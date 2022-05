Ukraine-Krieg: Klitschko befürchtet Angriffe auf Kiew – Einsatz von Streumunition dokumentiert

Von: Tanja Koch

Laut Human Rights Watch setzen beide Seiten im Ukraine-Krieg Streumunition ein. In der Süd-Ukraine führen heftige Kämpfe zu militärischen Verlusten.

Kiew – Trotz, dass die russischen Truppen aus der Umgebung von Kiew abgezogen sind, befürchtet Bürgermeister Vitali Klitschko „jederzeit“ einen neuen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt. Im Gespräch mit dem US-Sender CNN schloss Klitschko sogar den Einsatz taktischer Atomwaffen nicht aus. Kiew bleibe das Hauptziel des russischen Militärs.

„Und solange in der Ukraine Krieg herrscht, können wir nicht einem Ukrainer irgendwelche Garantien geben“, sagte der frühere Box-Weltmeister. „Aktuell hat Sicherheit für uns oberste Priorität“, sagte er. Zwar werde das Land von „unseren Kriegern“ verteidigt, doch das Risiko bleibe. „Und ohne unsere Partner, ohne die USA und die europäischen Staaten können wir nicht überleben.“

Ukraine-Krieg: Kämpfe zwischen Cherson und Mykolajiw in der Süd-Ukraine

In der Region zwischen Cherson und Mykolajiw im Süden der Ukraine haben sich russische und ukrainische Truppen indes erbitterte Gefechte geliefert. Dabei gaben die Verteidiger den russischen Angreifern „keine Gelegenheit zum Vordringen“, wie die ukrainische Militärführung erklärte.

Im Verlauf der Kämpfe seien mindestens 23 russische Soldaten getötet sowie zwei Panzer und ein Munitionslager zerstört worden, zitierte die Agentur Unian aus der Mitteilung. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Zwei russische Panzer und ein Munitionslager sind laut der Agentur Unian bei den Gefechten zerstört worden. (Symbolbild) © Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Human Rights Watch berichtet von Streumunition aufseiten Russlands und der Ukraine

Die russischen Streitkräfte haben der Organisation Human Rights Watch zufolge in der Ukraine international geächtete Streumunition eingesetzt. Dadurch seien Hunderte Zivilisten getötet sowie Schulen, Wohn- und Krankenhäuser beschädigt worden

In Mykolajiw seien nach lokalen Medienberichten durch Streumunition am 13. März neun Menschen verstorben, die vor einem Geldautomaten Schlange standen. Wie viele Einsätze es insgesamt waren, sei schwer zu sagen. Die Organisation gehe von Hunderten aus. Auch die Ukraine habe Berichten zufolge mindestens einmal Streumunition genutzt – konkret in einem besetzten Dorf bei Charkiw.

An den internationalen Vertrag, der seit 2010 den Einsatz, die Lagerung, den Handel und die Produktion von Streumunition verbietet, sind streng genommen nur die 110 Vertragsstaaten gebunden, nicht aber Russland und die Ukraine. (tk mit afp/dpa)