„Es gibt viele Leichen auf der Straße“: Dramatische Szenen in Mariupol

Russische Invasion

Von Nina Büchs schließen

In Mariupol hoffen noch viele Menschen, vor russischen Truppen fliehen zu können. Viele Bewohner harren dort ohne Wasser, Strom und Nahrung aus. Die Lage spitzt sich zu.

Der Ukraine-Krieg* dauert an. Besonders dramatisch ist die Lage in Mariupol, einer Stadt im Südosten der Ukraine*

In Mariupol hat Russland* unter anderem ein Krankenhaus bombardiert, dabei gab es Tote und Verletzte.

Angeordnet hat den Krieg der russische Präsident Wladimir Putin*: Halten Sie sich im News-Ticker über die Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt* auf dem Laufenden.

+++ 12.45 Uhr: In Mariupol harren noch immer viele Menschen ohne Wasser, Strom, Nahrung und Medikamente aus. Die 29-jährige Julia war zuvor als Lehrerin in Mairupol tätig, gemeinsam mit ihrem Mann konnte sie fliehen. Ihre Schwiegermutter ist jedoch immer noch dort. Per Telefon hatten sie zuletzt Kontakt. Dabei berichtete ihre Schwiegermutter von unablässigen Angriffen und von vielen Toten im Ukraine-Krieg. „Es gibt viele Leichen auf der Straße und niemand begräbt sie. Sie liegen dort tagelang. Manchmal werden sie eingesammelt und in einem großen Grab verscharrt“, sagt Julia.

+++ 11.45 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk neue Fluchtrouten zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den umkämpften Gebieten angekündigt. Zur seit Tagen belagerten Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk sagte sie am Freitag (11.03.2022): „Wir warten und hoffen, dass heute diese Route funktioniert.“ Es seien Lastwagen mit Hilfsgütern und leere Busse aus Saporischschja in Richtung Mariupol unterwegs. Unter anderem soll auch im Donezker Gebiet ein Versuch gestartet werden, Menschen aus Wolnowacha nach Pokrowsk zu bringen.

+++ 11.00 Uhr: In Mariupol spitzt sich die Lage zu. Derzeit leben nach ukrainischen Angaben noch 300.000 Menschen dort. Sie sind abgeschnitten von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten, Strom und Gas. Sollte Mariupol nun fallen, würde dies den Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Separatistengebiet im Donbass ermöglichen.

Ukraine-Krieg: Dramatische Lage in Mariupol – Kämpfe um Nahrungsmittel

Erstmeldung von Freitag, 11.03.2022, 10:30 Uhr: Mariupol – In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nichts mehr, wie es einmal war. Straßen und Gebäude liegen in Schutt und Asche. Menschen, die noch nicht vor dem Krieg flüchten konnten, fürchten um ihr Leben und um das ihrer Liebsten. Auch viele Todesopfer haben die Luftangriffe Russlands dort bereits gefordert. Erst am Mittwoch starben nach ukrainischen Angaben bei einem Bombenangriff auf eine Geburtsklinik drei Menschen, 17 wurden schwer verletzt. Am 16. Tag des Krieges in der Ukraine spitzt sich die Lage in Mariupol immer weiter zu.

+ Ukraine-Krieg am 9. März 2022: Ukrainische Rettungskräfte gehen an einer durch einen Angriff beschädigten Geburtsklinik in Mariupol vorbei. Bei einem Luftangriff wurden dort drei Menschen getötet. © dpa/AP | Evgeniy Maloletka

Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol dramatisch – Menschen leben dort ohne Wasser und Strom

Am Donnerstag (10.03.2022) veröffentlichte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) ein Video auf Twitter. Darin berichtete Sascha Wolkow, Leiter des IKRK, über die katastrophale Lage der Menschen in Mariupol. Wie er erzählt, hätten Bewohner dort seit Tagen Geschäfte und Apotheken geplündert. Die Menschen leben dort ohne Wasser und Strom. Es gibt Kämpfe um Nahrungsmittel, manche saugten auch Benzin aus den Tanks parkender Autos ab, so Sascha Wolkow weiter. Es sind dramatische Szenen, die sich im Krieg in der Ukraine abspielen.

Unser Kollege Sasha berichtet aus #Mariupol 👇



Die Beschreibung ist erdrückend, was die Menschen vor Ort durchmachen, kaum vorstellbar.pic.twitter.com/AjFGnOxdNl — IKRK (@IKRK) March 10, 2022

Wegen der Kälte und der Feuchtigkeit würden die Menschen dort krank, viele hätten außerdem kein Trinkwasser, so der IKRK-Leiter. In den Kellerräumen, die größeren Schutz vor Luftangriffen bieten, dürften sich nur Frauen und kleine Kinder aufhalten.

Ukraine-Krieg: Evakuierung der Zivilbevölkerung in Mariupol scheitert wegen anhaltendem Beschuss

Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent auf Berufung des Bürgermeisters Wadym Bojtschenko berichtet, ist die Evakuierung der Zivilbevölkerung wegen anhaltendem Beschuss erneut gescheitert. Bojtschenko sagte zudem in einem Video, dass humanitäre Hilfe nun den sechsten Tag in Folge die Stadt nicht erreichen konnte.

+ 10. März 2022: Die Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine liegen Straßen und Gebäude in Schutt und Asche. Immer wieder gibt es dort Luftangriffe, Einwohner fürchten um ihr Leben. © dpa/Evgeniy Maloletka

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in einem Video dazu. Selensykj sagte, dass Russland Evakuierungsaktionen in Mariupol und Wolnowacha verhindert habe. In der Videobotschaft aus der Nacht zu Freitag (11.03.2022) beschuldigte er das russische Militär, einen Fluchtkorridor aus Mariupol angegriffen zu haben. „Die russischen Truppen stellten das Feuer nicht ein. Trotzdem habe ich beschlossen, einen Fahrzeugkonvoi nach Mariupol zu schicken, mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten“, sagte der Präsident der Ukraine in dem Video. „Aber die Besatzer haben einen Panzerangriff genau dort gestartet, wo dieser Korridor verlaufen sollte.“ Er bezeichnete den Angriff als einen Akt „unverschämten Terrors von erfahrenen Terroristen“.

Ukraine-Krieg: Menschen in Mariupol sind verzweifelt – Kampfflugzeuge schießen auf Wohngebiete

Seit Tagen sind die Menschen in Mariupol nun also in ihrer Stadt eingeschlossen und hoffen, dem Krieg zu entkommen und die Tage dort zu überstehen. Immer wieder gibt es Luftangriffe, in der Ukraine ist nichts mehr so, wie es war. Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, erklärte in einem Video, russische Kampfflugzeuge hätten am Donnerstag „alle 30 Minuten“ Wohngebiete in der Stadt angegriffen und „Zivilisten, ältere Menschen, Frauen und Kinder getötet“. (nb mit AFP/dpa)

Rubriklistenbild: © Evgeniy Maloletka