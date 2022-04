Ukraine-Krieg: Letzter Widerstand in Mariupol gegen Russland

Von: Vincent Büssow

Seit über 50 Tagen herrscht in der Ukraine Krieg. Der Konflikt konzentriert sich immer mehr auf die Hafenstadt Mariupol – und könnte sich bald entscheiden.

Am 24. Februar greift Wladimir Putin den Nachbarstaat der Ukraine an.

Die Hafenstadt Mariupol wird zu einem richtungsweisenden Ort im Ukraine-Krieg.

Kämpfer aus der Ukraine leisten in Unterzahl Widerstand gegen die Soldaten aus Russland.

Kiew – Über 50 Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs durch Wladimir Putin stellt sich die Hafenstadt Mariupol immer deutlicher als richtungsweisend für den Konflikt heraus. Sowohl für den Verlauf des Kriegs, als auch dessen wirtschaftliche Folgen, hat die Stadt eine enorme Bedeutung. Kämpfer aus der Ukraine in Unterzahl halten die Truppen aus Russland von der gänzlichen Einnahme Mariupols ab.

Wenn Mariupol fällt, dann fällt auch die Ukraine, warnen seit Wochen die einheimischen Kämpfer, die die Stadt gegen Russland verteidigen. Ein russisches Ultimatum, sich zu ergeben, haben sie trotz Unterzahl verstreichen lassen. Mittlerweile haben sich die rund 2500 übrigen Kämpfer in dem Stahlwerk Asovstal verschanzt. Medienberichten aus der Ukraine zufolge sollen sich auch 1000 Zivilisten dort aufhalten. Aus Moskau kommt derweil die Drohung, dass jeder, der Gegenwehr leistet, vernichtet werde.

Ukraine-Krieg: Kämpfer in Mariupol leisten Widerstand gegen Russland

Die Soldaten aus der Ukraine bittet in dem Kampf um Mariupol größere Unterstützung aus Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt diese Nachricht an den Westen weiter, indem er schleunigst schwere Waffen fordert. Außerdem machte Selenskyj deutlich, dass er die Verhandlungen mit Wladimir Putin und Russland im Ukraine-Krieg beenden würde, sollten die Menschen in dem eingekesselten Werk sterben.

In dem Stahlwerk Asovstal in Mariupol haben sich Kämpfer aus der Ukraine verschanzt. Die Stadt gilt als richtungsweisend im Ukraine-Krieg. © afp

Mariupol ist für den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs auch wichtig, weil hier tausende Soldaten aus Russland mit schwerer Technik gebunden sind. Sollten sie die Stadt einnehmen, könnten sie die Offensive Russlands in den Norden der Ukraine fortsetzen. Auch für die Entwicklungen nach einem Ende des Kriegs ist die Hafenstadt relevant. Als Produktions- und Exportsort biete Mariupol einen erheblichen Vorteil für die Seite, welche die Stadt letztendlich kontrolliert. Der Separatistenführer aus Donezk kündigte bereits bei einem Auftritt am östlichen Stadtrand an: „Wir sind hier für immer. Russland ist hier für immer."

Nicht nur in Mariupol läuft der Ukraine-Krieg für Russland nicht so, wie geplant. So ist vor Kurzem das Kriegsschiff „Moskwa" aus Russland gesunken, wobei die Ukraine angibt, dieses mit Raketen versenkt zu haben. (vbu/dpa)