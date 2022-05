Ukraine-Krieg: Kämpfe setzen sich unvermindert fort - die Lage am Morgen

Von: Daniel Dillmann

Die Schlacht um Mariupol tobt. Die USA liefern weitere Waffen. Alle Entwicklungen der Nacht und die Lage am Morgen im Ukraine-Krieg.

Kiew - Nach über zwei Monaten Krieg wächst in der Ukraine die Sorge, den Kampf gegen Russland nicht mehr gewinnen zu können. Die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte deshalb erneut an den Westen, das Land zu unterstützen. „Russland hat keine Eile, diesen Krieg zu beenden“, sagte Olha Stefanischyna, stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für europäische Integration, gegenüber dem Nachrichtenportal Politico. Die weitere Entwicklung des Krieges hänge deshalb stark von der „militärischen Unterstützung“ der Ukraine durch den Westen ab.

Gleichzeitig kündigte US-Präsident Joe Biden in der Nacht auf Samstag (07.05.) an, die Ukraine im Krieg mit Russland mit hochmodernen Waffen ausrüsten zu wollen. Wie die Washington Post berichtet, werde das Pentagon lasergesteuerte Raketen kaufen und direkt an die Ukraine weitergeben. Auch Aufklärungsdrohnen der neuesten Generation sollen nach Kiew geliefert werden. Daneben würden die USA Artilleriemunition, Radargeräte und weitere Ausrüstung bereitstellen. Das bereits genehmigte Maßnahmenpaket für die Ukraine umfasse 150 Millionen Dollar, so das US-Außenministerium. Damit hätten die USA seit Kriegsbeginn Waffen und Munition im Wert von mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar in die Ukraine geliefert.

Ukraine-Krieg: Erbitterte Schlacht um Mariupol setzt sich fort

In der Ukraine selbst setzten sich die erbitterten Kämpfe im Osten des Landes auch in der Nacht auf Samstag fort. Vor allem die Schlacht um Mariupol tobt weiter. Im Zentrum der Kämpfe steht nach wie vor das Asowstal-Stahlwerk. Ziel der russischen Truppen ist angeblich, das mit Bunkern und Tunneln stark befestigte Fabrikgelände bis zum 9. Mai zu erobern. Bei den bisherigen Evakuierungen durften nur Zivilisten, meist Frauen, Kinder oder ältere Menschen, das Werk in Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet verlassen. Am Freitag waren es nach Kiewer Angaben 50 Personen. Am Samstag soll es eine weitere Fluchtmöglichkeit geben. „Wir arbeiten auch an diplomatischen Optionen, um unser Militär zu retten, das immer noch auf Asowstal verbleibt“, sagte Selenskyj.

Bilder aus dem Ukraine-Krieg: Ein zerstörter russischer Panzer nahe Kiew. © Miguel Gutiérrez/imago

Ukraine-Krieg: UN fordert Öffnung des Hafens von Odessa

Noch in der Nacht auf Samstag setzten sich die Vereinten Nationen inmitten des Ukraine-Kriegs für eine Wiederöffnung des Hafens von Odessa ein. Das UN-Welternährungsprogramm sagte in einer Erklärung, „ganze Berge“ von Weizen würden in der Ukraine verrotten, weil sie aufgrund des Kriegs mit Russland nicht exportiert werden könnten. „Die Getreidesilos der Ukraine sind voll. Gleichzeitig gehen 44 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dem Hungertod entgegen“, heißt es in der Erklärung. (dil/dpa)