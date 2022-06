Ukraine-Krieg: Kiew meldet schwere Verluste - Johnson zu Besuch

Von: Daniel Dillmann

Ein ranghoher General der ukrainischen Armee beziffert die hohen Verluste im Krieg mit Russland. Die Kämpfe im Donbass setzen sich fort. Der Newsticker.

Hohe Verluste: Im Ukraine-Krieg meldet ein ranghoher General der Ukraine die materiellen Verluste der eigenen Armee.

Im Ukraine-Krieg meldet ein ranghoher General der Ukraine die materiellen Verluste der eigenen Armee. Schwere Kämpfe: Russland setzt seine Angriffe im Osten des Landes fort. Die Stadt Sjewjerodonezk bleibt hart umkämpft.

Russland setzt seine Angriffe im Osten des Landes fort. Die Stadt Sjewjerodonezk bleibt hart umkämpft. Zivile Opfer: Auch die Zahl der Zivilisten, die im Ukraine-Konflikt ihr Leben verlieren, steigt.

Kiew - Nach 114 Tagen Ukraine-Krieg scheint der Angreifer aus Russland das Kriegsglück auf seiner Seite zu haben. Die ukrainische Armee dagegen hat nach den Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn der Kämpfe hohe materielle Verluste zu beklagen. „Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei unserer Ausrüstung“, sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin „National Defense“. Man habe mittlerweile rund „1300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme verloren.“

++ Ukraine-Krieg: Johnson sichert weitere Unterstützung zu

Um sich weiter gegen die Angriffe aus Russland verteidigen zu können, benötige man deshalb vor allem militärische Unterstützung und neue Waffen aus dem Westen. Das fordert auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Freitag überraschend den britischen Premierminister Boris Johnson empfing. Der versprach bei seinem Spontanbesuch in Kiew zwar keine neuen Waffen für die Ukraine, aber zumindest Ausbildungsprogramme für die Soldatinnen und Soldaten.

Militärausbilder aus Großbritannien hatten bereits zu Beginn des Ukraine-Konflikts und vor Beginn der Kampfhandlungen die ukrainische Armee im Gebrauch moderner westlicher Waffen unterrichtet. Johnson sicherte Selenskyi außerdem auch die Lieferung weiterer Waffensysteme zu.

++ Ukraine-Krieg: Kämpfe im Osten des Landes

Die Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland konzentrierten sich auch in der Nacht zum Samstag weiter auf die Donbass-Region. Vor allem die Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk bleibt weiter hart umkämpft. Die Armee aus Russland hat am Freitag erneut das Asot-Chemiewerk unter Beschuss genommen. Auf dem weitläufigen Fabrikgelände haben nach Angaben der ukrainischen Armee mehr als 560 Zivilistinnen und Zivilisten Schutz gesucht. Unter ihnen sollen sich auch 38 Kinder befinden.

Ein ausgebranntes Auto nach einem Raketenangriff nahe Donezk. Vor allem im Osten der Ukraine tobt der Krieg mit Russland. © Alexei Alexandrov

++ Ukraine-Krieg: Zahl der zivilen Opfer steigt kontinuierlich

Die Zahl der zivilen Opfer im Ukraine-Krieg steigt ebenfalls kontinuierlich an. Das bestätigen auch Meldungen aus der Region rund um die Großstadt Donezk. Dort wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Pawlo Kyrylenko vier Personen durch einen russischen Raketenangriff getötet. Sechs weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden.

Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw meldeten die Behörden zwei Tote und 20 Verletzte nach Angriffen der russischen Armee. Der Gouverneur der Region, Witalij Kim, sprach von wiederholten Raketenangriffen aus Russland auf Wohngebiete in der Region. Der Kreml bestreitet dagegen, Wohngebiete unter Beschuss zu nehmen. (dil/dpa)