soll. Der Oberkommandierende der russischen Marine, Nikolai Jewmenow, habe sich mit den Matrosen in Sewastopol getroffen, teilte die Behörde mit. Die Stadt auf der Halbinsel Krim ist der Hauptstandort der russischen Schwarzmeerflotte.

In dem Video, das knapp eine halbe Minute dauert, sind Dutzende junge Männer in schwarzen Uniformen zu sehen. Wie viele es genau sind, ist schwer abschätzbar. Wie dpa berichtet, meinen auf Twitter einige Nutzende, dass es keinesfalls die rund 500 Besatzungsmitglieder sein könnten, die zum Unglückszeitpunkt auf dem Schiff gewesen sein sollen. Eine ukrainische Militärsprecherin hatte zuvor angegeben, die Besatzung der „Moskwa“ habe vor dem Untergang des Schiffs nicht gerettet werden können, Russland hatte mitgeteilt, die Crew sei vollständig evakuiert worden (s. Meldung von 15.20 Uhr)

Russlands Kriegsschiff „Moskwa“: Crew laut Ukraine nicht rechtzeitig evakuiert

+++ 15.20 Uhr: Nach Angaben einer ukrainischen Militärsprecherin konnte die Besatzung der „Moskwa“ – etwa 500 Personen – vor dem Untergang des Schiffs nicht gerettet werden. Die russische Darstellung ist eine andere: Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte Russland mitgeteilt, die Crew der „Moskwa“ sei vollständig evakuiert worden.

+++ 13.05 Uhr: Nach Angaben Kiews ist der Kapitän des gesunkenen russischen Raketenkreuzers „Moskwa“ tot. Das teilte Anton Geraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, nach Angaben von n-tv.de mit. „Anton Kuprin, Kapitän 1. Ranges, Kommandant des Kreuzers ‚Moskwa‘, starb bei einer Explosion und einem Brand an Bord des ehemaligen Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte“, schrieb Geraschenko laut n-tv in seinem Telegramkanal.

Der Staatliche Grenzdienst der Ukraine berichtete zudem, das russische Verteidigungsministerium habe den Tod Kuprins bestätigt. Auf der Website des Ministeriums sowie auf seinen Kanälen in sozialen Medien ließ sich allerdings keine Information über den Tod des Kapitäns finden.

Update vom Samstag, 16.04.2022, 06.45 Uhr: In der Ukraine ist eine Briefmarke mit dem Motiv eines ukrainischen Soldaten, der einem russischen Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt, zum Sammlerstück geworden. Am Hauptpostamt in Kiew standen am Freitag hunderte Ukrainer stundenlang Schlange, um Exemplare dieser Briefmarke zu ergattern. Die Briefmarke hatte durch den Untergang der „Moskwa“, des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte, neue Bedeutung gewonnen.

Die Hintergrundgeschichte des Motivs liegt jedoch schon in den Anfangstagen des Kriegs im Februar. Damals hatten ukrainische Grenzschützer auf der kleinen Schlangeninsel einem russischen Schiff, das sie zur Aufgabe aufforderte, "Fick dich" entgegengerufen. Der Funkspruch ging um die Welt und wurde zum Symbol des ukrainischen Widerstands.

Kriegsschiff „Moskwa“: Ursache des Untergangs wohl geklärt – Russland beharrt auf Unfall

+++ 20.15 Uhr: Der Grund für den Untergang des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ soll geklärt sein: Dieser ist nach US-Angaben durch den Einschlag von ukrainischen Raketen verursacht worden. Laut einem hochrangigen Vertreter des US-Verteidigungsministeriums, der nicht namentlich zitiert werden wollte, ist das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte von zwei Raketen des Typs „Neptun“ getroffen worden. Er bestätigte damit Angaben des ukrainischen Militärs, das ebenfalls vom ukrainischen Raketen-Einschlag in die „Moskwa“ berichtet hatte.

Russland hingegen beharrt auf unglückliche Umstände: Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, sei es zu einem Unfall gekommen, wobei an Bord des Kreuzers Munition detoniert sein soll. Die Explosion habe einen Brand ausgelöst, durch den der Rumpf beschädigt worden sei. Das Schiff sei anschließend evakuiert worden, bevor es in einem Sturm gesunken sei. Wie spiegel.de berichtet, bewerten Fachleute die russische Version als Propaganda. Der Marineexperte am Londoner „Royal United Service Institute“, Sidharth Kaushal, hält einen ukrainischen Angriff für plausibel. Die Ukraine habe die Waffen dafür gehabt, außerdem sei die „Moskwa“ einen relativ erwartbaren Kurs um die Schlangeninsel herum gefahren.

Auch der deutsche Wetterexperte Jörg Kachelmann hält die russische Darstellung für Unsinn. „Es sind Lügen aus einer Zeit, in der man noch nicht wusste, wie das Wetter anderswo ist“, schrieb er auf Twitter unter Verweis auf seine öffentlich abrufbaren Wetterdaten. „Die ‚Moskwa‘ ist ganz sicher nicht wegen eines Sturms gesunken, weil es keinen Sturm gab“, so Kachelmann.

Kriegsschiff „Moskwa“ gesunken: Welche Folgen der Verlust für die russische Marine hat

+++ 17.00 Uhr: Die Hintergründe für das Versinken der „Moskwa“ sind weiterhin nicht geklärt. Die Ukraine behauptet weiterhin, das Kriegsschiff mit einem Raketenangriff versenkt zu haben. Möglicherweise könnten dabei auch die türkischen Drohnen vom Typ Bayraktar-TB2 zum Einsatz gekommen sein, etwa um die Luftabwehr abzulenken.

+++ 14.00 Uhr: Laut den USA hat der Untergang der „Moskwa“ Konsequenzen für die Einsatzfähigkeit der russischen Marine im Ukraine-Krieg. Der russische Kreuzer habe dabei eine „Schlüsselrolle“ in den Bemühungen Russlands gespielt, eine „Dominanz seiner Marine im Schwarzen Meer“ herzustellen, sagte Pentagon-Pressesprecher John Kirby dem US-Sender CNN.

Mit dem Verlust der Moskwa verliert die russische Flotte nicht nur viel Feuerkraft. Ihre Kriegsschiffe könnten nun verstärkt das Ziel von Küstenbatterien werden. Denn die Ukraine hat sich neben den im eigenen Land hergestellten „Neptun“-Raketen auch Antischiffsraketen aus Großbritannien gesichert. Um diesen Geschossen zu entgehen, müssen die russischen Kriegsschiffe wohl den Abstand zur Küste vergrößern. Landemanöver wie in Odessa werden damit deutlich unwahrscheinlicher.

Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst äußert sich zu gesunkenem Kriegsschiff „Moskwa“

+++ 13.00 Uhr: Der britische Geheimdienst hat einen Lagebericht zur russischen Marine veröffentlicht. Darin heißt es, dass man die Situation nach dem Untergang des Kriegsschiffs „Moskwa“ neu bewerten müsse: „Das Schiff war eins von nur drei ‚Slava-Klassen-Kreuzern‘ in der russischen Marine.“ Der Vorfall bedeutet, dass Russland nun schon zum zweiten Mal Schaden an wichtiger Marine-Ausrüstung erlitten hat.“ Diese Aussage bezieht sich wohl auf den ukrainischen Angriff auf das „Saratow“-Schiff im hafen von Bergdjansk am 24. März 2022.

„Beide Ereignisse werden Russland wahrscheinlich dazu veranlassen, seine maritime Stellung im Schwarzen Meer zu überprüfen.“, heißt es im Bericht des britischen Geheimdienstes weiter.

+++ 07.45 Uhr: Laut Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist es „wahrscheinlich“, dass es bei dem Untergang des russischen Kriegsschiffes „Moskwa“ Tote und Verletzte gegeben hat. An Bord seien bis zu 500 Soldaten gewesen, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby. „Ich weiß nicht, wie viele sie runtergebracht haben. Wir haben Hinweise gesehen, dass es Rettungsboote gab und dass einige Matrosen das Schiff verlassen konnten“, sagte er gegenüber CNN.

„Aber falls es von einer Rakete getroffen wurde – selbst falls es nur eine interne Explosion war, die Munition verbrannt hat, so wie es die Russen sagen – wird man wahrscheinlich an Bord Tote und Verletzte haben.“ Laut Angaben eines ukrainischen Armee-Sprechers traf eine Rakete des Typs „Neptun“ das Kriegsschiff (s. Erstmeldung). Der Kreml dementierte das und sprach von einer Munitionsexplosion an Bord sowie einer Folge des starken Seegangs.

Erstmeldung vom Freitag, 15.04.2022, 07.00 Uhr: Kiew/Odessa – Die russische Armee hat am Donnerstag (14.04.2022) ihr wohl wichtigstes Kriegsschiff im Ukraine-Krieg* verloren. Dabei handelt es sich um den Raketenkreuzer „Moskwa“, Teil der Schwarzmeerflotte. Das Verteidigungsministerium in Moskau* sprach davon, dass das Militärschiff das „Gleichgewicht“ verloren habe und bei starkem Seegang untergegangen sei. An Bord sei Munition explodiert, hieß es aus dem Kreml. Die ukrainischen Streitkräfte reklamierten den Untergang der „Moskwa“ stattdessen für sich. Bislang ist unklar, wer oder was tatsächlich für das Sinken des Kriegsschiffs verantwortlich ist.

Der Sprecher der ukrainischen Armee in der Hafenstadt Odessa, Sergej Bratschuk, hatte mitgeteilt, die „Moskwa“ sei von ukrainischen Raketen vom Typ „Neptun“ getroffen worden. Wolodymyr Selenskyj*, Präsident der Ukraine*, spielte in einer Videoansprache auf das gesunkene russische Kriegsschiff an und pries all jene, „die gezeigt haben, dass russische Schiffe auf den Grund gehen können.“

„Schwerer Schlag“ für Russland im Ukraine-Krieg: Kriegsschiff „Moskwa“ sinkt

Die US-Regierung bewertete dies als „schweren Schlag“ für die Marine Russlands*. Der mit Raketen ausgerüstete Kreuzer habe eine „Schlüsselrolle“ in den Bemühungen der russischen Armee gespielt, eine „Dominanz seiner Marine im Schwarzen Meer“ herzustellen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, dem US-Sender CNN.

Die zu Sowjetzeiten gebaute „Moskwa" hatte gemeinsam mit weiteren Schiffen der Schwarzmeerflotte die südukrainische Hafenstadt Mariupol blockiert: Dort herrscht seit Wochen großes Leid, „Hunger und Not" dominieren.