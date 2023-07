„Werden in Stücke gerissen“: Wie es russischen Gefangenen an der Front ergeht

Von: Erkan Pehlivan

Ein abgehörtes Telefongespräch eines Soldaten enthüllt, wie russische Sträflinge an der Front im Ukraine-Krieg behandelt werden.

Kiew – Ein durch den ukrainischen Militärgeheimdienst (HUR) abgehörtes Telefongespräch zwischen einem russischen Soldaten und seiner Ehefrau zeigt den Schrecken im Ukraine-Krieg. Darin erzählt der Soldat, wie ukrainische Soldaten russischen Offizieren in den sozialen Medien Nachrichten schicken. „Wir werden euch in Stücke reißen“, und „ihr seid am Arsch“, drohen darin ukrainische Truppen ihren russischen Besatzern, schreibt die Kyiv Post unter Berufung auf das abgehörte Gespräch.

Ukrainische Soldaten drohen russischen Offizieren

In dem Gespräch wird auch deutlich, dass russische Gefangene, die zum Krieg eingezogen wurden, wohl besonders schlecht behandelt werden. „Sie sind schon länger unterwegs als sie kämpfen. Wenn sie ankommen, werden sie in Stücke gerissen“, erzählt der Mann seiner Ehefrau. „Niemand kümmert sich um sie, und ich bin mir nicht sicher, ob sie von hier weggebracht werden. Man kann keine Sträflinge von hier wegbringen.“

Auch soll der ukrainische Militärgeheimdienst (HUR) Anrufe veröffentlicht haben, die offenbar eine schockierende Behandlung verwundeter und getöteter russischer Gefangener, die zum Kampf in der Ukraine eingezogen worden sind, aufzeigen. Auf die Frage, ob die Verwundeten unter ihnen versorgt werden, antwortet der Soldat: „Ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Behandlung bekommen“. Die Toten würden einfach herumliegen.

Russische Soldaten bei einer Übung. © Vitaliy Ankov/IMAGO

Russische Soldaten „nicht bereit“

In dem Gespräch erzählt der russische Soldat, dass er näher an die Frontlinie verlegt werden soll, „wo geschossen wird“. Er werde sich aber dort eingraben. Allerdings seien sie nicht auf einen solchen Einsatz vorbereitet. „Wir sind nicht bereit. Wir haben nichts, womit wir uns bereit machen können.“

Die Identität des russischen Soldaten sowie dessen Aufenthaltsort wurde nicht bekannt gegeben. Viele russische Strafgefangene kämpften zuletzt für die Wagner-Gruppe in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Als Gegenleistung für ihren Kampf im Ukraine-Krieg wurde den Sträflingen Amnestie versprochen. Der in Ungnade gefallene ehemalige Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hatte bestätigt, dass viele Gefangene für ihn rekrutiert wurden.

Mindestens 10.000 russische Gefangene für Wagner-Gruppe getötet

Prigoschin sagte im Mai, dass rund 10.000 Gefangene, die er für den Kampf in der Ukraine rekrutiert hat, auf dem Schlachtfeld getötet wurden. „Ich habe 50.000 Gefangene genommen, von denen etwa 20 Prozent getötet wurden“, sagte der ehemalige Weggefährte des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, in einem Video. (erpe)