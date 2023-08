Stolpersteine für die Gegenoffensive: Russlands Minen sorgen für riesige Probleme

Von: Andreas Apetz

Teilen

Gigantische Mengen an Landminen dämpfen das Vordringen der ukrainischen Streitkräfte in die besetzten Gebiete. Russland vermint „wie nach dem Lehrbuch“.

Saporischschja – Die Gegenoffensive der Ukraine verläuft langsam und sicherlich langsamer als von vielen westlichen Kommentatoren erwartet. Schuld daran ist mitunter der Weg aus Minen, den die russischen Besatzer auf ihrem Rückzug hinterlassen. Die vergrabenen Sprengkörper zwingen ukrainische Soldaten zur sorgfältigen Absuche jedes zurückeroberten Quadratmeters Land. Unterdessen fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Mittel zur Minensuche, um die Gegenoffensive wieder in Gang zu bringen.

Fast ein Drittel der Ukraine ist seit dem Ukraine-Krieg vermint

Der Ukraine-Krieg hat die Ukraine zum Rekordhalte gemacht, was verminte Flächen angeht. Insgesamt sollen 30 Prozent des Landes mit scharfen Sprengkörpern durchsetzt sein – so viel wie in keinem anderen Staat der Welt. Die Weltbank geht davon aus, dass eine vollständige Beseitigung aller Minen rund 34 Milliarden Euro kosten wird. Darüber berichtete der Spiegel. Michael Newton, Ukraine-Direktor der britischen Organisation „Halo Trust“, welche auf die Aufspürung und Beseitigung von Sprengkörper spezialisiert ist, spricht von einer „Minenverlegung in industrieller Dimension“.

Bis zu 16 Kilometer weit ist der Boden im Süden des Landes vermint. Schätzungen des ukrainischen Räumungskommandos gehen von 1.500 Minen pro Quadratkilometer aus. Oleksij Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine, sprach bei The Guardian von Minenfeldern, die „Hunderte von Kilometern“ groß seien. In einigen Teilen der Frontlinie befänden sich bis zu fünf Minen auf einem einzigen Quadratmeter.

Ein Ausbilder zeigt während taktischer und praktischer Übungen nahe Charkiw ukrainischen Soldaten verschiedene Arten von Granaten und Minen. (Archivfoto) © Ukrinform/dpa

Ukraine verfügt über 200 Räumungspioniere auf „internationalem Niveau“

Die hohe Dichte an Sprengkörpern nimmt dem Gegenangriff der Ukraine den Wind aus den Segeln. An ein schnelles Vorrücken ist nicht mehr zu denken. „Sie gehen nach dem Lehrbuch vor“, beschreibt der ukrainische Räumungspionier Manunja dem Spiegel in einem Gespräch, die russische Verminung. Neben den unterirdischen Sprengsätzen gehören Stacheldrahthindernisse, Feuerstellungen, Panzergräben und Panzersperren zum Abwehrsystem der Russen. Auch auf Stolperdrähte, die mit Granaten versehen ist, stoßen die Räumungspioniere immer wieder.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind etwa 6.000 Pionier im Militärdienst. Davon seien jedoch nur 200 auf internationalem Niveau ausgebildet. Erschwerend kommen bei den Räumungsarbeiten die russischen Angriffe von oben hinzu: Russische Artillerie, Kampfhubschrauber und Drohnen verlangsamen das Säubern der verminten Bereiche. Experten gehen davon aus, dass die fehlende Lufthoheit der Ukraine ein entscheidender Faktor ist, der die Gegenoffensive ausbremst.

Ukrainische Minenaufklärung basiert auf simpelsten Mitteln

Von den USA gespendete Räumungsfahrzeuge würden oft den Raketen zum Opfer fallen, ebenso wie schwere Fahrzeuge und Panzer, die aufgrund der Minenfelder nicht vorankommen. Wegen der besonders hohen Dichte an verminten Feldern rücken ukrainische Truppen nun mitunter im Schutz von Büschen und Bäumen nach vorne – auch um sich vor Luftangriffen zu tarnen. Doch in den Wäldern lauern die unterirdischen Gefahren.

Zum Sicherstellen der Minen wird mit simpelster Ausrüstung gearbeitet. Räumungspioniere wie Manunja müssen sich auf Wärmebildkameras und Metalldetektoren verlassen und Schritt für Schritt den Boden absuchen. Mit Eisenstäben und Haken werden größere Minen, die sie nicht entschärfen können, aus dem Boden gezogen. So wird langsam eine Gasse für die Infanterie geschaffen.

Verwundungen durch Minen führen häufig zu Amputation

Trotzdem werden immer wieder Soldaten und Pioniere von den unzähligen Sprengkörpern erwischt. Die Verletzungen durch Landminen können für Chirurgen eine besondere Herausforderung darstellen, da sich großflächige Wunden und komplexe Frakturen schaffen, die häufig durch Splitter, Dreck oder Kleidung verunreinigt sind. Serhiy Ryzhenko, der Chefarzt des Mechnikov-Krankenhauses in Dnipro, sagte, seine Chirurgen hätten seit Kriegsbeginn 21.000 Soldaten behandelt. Nach Artilleriebeschüssen waren Minen die Hauptursache. „Die erste Operation für diese Verwundeten wird schnell in der Nähe des Schlachtfelds durchgeführt. Leider muss 90 Prozent der Patienten […] eine Amputation durchgeführt werden“, so Ryzhenko bei The Guardian.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

„Das russische Angebot an Minen scheint unerschöpflich zu sein. Sie sind überall“, berichtet Räumungspionier Slyusar gegenüber dem britischen Nachrichtenmagazin. „Ich kann kein Licht am Ende des Tunnels sehen.“ Leutnant Oleksandr Kurbatov von der Territorialverteidigung in Dnipro zeigt sich optimistischer. Er sieht in den von Russland verwendeten Panzerabwehrminen aus der Sowjetära ein Zeichen für mangelnde Ressourcen: „Wenn sie dieses sowjetische Zeug benutzen und nach Nordkorea gehen, um sich Waffen zu beschaffen, sagt mir das, dass ihnen die Munition ausgeht“, sagte er.

Selenskyj bitten um Minenfahrzeuge für „Sicherheit“ der Ukraine

Im Zuge der schleppenden Gegenoffensive und der massiven Verteilung der Minen an den Frontlinien hat der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj Anfang August den Westen um mehr Minenräumgeräten gebeten: „Die Ukraine braucht auch Ausrüstung von Partnern – und es ist sehr wichtig, eine Produktionsbasis in der Ukraine zu schaffen, damit wir unser Land von russischen Minen befreien können“, so der Präsident am 12. August. Die Lieferung von Entminungsmaschinen würde dazu beitragen, die Gegenoffensive und damit die Sicherheit der Ukraine zu fördern. (aa)