„Der Rest der Front muss nur durchhalten“: Im Nordosten holt Russland zum Gegenschlag aus

Ukrainische Truppen der 3. Panzerbrigade in einem sowjetischen T-72-Panzer brechen am 30. August zu einem Einsatz auf, um russische Truppen an der Nordostfront zu vernichten. © Heidi Levine/The Washington Post

Im Ukraine-Krieg toben die harten Kämpfe im Süden. Vielleicht fährt Russland aber ein Ausweichmanöver bei Kupjansk? Ein Besuch an der dortigen Front.

Kharkiv – Während die russischen Angreifer ihr Feuer auf die strategisch wichtige Stadt Kupyansk im Nordosten des Landes richten, erinnert sich ein Fahrer vom ukrainischer Panzerzug, versteckt unter Tarnnetzen, an die Panzerschlachten im vergangenen Jahr. Diese sollen den Willen und die Fähigkeiten der Soldaten auf eine harte Probe gestellt haben.

Der Ukraine-Krieg sei jetzt anders, sagt der 26-jährige Kommandeur mit dem Rufnamen Leshyi. „Der Feind ist weiter entfernt und sucht eher nach Schwachstellen, als dass er mit voller Wucht zuschlägt“. Das zwinge die Ukrainer dazu, Panzer eher wie Haubitzen einzusetzen, um auf Ziele zu feuern. Leshyi, ein bescheidener, ergrauter Veteran, spricht dabei nur unter der Bedingung mit Journalisten, dass er gemäß den militärischen Vorschriften nur mit seinem Rufnamen genannt wird.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Holt Russland im Nordosten zum Gegenschlag aus?

Im Süden führen die ukrainischen Truppen eine zermürbende Gegenoffensive durch und kämpfen Meter um Meter, um die besetzten Gebiete von den russischen Streitkräften zurückzuerobern, die sich in Verteidigungsstellungen verschanzt haben. Im Nordosten ist jedoch unklar, ob Russland wirklich versucht, vorzurücken, oder ob es nur ein Ablenkungsmanöver plant, um ukrainische Ressourcen abzulenken.



Ukrainische Beamte sagen, Moskau versuche, in Richtung Kupjansk vorzudringen, einer kleinen Stadt, die von strategischen Straßen und Bahnlinien durchzogen ist, darunter eine Zugstrecke, die bis zur russischen Grenze führt. Russische Streitkräfte hatten die Stadt im vergangenen Jahr sechs Monate lang besetzt, bevor die Ukraine sie vor etwa einem Jahr zurückeroberte.



Nun scheinen die Russen die Stadt erneut einnehmen zu wollen, was ein Zeichen für die scheinbar sinnlose Zerstörung und die Kreisförmigkeit dieses Krieges ist. In den letzten Wochen haben sie blutige und bescheidene Fortschritte gemacht, was den obersten Befehlshaber der Ukraine im Osten zu einem öffentlichen Ruf nach Verstärkung veranlasste.



Doch die Einnahme von Kupjansk gilt als schwierig. Die Stadt, die nur 25 Meilen von der russischen Grenze entfernt liegt, wird durch den Fluss Oskil in zwei Hälften geteilt, und die Überquerung des Flusses lädt zu gezielten Angriffen ein. Eine Überquerung könnte auch zu einer Katastrophe führen.

Neue Front bei Kupjansk: Die Ukraine warnt vor einer russischen Offensive im Ukraine-Krieg

Kupjansk liegt in Charkiw, das nicht zu den vier ukrainischen Regionen gehört, die der russische Präsident Wladimir Putin völkerrechtswidrig als von Russland annektiert erklärt hat. „Die Russen geben das Ziel nicht auf, in diese Richtung vorzudringen, ebenso wenig wie in Richtung Lyman“, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar und bezog sich dabei auf eine andere Stadt, die im vergangenen Jahr von den ukrainischen Streitkräften befreit wurde. „Deshalb formieren sie ihre Truppen zunehmend um, stellen Ersatzmannschaften auf und bereiten sich auf Kämpfe vor.“

Die russischen Streitkräfte führen täglich mehrere Angriffe durch und beschießen häufig ukrainische Stellungen, obwohl die Angriffe im Vergleich zu vor zwei Wochen „etwas zurückgegangen“ sind, so Maliar in einer Erklärung.



Ein 26-jähriger Panzerkommandant der 3. Panzerbrigade mit dem Rufnamen Leshyi raucht eine Zigarette auf einem sowjetischen T-72-Panzer. © Heidi Levine/The Washington Post

Hohe Verluste: Bei Angriffen rund um Kupjansk starben bislang tausende Menschen

Bei den ständigen Angriffen auf Kupjansk wurden Zivilisten verwundet und getötet, und die Behörden haben eine Zwangsevakuierung angeordnet, obwohl bis zum 30. August nur 1.400 Menschen die Stadt verlassen hatten - weit weniger als die rund 11.000 Menschen, von denen angenommen wird, dass sie noch in dem Gebiet leben. Wenn es nicht zu einem Zusammenbruch wegen der hohen Verluste auf einer der beiden Seiten kommt, scheint das wahrscheinlichste Szenario eine Pattsituation zu sein.

Verteidigungsminister Oleksii Reznikov, der am Montag zurücktrat, sagte Ende August: Es sei „logisch“, dass die Russen die Strategie verfolgen, ukrainische Truppen aus dem Süden abzuziehen. Nach Meinung des britischen Verteidigungsministeriums jedoch riskiert Russland damit jedoch, „seine Kräfte zu teilen, um einen ukrainischen Durchbruch zu verhindern“.

Russlands Angriffskrieg: Putins Truppen haben nach hohen Verlusten die Taktik geändert

Die 3. Panzerbrigade ist auf jeden Fall bereit, und ihre Soldaten haben gesagt, dass sie bereits gesehen haben, wie sich die Taktik der Russen nach den schweren Verlusten in diesem Sommer weiterentwickelt hat. Die Russen manövrieren nicht mehr in großen Gruppen, wie es zu Beginn des Angriffskrieges der Fall war, was zu koordiniertem ukrainischen Beschuss führte, sagte ein 45-jähriger Panzerzugführer mit dem Rufnamen Drukar. Stattdessen griffen die russischen Truppen in letzter Zeit in kleineren Gruppen an und suchten die ukrainischen Linien nach Schwachstellen ab. Die Strategie sei uneinheitlich gewesen, so Drukar. „Sie wollen gleichzeitig angreifen und verteidigen“, sagte er, „und sie wissen nicht, was sie tun sollen“.

Andere Feldkommandeure haben beobachtet, wie die russischen Truppen ihre Strategie überarbeiteten, manchmal seltsame Entscheidungen trafen und manchmal ihre Taktik ihren Vorteilen anpassten. Dolphin, ein auf Angriffe spezialisierter Kompaniekommandeur der 68. Brigade, sagte, dass die Russen in dem Gebiet seine Vorgänger mit Artillerie beschossen hätten, aber nicht dazu neigten, Bodenangriffe zu starten. Dolphin setzte eine Flotte gepanzerter Fahrzeuge ein, darunter auch von den USA zur Verfügung gestellte MRAPs, um den Kampf näher an den Feind heranzutragen.

Das habe eine Eskalation ausgelöst, sagte er, und bald setzten die russischen Befehlshaber Lufteinheiten, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge gegen sie ein, mobilisierten aber keine Infanterie, um Boden zu gewinnen. Die Ukrainer zerstörten 10 Panzer in zwei Tagen, so Dolphin. Dass die Russen drei Fahrzeuge an einem Tag verloren, sei normal.



„Manifestation der Schwäche“: Russland wehrt Offensive der Ukraine mit Luftangriffen ab

„Als Folge dieser gescheiterten Offensive der Ukraine begann der Feind, Luftangriffe auf die nächstgelegenen Dörfer zu fliegen, in denen Personal und Ausrüstung konzentriert waren“, sagte er. „Es handelte sich um dichte Luftangriffe, die zu gewissen Verlusten an Personal und Ausrüstung führten. Aber diese Aktionen sahen wie eine Manifestation ihrer Schwäche aus.“

Südöstlich von Kupjansk beschossen russische Hubschrauber am Freitag eine Baumgruppe mit Raketen und trafen sie gelegentlich mit Artilleriegeschossen. Unter dem Blätterdach benutzten ukrainische Truppen, die von ihrer Zeit in den Schützengräben erschöpft waren, einen Fußweg, um einen verwundeten Soldaten auf einer Sänfte abzutransportieren.



Ihor, ein 23-jähriger Luftlandesoldat, raucht eine Zigarette und lauscht dem rollenden Maschinengewehrfeuer, das aus dem Gebiet dringt, das er gerade verlassen hat. Ihor sieht den Krieg nur zwischen seinen Linien und den Russen, die versuchen, sie einzunehmen, und erfährt von der Gegenoffensive im Süden nur aus den Nachrichten. Es sei ein harter Kampf gewesen, sagt er. „Der Rest der Front muss einfach nur durchhalten“, sagt er, bevor er sich zu einer hinteren Stellung begibt – und eine kurze Atempause einlegt.

Zurück in der Panzerstellung befehlen Leshyi und Drukar ihren Panzern, die Motoren für einen mehrtägigen Einsatz zu starten. Die Grenzsoldaten nehmen auf der Wanne Platz, und in einem Schwall von beißenden Abgasen entfernten sich die Panzer von der Baumgrenze in Richtung ihres nächsten Ziels.

Leshyi, der mehr als zwei Jahrzehnte jünger ist als sein Vorgesetzter, fährt als Erster los, und der ältere Drukar folgt ihm auf dem Rücksitz. Ein Soldat scherzt, der Befehl würde den relativ rüstigen Soldaten helfen, die Führung zu übernehmen. „Sie sind jung“, sagt der Soldat über die Besatzung. „Sie brauchen die Ausbildung.“

Kamila Hrabchuk hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zum Autor Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 07. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.