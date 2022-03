Ukraine-Krieg: Knapp 1200 Leichen in Mariupol auf der Straße aufgelesen

News-Ticker

Alle Autoren schließen Nadja Austel

Karolin Schäfer

Tobias Utz

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. In Mariupol bleibt die Lage dramatisch. Wolodymyr Selenskyj spricht von russischen „Lügen“ – die Lage im News-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt* weist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* Vorwürfe aus Russland* zur Klinik in Mariupol zurück.

Der Ukraine-Krieg* dauert nun bereits zwei Wochen. Nun bittet Botschafter Melnyk Deutschland um Hilfe für die Ukraine*.

Wladimir Putin* führt Krieg in der Ukraine: Halten Sie sich im News-Ticker über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 16.45 Uhr: Der stellvertretende Bürgermeister der belagerten Stadt Mariupol hat nun eine neue Zahl der Toten bekanntgegeben. Die Zahl der bisher Gestorbenen beläuft sich demnach auf 1207. Das seien „nur Leichen, die wir auf der Straße aufgelesen haben“, sagte Sergej Orlow der BBC. Er fügte hinzu, dass 47 Menschen in einem Massengrab begraben worden seien, da es nicht möglich sei, Begräbnisstätten außerhalb der Stadt zu erreichen. „Nicht alle wurden identifiziert.“

+ Ein von Russland bombardiertes Gebäude in Mariupol. © National Police of Ukraine/AFP

Ukraine-Krieg: Selenskyj prangert russische Propaganda-Lügen an

+++ 15.50 Uhr: Russland hat versichert, alle Energielieferungen ins Ausland aufrechtzuerhalten. Präsident Wladimir Putin sagte, das betreffe auch Lieferungen durch die Ukraine. Vize-Regierungschef Alexander Nowak hatte am Montag gedroht, Russland könnte als Vergeltung für den Stopp des Pipelineprojekts Nord Stream 2 die Gas-Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 einstellen.

+++ 14.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Dabei ging er auch auf die Behauptung des russischen Außenministers Sergej Lawrow ein, die aus der Luft angegriffene Klinik in Mariupol sei ein Lager ultraradikaler Kämpfer. „Die Russen wurden (im Fernsehen) damit belogen, dass angeblich in dem Krankenhaus keine Patienten und in dem Geburtshaus keine Frauen und Kinder waren“, sagte Selenskyj. Das sei alles „Lüge“. „Das sind Kinder, Frauen, medizinische Mitarbeiter“, sagte der Staatschef. Die „Propagandisten“ im russischen Fernsehen würden zur Verantwortung gezogen. Selenskyj bestätigte auch, dass bei dem Angriff drei Zivilisten getötet und 17 verletzt worden seien.

Selenskyj äußerte sich ebenfalls zu Bemühungen, humanitäre Korridore unter anderem nach Mariupol einzurichten. „Die russischen Truppen haben bereits eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine geschaffen“, sagte Selenskyj und fügte hinzu: „Mir bricht das Herz, was die Besatzer unseren Städten, unserem Staat angetan haben.“

Ukraine-Krieg: Lawrow wirft USA Betrieb von Labors für Biowaffen vor

+++ 13.50 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. „Nach unseren Informationen hat einer von zwei Bewohnern von Kiew die Stadt verlassen“, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko im ukrainischen Fernsehen. „Jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt sind verstärkt worden“, Kiew gleiche nun einer „Festung“, sagte Klitschko.

+++ 13.15 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, heimlich in der Ukraine Laboratorien für die Entwicklung von biologischen Waffen betrieben zu haben. Moskau habe Washington schriftlich aufgefordert, seine Experimente in den Biolaboratorien in der Ukraine zu erklären, sagte Lawrow. Kritik aus dem Westen, dass es dafür keine Belege gebe, wies Lawrow zurück: „Das ist nicht verwunderlich.“ Niemand habe bisher davon gewusst, weil es sich um ein geheimes Programm handele.

Ukraine-Krieg: Botschafter Melnyk bittet um deutsche Hilfe

+++ 11.00 Uhr: Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat nach zwei Wochen Krieg in seinem Heimatland vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin dringend um deutsche Hilfe gebeten. „Wir brauchen einen Versorgungskorridor in die Ukraine, um die Menschen mit Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen“, sagte Melnyk am Donnerstag (10.03.2022) im Landesparlament. „Wir brauchen eine Berliner Luftbrücke 2.0, nur diesmal auf dem Landweg.“ Der Diplomat bezog sich damit auf die Hilfe der West-Alliierten für Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Wir haben alle in unseren Geschichtsbüchern gelernt, wie tapfer diese Stadt war, damals, als die Sowjets eine Blockade eingeführt hatten“, erinnerte der ukrainische Botschafter an die Jahre 1948/49. „Heute fühlen sich viele Ukrainer genauso wie die Deutschen damals. Und wir bitten Sie, alles Möglichen zu unternehmen, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken“, sagte Melnyk.

Ukraine-Krieg: Botschafter betont Waffen-Wunschliste der Ukraine

+++ 09.00 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hofft auf eine schnelle Zusage Deutschlands für weitere Waffenlieferungen an sein Land. „Ich werde mich heute mit der Verteidigungsministerin treffen, und ich hoffe, dass wir da auch eine ganz konkrete Zusage bekommen“, sagte Melnyk am Donnerstag (10.03.2022) im ZDF-Morgenmagazin*.

Im Gespräch mit der dpa hatte Melnyk zuvor auf Wunschlisten der Ukraine verwiesen, auf denen unter anderem Luftabwehrsysteme und Anti-Drohnen-Gewehre stehen, auf einer zweiten Liste aber auch schweren Waffensysteme wie U-Boote und Panzer.

Vor einem geplanten Treffen der Außenminister aus Russland und der Ukraine am Donnerstag (10.03.2022) in Antalya forderte Melnyk eindringlich eine Waffenruhe. „Die Hauptsache ist, dass eine allumfassende Waffenruhe eingeführt wird, denn bis heute [...] dauert dieser perfide, barbarische Krieg vor allem gegen Zivilisten“, sagte Melnyk im ZDF.

Ukraine-Krieg: USA werfen Russland und China Verbreitung von Verschwörungstheorien vor

+++ 04.40 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Tschernobyl auch die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, verloren. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte am Mittwoch mit, dass die Datenverbindung zu den Überwachungsgeräten in Saporischschja ausgefallen sei. Russische Truppen hatten Saporischschja vergangene Woche angegriffen und eingenommen. Dabei wurde ein Brand auf dem Kraftwerksgelände ausgelöst.

Der Grund für den Verbindungsabbruch sei noch unklar, erklärte die Behörde weiter. Zuvor hatte die IAEA gewarnt, dass sie die Verbindung zu den Überwachungssystemen in der ebenfalls von russischen Truppen eroberten Atomruine von Tschernobyl verloren habe. Später teilte die Behörde mit, dass sie von der Ukraine die Information erhalten habe, dass es einen Stromausfall gegeben hatte. Sie sehe „in diesem Fall keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit“.

Der Verbindungsverlust zu den beiden Atomstandorten sei jedoch besorgniserregend. „Die Fernübertragung von Daten aus den IAEA-Überwachungsanlagen an Nuklearstandorten auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Überwachungsmaßnahmen“, erklärte Grossi. Die Datenleitungen „ermöglichen es uns, Kernmaterial und Aktivitäten an diesen Standorten zu überwachen, wenn unsere Inspektoren nicht anwesend sind“.

Ukraine-Krieg: USA werfen Russland und China Verbreitung von Verschwörungstheorien vor

Update vom 10.03.2022, 03:23 Uhr: Die US-Regierung hat Russland und China vorgeworfen, Verschwörungstheorien über den Einsatz angeblicher US-Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg zu verbreiten. „Der Kreml verbreitet absichtlich die Unwahrheit, dass die Vereinigten Staaten und die Ukraine chemische und biologische Waffen in der Ukraine einsetzen“, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch (09.03.2022). Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, kritisierte, dass „chinesische Beamte diese Verschwörungstheorien wiederholen“.

Ukraine-Krieg: Russische Propaganda im ukrainischen Radio und Schuldenerlass

+++ 22.46 Uhr: Laut einem Bericht des ukrainischen online Nachrichtenportals Ukrainska Pravda (UP) wurde den Einwohnerinnen und Einwohnern der besetzten Stadt Berdjansk via Radioübertragung russische Pässe und die Abschreibung von Krediten versprochen. Das hätten Quellen der UP sowohl aus Berdjansk als auch aus Melitopol berichtet. Außerdem werde die russische Nationalhymne und russische Propagandainformationen übertragen. Bauern wurde zudem zur beginnenden Ansaat-Saison verkündet, ihnen werde der Zugang zum russischen Markt ermöglicht.

Ukraine-Krieg: Russland räumt Einsatz von Wehrpflichtigen ein

+++ 20.05 Uhr: Die US-Regierung wirft Russland den Einsatz sogenannter Freifallbomben in der Ukraine vor. Man habe Hinweise darauf, dass die Russen „dumme Bomben“ abwerfen würden, sagte ein US-Verteidigungsbeamter. Damit sind Bomben gemeint, die über kein Lenksystem verfügen. „Mit anderen Worten, sie sind nicht zielgerichtet“, so der Beamte. Es sei aber nicht ganz klar, ob das beabsichtig sei oder die Fähigkeit der Russen zur Präzisionslenkung beeinträchtigt sei. Man könne nicht beweisen, ob eine Bombe für ein bestimmtes Ziel gedacht gewesen sei oder nicht.

+++ 18.50 Uhr: Russland räumt nun ein, dass russische Wehrpflichtige im Ukraine-Krieg eingesetzt wurden. Das Verteidigungsministerium betonte allerdings, dass dies nicht von der Führung genehmigt worden sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber der Agentur Tass demnach, auf Befehl von Präsident Wladimir Putin werde die Militärstaatsanwaltschaft diese Fälle untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Ukraine-Krieg: Außenminister warnt Deutschland vor „historischer Schuld“

+++ 13.30 Uhr: Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, hat Deutschland davor gewarnt „neue historische Schuld“ auf sich zu laden. Bislang habe die Bundesregierung „zu wenig“ getan, um der Ukraine zu helfen. Das schrieb Kuleba in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung Welt. Seine Kritik konkretisierte Kuleba in der Forderung nach neuen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. „Entweder wird Deutschland eine führende Nation bei der Unterstützung der Ukraine und im Kampf gegen das russische Böse“, so Kuleba. „Oder Deutschland bekommt eine neue historische Schuld für verlorene Leben und zerstörte Städte.“

+++ 11.30 Uhr: Propaganda aus dem Kreml zufolge ist es kein Ziel Russlands die ukrainische Regierung zu stürzen. Stattdessen wolle man einen neutralen Status des Landes in den anstehenden Verhandlungen erreichen. Das teilte das russische Außenamt mit. Die Mitteilung widerspricht früheren Darstellungen deutlich: Zuvor hieß es aus Russland, dass die Regierung um Präsident Selenskyj abgesetzt werden müsse. Zahlreiche Beleidigungen fielen.

Ukraine-Krieg: Neue EU-Sanktionen gegen Russland

+++ 10.30 Uhr: 27 Staaten der Europäischen Union haben sich auf eine Erweiterung der Sanktionen gegen Russland und Belarus geeinigt.

+++ 10.00 Uhr: Die Ukraine hat der Einrichtung von sechs Korridoren zur Evakuierung der bedrohten Bevölkerung zugestimmt. Das betrifft unter anderem die Hafenstadt Mariupol, in welcher die Lage offenbar sehr schlecht ist (s. Update v. 08.00 Uhr).

+++ 09.15 Uhr: In Großbritannien könnten russische Flugzeuge festgesetzt werden. Dies könnte als Druckmittel gegenüber dem Kreml fungieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll dafür ein Gesetz erlassen werden, welches die Landung russischer Flieger für gesetzeswidrig erklären könnte. Das berichtet unter anderem die BBC.

+++ 08.30 Uhr: Im Kernkraftwerk Saporischschja haben russische Streitkräfte offenbar das Personal „gefoltert“. Das behauptete der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Beitrag auf Facebook. Diese Taktik solle die Angestellten zu einer öffentlichen Erklärung bewegen, so Haluschtschenko. Das Personal werde „seit vier Tagen als Geiseln gehalten.“ „Es befinden sich etwa 500 russische Soldaten und 50 Einheiten schwerer Ausrüstung in der Station. Die Mitarbeiter des Bahnhofs sind physisch und psychisch erschöpft“, so Haluschtschenko.

Update vom Mittwoch, 09.03.2022, 08.00 Uhr: Neben der Hauptstadt Kiew ist die Lage insbesondere in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sehr kritisch. Seit Tagen fehlen dort Lebensmittel, Strom und Wasser. Separatistengruppen belagern die 430.000 Einwohnerstadt. Das Internationale Rote Kreuz bezeichnet die Lage vor Ort als „apokalyptisch“.

Erstmeldung vom Mittwoch, 09.03.2022, 05.00 Uhr – Was in der Nacht geschah: Kiew – Russland startete am 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Kämpfe in Städten wie Mariupol, Sumy und Kiew dauern an. Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiter erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen. Hier erfahren Sie im Überblick, was in der Nacht auf Mittwoch (09.03.2022) passiert ist.

Es hat erneut russische Luftangriffe auf mehrere Städte in der Ukraine gegeben. Nach ukrainischen Angaben wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. Darunter auch drei Kinder. Unter Beschuss waren unter anderen Städte wie Charkiw, Malyn und in der Region Sumy.

Ukraine-Krieg Tausende über Fluchtkorridor aus Sumy evakuiert

Auch die Außenbezirke von Kiew seien unter Beschuss gewesen. Nach Angaben von Jaroslaw Moskalenko, Koordinator für humanitäre Hilfe in der Region Kiew, sollen Zivilistinnen und Zivilisten in Luftschutzräumen Zuflucht gesucht haben. Zudem sei die Versorgung etwa mit Nahrungsmitteln und Wasser knapp.

Währenddessen wurden in der ukrainischen Großstadt Sumy erstmals Zivilistinnen und Zivilisten über einen Fluchtkorridor in Sicherheit gebracht. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilte, sollen die Fluchtrouten unter anderem nach Poltawa, nach Lwiw (Lemberg) oder in benachbarte EU-Länder geführt haben. Somit konnten tausende Menschen die umkämpfte Region verlassen. In Mariupol muss stattdessen weiterhin auf einen Fluchtkorridor gehofft werden. Nach Angaben der Roten Kreuzes warten 200.000 Menschen darauf, die Stadt zu verlassen. Allerdings kündigte Russland am Mittwoch ab 8 Uhr MEZ lokale Waffenruhen für weitere Evakuierungskorridore an.

Während sich nicht nur die Lage in umkämpften Regionen in der Ukraine verschlechtert, ist die Situation in den Atomkraftwerken der Ukraine weiterhin angespannt – vor allem im ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mitteilte, gibt es derzeit keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im AKW. Die Geräte stellen sicher, dass Nuklearmaterial in Tschernobyl an seinem dafür vorgesehenen Platz ist.

Ukraine-Krieg: Polen stellt Kampfjets bereit – Pentagon lehnt ab

Zur Unterstützung der Ukraine wollte Polen alle Kampfjets vom Typ MiG-29 an die USA übergeben. Auf diesem Umweg sollten sie dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Konkret bedeutete das: Die Kampfflugzeuge auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz verlegen.

Das Pentagon winkte die Entscheidung allerdings ab. Der Einsatz von Kampfjets, die dem US-Militär übergeben werden und im Krieg mit Russland vom einem NATO-Stützpunkt in die Ukraine starten, werfen „ernsthafte Bedenken“ auf, warnte John Kirby, Sprecher des Pentagons. Zudem seien die logistischen Anforderungen enorm.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die USA bereits mehrfach gebeten, die Hauptstadt Kiew mit Kampfflugzeugen zu unterstützen. Auch seine Ehefrau Olena Selenska, die Putins Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilte, forderte in einem offenen Brief die Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land. „Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen“, hieß es in dem Brief.

Ukraine-Krieg: Selenskyj bereit für Verhandlungen mit Russland

Zudem zeigte sich Selenskyj zu ernsthaften Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereit. Das bestätigte Ihor Showkwa, außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten, am Dienstagabend (08.03.2022) in den ARD-Tagesthemen. Allerdings erst nach Beendigung der Kriegshandlungen in der Ukraine sowie einem Waffenstillstand.

Selenskyj bot an, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien einen Nato-Beitritt* vorerst aufzuschieben. Dafür müsse Russland zweifelsfrei bestätigen, dass es die ukrainische Staatlichkeit anerkenne „und garantiert, dass es unseren Staat nicht bedrohen wird“, so Selenskyjs Partei Sluha Narodu. Showkwa wies zugleich darauf hin, dass Russland nicht an den ukrainischen Grenzen haltmachen würde, sollte man die „russischen Aggressoren nicht stoppen können“. (kas/tu) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © HANDOUT