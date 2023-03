Berichte über Explosionen auf der Krim – Blutige Kämpfe in Bachmut

Von: Moritz Serif, Stefan Krieger, Christian Stör

Die Ukraine wehrt sich seit über einem Jahr gegen die russische Invasion. Russland leitet eine Offensive in der Region Bachmut ein, die Ukraine hält dagegen. Der News-Ticker.

Ukraine dementiert Drohnenangriffe : „Greifen nicht das Territorium der Russischen Föderation an“

dementiert : „Greifen nicht das Territorium der Russischen Föderation an“ Russland ändert Angriffsstrategie : Weiterer Startplatz für Angriffsdrohnen

ändert : Weiterer Startplatz für Angriffsdrohnen Gefechte im Donbass: Tote und Verletzte durch russischen Beschuss

im Tote und Verletzte durch russischen Beschuss Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. März, 5.15 Uhr: Auf der russisch besetzten Krim wurden am Mittwochabend (1. März) mehrere Explosionen registriert. In Jalta, Bachtschyssaraj und Gursuf im Süden der Halbinsel seien die Detonationen gehört worden, berichteten soziale Medien. Offizielle Stellungnahmen dazu liegen bislang nicht vor.

Ukraine-Krieg: „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“

Update vom 1. März, 21.40 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes im Ukraine-Krieg nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Griff. „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssten die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden. „Bewusster Terror“, sagte Selenskyj zu den russischen Artillerieangriffen auf Städte und Dörfer hinter den Fronten im Süden und Osten der Ukraine.

Schwere Gefechte: Ukrainische Soldaten schießen am Rand von Bachmut auf russische Stellungen. © IMAGO / Le Pictorium

Update vom 1. März, 20.16 Uhr: In der Nähe eines von Russland genutzten Militärflughafens nahe der ukrainischen Grenze sind Berichten zufolge Explosionen zu hören gewesen. Laut dem Nachrichtenportal Newsweek habe die Ukraine eine Gegenoffensive gegen den Kreml gestartet. Offen ist, was es mit der Offensive auf sich hat.

Ukraine-Krieg: Kiew bekommt Munition

Update vom 1. März, 18.39 Uhr: Im russischen Angriffskrieg kann die Ukraine mit dringend benötigter Munition rechnen: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den Mitgliedstaaten ein „außerordentliches Hilfspaket von einer Milliarde Euro“ vor, mit dem Geschütze vom Kaliber 155 Millimeter geliefert werden sollen,

Ukraine-Krieg: Schlacht um Bachmut geht weiter

Update vom 1. März, 16.50 Uhr: Die heftigen Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut toben ununterbrochen weiter. Die Schlinge der russischen Angreifer zieht sich nach Beobachtung ukrainischer Militärbeobachter allerdings immer weiter zu. So berichteten ukrainische Militärblogger von Fortschritten der Russen nördlich und nordwestlich von Bachmut. Westlich der Stadt wird demnach ein Schlauch von nur noch etwas mehr als vier Kilometern Breite durch die eigenen Truppen kontrolliert. Durch diese gehen die stark beschossenen Verbindungen nach Westen. An allen anderen Richtungen bedrängen demnach russische Einheiten die Ukrainer.

Ukraine-Krieg: Widerstand in Bachmut

Update vom 1. März, 15.10 Uhr: In Bachmut leisten die ukrainischen Soldaten nach Angaben des russischen Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin weiter erbitterten Widerstand. Die ukrainische Armee werfe zusätzliche Reserven in die Schlacht um Bachmut, sagte Prigoschin in einer von seinem Mediendienst veröffentlichten Sprachnachricht. „Sie versucht mit aller Kraft, die Stadt zu halten.“ Zehntausende ukrainische Kämpfer leisteten Widerstand. „Die Kämpfe werden täglich blutiger.“

Update vom 1. März, 12.55 Uhr: Die ukrainischen Truppen könnten sich bei Bedarf „strategisch“ aus der wichtigen östlichen Hochburg Bachmut zurückziehen, sagte ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts der unablässigen russischen Angriffe auf die ukrainische Stadt. „Die russischen Streitkräfte machen weiterhin schrittweise Fortschritte in Bachmut und hören nicht auf, die Stadt anzugreifen“, so der Generalstab des ukrainischen Militärs heute Morgen in einem Update. Russland versuche, Bachmut einzukesseln und setze dabei seine „besten“ und „am besten ausgebildeten und erfahrensten“ Truppen der Söldnergruppe Wagner ein, sagte der ukrainische Wirtschaftsberater Alexander Rodnyansky am Dienstag (28. Februar) gegenüber CNN.

Ukraine dementiert Drohnenangriffe: „Greifen nicht das Territorium der Russischen Föderation an“

Update vom 1. März, 12.30 Uhr: Mykhailo Podolyak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, hat bestritten, dass die Ukraine Angriffe auf russischem Gebiet durchführt. Auf Twitter teilte er mit:

„Die Ukraine greift nicht das Territorium der Russischen Föderation an. Die Ukraine führt einen Verteidigungskrieg, um alle ihre Territorien zu beschützen. Dies ist ein Grundsatz. In der Russischen Föderation kommt es zu Panik- und Zerfallsprozessen, die sich in einer Zunahme der internen Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen durch nicht identifizierte Flugobjekte äußern.“ Am Dienstag (28. Februar) hatte das russische Verteidigungsministerium die Ukraine beschuldigt, eine Reihe von versuchten Drohnenangriffen auf Infrastruktureinrichtungen in Russland durchgeführt zu haben. Zuvor war in einem Öllager in Tuapse (Krasnodar) ein Feuer ausgebrochen.

Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe um Bachmut – Scharfschützen töten Russen

Update vom 1. März, 11.30 Uhr: Im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs steht die Stadt mit einst 70.000 Einwohnern im Gebiet Donezk unter russischem Feuer. Die Streitkräfte in Kiew teilten am Mittwoch auch mit, dass Scharfschützen eine Gruppe russischer Aufklärer erschossen hätten, die in der Nacht zu ukrainischen Stellungen vordringen wollten. Sieben Russen seien getötet, drei verletzt worden. Die Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen. In Bachmut halten sich heute nur noch wenige Tausend Zivilisten auf.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte am Dienstagabend im Fernsehen, es sei keine politische Entscheidung, die Stadt zu halten, sondern eine strategische Entscheidung. Nach ihren Angaben wurde Verstärkung geschickt. Im Raum Bachmut kämpften professionelle und zahlenmäßig starke Einheiten der russischen Privatarmee Wagner, sagte Maljar. „Die Verluste des Gegners sind sehr hoch. Unsere Kämpfer können bis zu 80 Prozent der Terroristen vernichten.“

Russland ändert Angriffsstrategie: Weiterer Startplatz für Angriffsdrohnen

Update vom 1. März, 10.00 Uhr: Russland nutzt nach britischer Einschätzung in seinem Krieg gegen die Ukraine inzwischen einen weiteren Startplatz für Angriffsdrohnen. Die jüngsten Attacken am Sonntag seien vermutlich aus dem westrussischen Gebiet Brjansk gestartet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch (1. März) in London mit. Zuvor sei seit Mitte Dezember nur ein Ort in der südrussischen Region Krasnodar genutzt worden. Der Krieg dauert inzwischen schon mehr als ein Jahr.

„Ein zweiter Startplatz würde den Russen eine andere Angriffsachse ermöglichen, näher an Kiew“, heißt es in dem Bericht, der sich auf Erkenntnisse der britischen Geheimdienste stützt. „Damit wird die Zeit in der Luft über der Ukraine wahrscheinlich verkürzt und ist ein Versuch, die ukrainische Flugabwehr weiter auseinanderzuziehen.“

Die Angriffe von Sonntag, bei denen nach ukrainischen Angaben 11 von 14 sogenannten Kamikazedrohnen abgeschossen wurden, seien die ersten seit Mitte Februar gewesen, so das Ministerium weiter. Der Rückgang beim Tempo mit den iranisch-produzierten Drohnen zeige, dass Russland der Vorrat ausgehe.

Ukraine-Krieg: Selenskyj will „russisches völkermörderisches System“ zerschlagen

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit Nachdruck für eine strafrechtliche Aufarbeitung des russischen Angriffskriegs auf sein Land auf internationaler Ebene ausgesprochen. „Wir werden dieses gesamte russische völkermörderische System – von den Rädchen bis zu den Architekten – zerschlagen und vor Gericht bringen“, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Dies sei aber keine leichte Aufgabe.

Bei einem Treffen mit Chefankläger Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshof in Kiew sagte Selenskyj unter anderem, er hoffe auf Hilfe bei der Ermittlung der Zahl der Kriegsopfer. „Wir kennen nicht einmal die offizielle Zahl getöteter Zivilisten in den von Russland besetzten Gebieten“, sagte der Präsident einer Mitteilung zufolge.

Ein Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs zum Beispiel gegen Kremlchef Wladimir Putin ist aktuell unter anderem deswegen nicht möglich, weil weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner des Römischen Statuts als Rechtsgrundlage für diesen Gerichtshof sind. Kiew wirbt um internationale Unterstützung für ein Sondertribunal.

Gefechte im Donbass: Tote und Verletzte durch russischen Beschuss

Unterdessen dauern der Militärführung in Kiew zufolge die Gefechte zwischen der ukrainischen Armee und russischen Einheiten im Donbass an. Der ukrainische Generalstab erwähnte in seinem Abendbericht Kämpfe beim Dorf Bohdaniwka und im Bereich der Stadt Tschassiw Jar. Das würde sich mit russischen Berichten decken, wonach die Verbindungsstraßen aus der belagerten Stadt Bachmut nach Westen bereits akut gefährdet sind. Auch an anderen Abschnitten habe es in den Gebieten Charkiw, Luhansk und Donezk Gefechte gegeben. „Die schwierigste Situation ist nach wie vor Bachmut“, sagte Selenskyj.

Bei russischem Beschuss im Bereich Cherson wurden der örtlichen Verwaltung zufolge vier Menschen getötet und fünf verletzt. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht.

Polen kauft 1000 neue Schützenpanzer für seine Armee

Die polnische Armee bekommt mehr als tausend neue Schützenpanzer des Typs „Borsuk“ (Dachs) und dazu Hunderte Begleitfahrzeuge. Eine Vereinbarung darüber unterschrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bei der Herstellerfirma Huta Stalowa Wola in Südostpolen, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. (Redaktion mit Agenturmaterial)