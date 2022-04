Ukraine-Krieg: Die Lage am Morgen - Russland attackiert Odessa

Von: Daniel Dillmann

Über zwei Monate herrscht der Ukraine-Krieg. Russland konzentriert seine Angriffe auf den Süden des Landes. Die Lage am Morgen.

Angriffe auf Odessa: Russland startet Raketenangriff auf Stadt im Südwesten der Ukraine.

Russland startet Raketenangriff auf Stadt im Südwesten der Ukraine. Diplomatische Bemühungen: Die USA schicken Regierungsvertreter nach Kiew. Die UN bemüht sich um eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt.

Die USA schicken Regierungsvertreter nach Kiew. Die UN bemüht sich um eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt. Die Lage am Morgen: Alle Ereignisse im Ukraine-Krieg in der Nacht auf Sonntag in unserem Newsticker.

Kiew - Russland hat die Truppenverlegung von der Front rund um Kiew wohl abgeschlossen. Der Kreml konzentriert seine Angriffe mittlerweile auf den Süden und Osten des Landes. Aus beiden Regionen wurden in der Nacht heftige Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland gemeldet.

Erstmals soll Russland im Ukraine-Krieg auch die Hafenstadt Odessa unter Beschuss genommen haben. Die ganz im Südwesten gelegene Stadt war bislang von Angriffen der russischen Armee verschont geblieben. In der Nacht auf Sonntag sollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sieben Raketen auf Odessa abgefeuert worden sein. Zwei konnte die Luftverteidigung der Stadt abfangen. Von den anderen Raketen hätte eine unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Insgesamt seien bei den Raketenangriffen auf Odessa bis zu 20 Menschen verletzt worden sein. Laut dem russischen Verteidigungsministerium hätten die Angriffe einem Militärflugplatz in der Gegend gegolten. Es sei der russischen Armee demnach gelungen, einen Logistik-Terminal zu zerstören, über den die Ukraine „große Lieferungen“ an Waffen aus den USA und Europa erhalten habe.

Bilder aus dem Ukraine-Krieg: Panzer aus Russland patroullieren im Osten des Landes. © Alexei Alexandrov/dpa

Ukraine-Krieg: Lage am Morgen - heftige Kämpfe in Odessa, Verluste für Russland

Auch aus dem Donbass im Osten der Ukraine werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. Dort scheint aber Russland große Verluste zu erleiden. Nach Angaben der Nachrichtenportale Kyiv Independet und Ukrayinska Pravda feiert vor allem die ukrainische Luftabwehr große Erfolge. Allein am Wochenende soll es ihr gelungen sein, vier weitere russische Kampfjets abgeschossen zu haben. Laut Nato-Schätzungen hat Russland mittlerweile folgende Verluste im Ukraine-Krieg erlitten:

Soldaten: 21.600

Flugzeuge: 177

Hubschrauber: 154

Panzer: 854

Gepanzerte Fahrzeuge: 2205

Artillerie: 403

Flugabwehrgeschütze: 69

Mobile Raketenwerfer: 143

Tankfahrzeuge: 76

Taktische Drohnen: 182

Schiffe und Boote: 8

Sonstige Fahrzeuge: 1543

Ukraine-Krieg: Lage am Sonntag - Diplomatische Bemühungen laufen

Nach zahlreichen europäischen Spitzenpolitikern schickt nun auch die USA ihren höchsten Diplomaten nach Kiew. US-Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin reisen in die Hauptstadt, um dort Selenskyj zu treffen. Man werde über eine „Liste der notwendigen Waffen und über die Geschwindigkeit ihrer Lieferung“ reden, so Selenskyj. Er erhoffe sich von den USA auch Unterstützung für Waffenlieferungen aus Deutschland. „Damit sie (Deutschland) damit beginnen, das zu liefern, was sie haben und das, was sie gerade nicht nutzen.“

Gleichzeitig laufen auch am Wochenende und am Sonntag die Bemühungen, den Ukraine-Krieg doch noch friedlich zu lösen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird zu Beginn der Woche nach Moskau reisen, um dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Anschließend will Guterres auch Selenskyj in Kiew treffen. Ziel der Reise ist die Vereinbarung eines Waffenstillstands beider Seiten. (dil/afp/dpa)