Ringen um die Gegenoffensive: Chaos um Prigoschin und Ukraine-Ansage

Von: Christoph Gschoßmann

Die Gegenoffensive der Ukraine ist absehbar. Erste Erfolge gibt es in Bachmut. Prigoschin und das russische Ministerium sind sich jedoch darüber uneinig.

München – Kiew macht im Ukraine-Krieg im Kampf um Bachmut Fortschritte. Doch ob die Ukrainer wirklich russische Stellungen attackierten – darüber sät Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Zweifel. Russland selbst versucht bereits, die ukrainischen Erfolge herunterzuspielen. Allerdings unterscheiden sich beide Wahrnehmungen über den Erfolg der ukrainischen Vorstöße.

Ukraine rückt in Bachmut vor – Verteidigungsministerium spricht von Teil-Eroberung

Laut Angaben aus Kiew setzten die ukrainischen Streitkräfte am 14. Mai ihre Gegenangriffe rund um Bachmut fort, heißt es in einer Analyse des Institute Study of War (ISW). Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar berichtete demnach, dass ukrainische Streitkräfte im Laufe des Tages über zehn russische Stellungen am nördlichen und südlichen Stadtrand von Bachmut erobert hätten. Auch russische Militärblogger behaupteten, dass ukrainische Truppen in Richtung Berchiwka, Klischtschijiwka und Kurdiumiwka angegriffen hätten.

Zudem habe Kiew neue, nicht näher bezeichnete Positionen in der Nähe der Siedlungen eingenommen und sei zusätzlich aus Richtung Bohdaniwka in Richtung Jahidne vorgerückt. Der Sprecher der Ostgruppe der Streitkräfte der Ukraine, Oberst Serhiy Cherevaty, betonte am 14. Mai, dass das Hauptziel der Ukraine in Bachmut die Zerstörung russischer Konzentrationsgebiete und die Einkesselung der Stadt sei. Laut Cherevaty sollen die Ukrainer kürzlich in einigen Gebieten bis zu 300 m vorgerückt seien. Malyar berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte in den Vororten von Bachmut in zwei Richtungen vorrückten. Das ISW konnte die Aufstellung neuer ukrainischer Positionen um Bachmut nicht bestätigen.

Prigoschin hat sich öffentlich mit der russischen Militärführung angelegt. Der Söldnerchef beklagte sich mehrfach über die seiner Ansicht nach fehlende Unterstützung seitens des russischen Verteidigungsministeriums. © Uncredited/PRIGOZHIN PRESS SERVICE/AP/dpa

Chaos um Aussagen zur Gegenoffensive – Russland und Prigoschin uneins

Jewgeni Prigoschin, Finanzier der Wagner-Gruppe, erzählt derweil eine andere Version. Laut Priogschin haben die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai gar keine Angriffe durchgeführt. Anders als Prigoschin dementierte das russische Verteidigungsministerium die ukrainischen Erfolge nicht komplett. Stattdessen versuchte der Kreml offenbar von den jüngsten Fortschritten in Bachmut abzulenken.

Es lobte die russischen Verteidigungsbemühungen gegen die ukrainischen Angriffe. Zudem hob es einige bestimmte Brigaden heraus und behauptete, die russischen Streitkräfte hätten alle ukrainischen Gegenangriffe abgewehrt. Der Kommandeur der 4. Brigade, Oberst Wjatscheslaw Makarow und ein weiterer Oberst seien bei ihren jeweiligen Verteidigungsbemühungen ums Leben gekommen.

Dementi der Gegenoffensive – Russland: „Wir sehen eine Aktivierung entlang der gesamten Kontaktlinie“

Auch der von Russland eingesetzte Chef der „Volksrepublik Donezk“, Denis Puschilin, versuchte am Montag (15. Mai) die ukrainischen Erfolge herunterzuspielen: „Wir sehen eine Aktivierung entlang der gesamten Kontaktlinie, es ist jedoch noch nicht die Gegenoffensive, über die so viel gesprochen wurde. Wir sehen, dass der Feind versucht, unsere Positionen zu erkunden, indem er in bestimmten Gebieten Aufklärung durch Gefechte durchführt“, sagte er während einer Fernsehsendung von Rossiya-24.

Die ukrainische Seite hält trotz Kreml-Aussagen an ihrer Version fest. Der Einsatz gehe weiter, teilte der Kommandeur der Bodentruppen, Generaloberst Olexandr Syrskji, mit. „Der Vormarsch unserer Truppen Richtung Bachmut ist der erste erfolgreiche Offensiveinsatz zur Verteidigung der Stadt“, erklärt er auf dem Telegram-Kanal des ukrainischen Militärs. „Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir auch unter solchen extrem schwierigen Bedingungen vorrücken und den Feind vernichten können.“ Der Einsatz zur Verteidigung Bachmuts gehe weiter. Alle notwendigen Entscheidungen zur Verteidigung seien getroffen worden. (cgsc)

