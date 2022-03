Ukraine-Krieg: Russland greift erneut Fernsehturm an, um Infrastruktur zur Kommunikation zu schwächen

Russland-Ukraine-Konflikt

Alle Autoren schließen Tanja Banner

Isabel Wetzel

Tim Vincent Dicke

Katja Thorwarth

Lucas Maier

Nail Akkoyun

Daniel Dillmann

Sandra Kathe

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. Unterdessen telefoniert Macron fast zwei Stunden mit Putin. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Besonders heftige Angriffe gab es in der Nacht zum Sonntag (06.03.2022) nach Angaben der Ukraine* rund um Kiew, Charkiw und Mykolajiw.

Der Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Putin in einem Telefonat angeboten, bei Friedensverhandlungen zwischen Russland* und der Ukraine zu vermitteln.

Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt* in unserem News-Ticker.

<<< Ticker aktualisieren >>>

+++ 20.49 Uhr: Ein russischer Angriff hat laut Angaben ukrainischer Behörden den Fernsehturm der Großstadt Charkiw im Osten der Ukraine getroffen. Infolge des Angriffs sei die Fernsehübertragung vorübergehend ausgefallen, bestätigte Oleh Synjehubow, der Chef der regionalen Militärverwaltung am Sonntag (06.03.2022). Spezialisten seien jedoch bereits dabei, die Schäden zu beheben.

Bereits am vergangenen Dienstag (01.03.2022) hatte Moskau angekündigt, gezielte Angriffe auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdiensts zu planen. Kurze Zeit später gab es einen Angriff auf den Fernsehturm der Hauptstadt Kiew.

+ 276934471.jpg © Efrem Lukatsky

+++ 18.30 Uhr: Emmanuel Macron hat nach Angaben des Élysée-Palasts fast zwei Stunden lang mit Wladimir Putin telefoniert. Dabei sei es hauptsächlich um die Sicherheit der ukrainischen Atomkraftwerke gegangen. Tschernobyl und andere Kernkraftwerke dürften nicht Ziel einer russischen Offensive sein oder in Kämpfe verwickelt werden, so Macron. Putin erklärte demnach, er beabsichtige nicht, Atomkraftwerke anzugreifen.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin im Gespräch mit Emmanuel Macron

+++ 17.07 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin soll im Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärt haben, er sei bereit, den Dialog mit der Ukraine fortzusetzen, wenn das Land „alle bekannten russischen Anforderungen“ bedingungslos erfülle. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf den Kreml.

+++ 15.40 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken erklärt gegenüber dem Sender CNN, die US-Regierung berate mit ihren europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. „Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen“, so Blinken. Die Debatte gehe auch darum, sicherzustellen, „dass auf den Weltmärkten weiterhin ein angemessenes Angebot an Öl besteht. Das ist eine sehr aktive Diskussion, während wir hier sprechen“.

+ Russland hat das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl eingenommen. (Archivbild) © Bryan Smith/dpa

Ukraine-Krieg: Freiwillige aus 52 Ländern wollen für Ukraine gegen Russland kämpfen

+++ 15.30 Uhr: Knapp 20.000 Freiwillige aus 52 Ländern wollen nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba für die Ukraine kämpfen. „Die Mobilisierung der freien Menschen der Welt ist einfach erstaunlich. Erfahrene Veteranen und Freiwillige aus 52 Ländern der Welt kommen zu uns“, so Kuleba in Kiew. „Das ist ihr Wunsch, auf der Seite des Guten zu kämpfen.“

Unterdessen ermöglicht die Bundesregierung Hilfsorganisationen die unbürokratische Lieferung von Arzneimitteln. Auch Medikamente, die unter das Betäubungsgesetz fallen, sollen so ohne Genehmigungen ausgeführt werden dürfen. Das Gesundheitsamt schaffe „die Voraussetzung dafür, dass Hilfsorganisationen Arzneimittel in die Ukraine ausführen dürfen, heißt es in der Allgemeinverfügung. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze will für die Ukraine Soforthilfen in Höhe von 38,5 Millionen Euro bereitstellen. Es drohe eine humanitäre Katastrophe und „schnelle Hilfe für die Bevölkerung ist jetzt das Gebot der Stunde“, so die Ministerin gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ukraine-Krieg: Putin informiert Erdogan über „Spezial-Operation“

+++ 14.30 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan* hat bei einem rund einstündigen Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin seine Forderung nach einer Waffenruhe erneuert. Erdogan habe in dem Telefonat am Sonntag betont, dass für eine Waffenruhe, für die Öffnung „humanitärer Korridore“ und für die Unterzeichnung eines Friedensabkommens dringend Schritte eingeleitet werden müssten.

Putin informierte Erdogan nach Kremlangaben über den Verlauf des Militäreinsatzes. „Es wurde unterstrichen, dass die Spezial-Operation nach Plan läuft und entsprechend dem Zeitplan“, hieß es in einer Mitteilung. Die russischen Streitkräfte würden alles tun, um das Leben und die Sicherheit friedlicher Bürger zu schützen. Es gebe punktgenaue Schläge „ausschließlich gegen Objekte der militärischen Infrastruktur“.

Russland berichtet von „besonderer Brutalität“ militärischer Gruppierungen in der Ukraine

In der Ukraine gingen „nationalistische, neonazistische Gruppierungen mit besonderer Brutalität und Zynismus vor“, heißt es aus Moskau. Sie würden im Donbass Städte und Orte beschießen, Menschen als „lebendigen Schild“ benutzen, darunter auch Ausländer, die als Geiseln genommen würden. Laut dem Kreml bekräftigte Putin die Bereitschaft Russlands zum Dialog mit der ukrainischen Führung und mit „ausländischen Partnern“. Man sei bereit, den Konflikt zu lösen.

Ein Ende der „Spezial-Operation“ sei allerdings nur möglich, wenn Kiew die Kampfhandlungen einstelle und die Bedingungen Russlands erfülle. Dazu gehört etwa die Anerkennung der Unabhängigkeit der Regionen Luhansk und Donezk und die „Zugehörigkeit“ der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu Russland. Das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stets abgelehnt.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte sollen Flüchtende in Irpin bei Kiew angreifen

+++ 12.10 Uhr: Die ukrainische Armee evakuiert aktuell die Stadt Irpin am Rande von Kiew. Auch hier werden in den nächsten Stunden und Tagen schwere Kämpfe erwartet. Ukrainische Medien berichten, dass die Angriffe auf die Stadt bereits begonnen haben. Russische Streitkräfte sollen Zivilistinnen und Zivilisten in Irpin beschossen und dabei mindestens drei Menschen getötet haben.

Den Medienberichten zufolge haben russische Truppen gezielt eine Brücke beschossen, die zur Evakuierung genutzt wurde. Unter den Getöteten sollen zwei Kinder gewesen sein. Die Berichte sind bislang nicht bestätigt.

+++ 10.30 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet die Verluste der russischen Armee. Die Zahlen können aktuell nicht geprüft werden. Demnach hätte Russland etwa 11.000 Soldaten verloren, etwa 300 Panzer, mehr als 40 Flugzeuge und 48 Hubschrauber. Dutzende Artilleriesysteme seien nach ukrainischen Angaben zerstört worden.

Ukraine-Krieg: Separatisten melden Beschuss von Siedlungen in Luhansk durch ukrainische Armee

+++ 09.20 Uhr: Die ukrainische Armee soll binnen 24 Stunden achtmal vier Siedlungen in der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) beschossen haben. Das berichtete die russische Agentur Tass mit Berufung auf Vertreter der LNR in der Nacht zu Samstag. Demnach wurden bei dem Beschuss mindestens zwei Zivilisten verletzt sowie 23 Wohnhäuser, eine Gas- und eine Hochspannungsleitung beschädigt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Krieg in der Ukraine: Kein Strom, kein Wasser, kein Netz in Mariupol

+++ 05.00 Uhr: Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, äußerte sich am Samstag zur Situation in der Stadt. Die Stadt sei einer „humanitären Blockade“ ausgesetzt, wird er von der dpa zitiert. Russische Einheiten hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet. Diese sei bereits seit fünf Tagen ohne Strom.

Die Heizkraftwerke arbeiten mit Strom, weshalb auch diese in der Folge ausgefallen sind. Ähnlich ist es beim Mobilfunknetz, dieses funktioniert ebenfalls nicht ohne Strom. Noch vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, und nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Die russische Seite sei sehr methodisch vorgegangen, um die Stadt von jeglicher Versorgung abzuschneiden und so inneren Druck zu erzeugen.

Der Bürgermeister spricht von „tausenden“ Verletzten durch den zunehmenden Beschuss und Bombardierungen. Eine Zahl von Toten sei schwer zu nennen, heißt es. Aufgrund des anhaltenden Beschusses sei es kaum möglich, die Leichen zu zählen. „Das Mariupol, das sie kannten, gibt es nicht mehr“, sagte Boitschenko.

Der Bürgermeister wirft der russischen Armee vor, gezielt auf Busse geschossen zu haben, welche für die Evakuierung gedacht waren. Von 50 Bussen seien 30 zerstört worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Er flehe um die Errichtung eines Korridors, um Ältere, Frauen und Kinder aus der Stadt zu bringen, sagte Boitschenko weiter. Die Einwohner der Stadt seien niedergeschlagen. An die internationale Gemeinschaft und europäische Partnerländer gerichtet sagte er: „Helft und rettet Mariupol!“

Ukraine-Krieg: Humanitäre Lage in Mariupol verschlimmert sich „von Tag zu Tag“

+++ 03.20 Uhr: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) äußert sich zu „humanitärer“ Lage in Mariupol. Der MSF-Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat, sagte der Nachrichtenagentur afp am Samstag, die Lage in der Großstadt verschlimmere sich „von Tag zu Tag“. Ein humanitärer Korridor sei „unerlässlich“, um Zivilist:innen aus der Stadt zu holen, so Ligozat.

Ein Problem sei in Mariupol der Zugang zu Trinkwasser. Es gäbe „sehr große Probleme, Zugang zu Trinkwasser zu bekommen“, sagte Ligozat. Dabei handele es sich um ein „entscheidendes Problem“. In Mariupol würden auch weder Heizung, noch Strom funktionieren, heißt es weiter. „Die Lebensmittel gehen aus, die Läden sind leer.“

Zuvor war eine Waffenruhe zur Evakuierung der Zivilbevölkerung vereinbart worden. Die Ukraine wirft Russland jedoch den Bruch dieser vor. „Die russische Seite hält sich nicht an den Waffenstillstand und hat den Beschuss von Mariupol und Umgebung fortgesetzt“, erklärte sie. Die Evakuierung musste aus Sicherheitsgründen verschoben werde, so afp.

Russland gab der Ukraine die Schuld am Ende der Feuerpause: „Da die ukrainische Seite nicht bereit ist, auf die Nationalisten einzuwirken oder die Waffenruhe zu verlängern, wurden die Offensivaktionen um 18.00 Uhr Moskauer Zeit (16.00 Uhr MEZ) wieder aufgenommen“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.

Evakuierung aus Mariupol: Lawrow fordert von Ukraine Einhalt der Waffenruhe

+++ 12.25 Uhr: Die Evakuierung der Menschen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol wird nach Angaben der Stadt „aus Sicherheitsgründen“ vorerst verschoben. Die „russische Seite“ halte sich nicht an die vereinbarte Waffenruhe, teilte die Stadt über Telegram mit. Die Bürgerinnen und Bürger sollen demnach vorerst in ihre Zufluchtsorte zurückkehren und weitere Informationen abwarten.

Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld. Die Separatisten im Gebiet Donzek warfen der Ukraine vor, „ukrainische Nationalisten“ würden „Provokationen“ vorbereiten. Eduard Bassurin, der Sprecher der Separatisten, sagte der russischen Agentur Interfax zufolge, die Kämpfer der ukrainischen Seite hätten in Mariupol eine Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus verursacht. Etwa 200 Menschen hätten zu der Zeit in einem Keller Schutz gesucht. Sie seien eingeschlossen worden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es nicht. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine: Russland hält Waffenruhe in Mariupol nicht ein

+++ 11.25 Uhr: Russland hat der Ukraine am Samstag erstmals seit über einer Woche eine regionale Feuerpause eingeräumt. Wie das russische Militär am Morgen mitteilte, sollte zwischen 8 und 15 Uhr (MEZ) eine Waffenruhe eingerichtet werden. Über einen sogenannten humanitären Korridor sollten ab 10 Uhr die Menschen aus den belagerten Städten Mariupol und Wolnowacha evakuiert werden.

Die Tagesschau berichtet nun, dass die russischen Streitkräfte die vereinbarte Waffenruhe allerdings nicht voll einhalten und beruft sich dabei auf Aussagen des Stadtrates von Mariupol. Es gebe bereits Gespräche mit Russland, um sicherzustellen, dass die Evakuierungsroute von Angriffen verschont bleibt, heißt es von lokalen Behörden.

Derweil teilten die ukrainischen Behörden mit, dass wohl mehr als 200.000 Menschen die Hafenstadt Mariupol in der Region Donezk während der Waffenruhe verlassen werden. Das sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag dem ukrainischen Portal strana.news zufolge. Für die Stadt Wolnowacha ging sie von 15.000 Menschen aus.



Krieg in der Ukraine: Russische Soldaten „demoralisiert“ - Ukraine berichtet von erbitterten Kämpfen

+++ 10.18 Uhr: Das ukrainische Militär liefert sich nach eigenen Angaben weiter schwere Gefechte mit russischen Truppen. Es werde „erbittert gekämpft, um ukrainische Städte von den russischen Besatzern zu befreien“, hieß es am Samstag in dem in Kiew* veröffentlichten Morgenbericht der Armee. Regionen und Städte wurden nicht genannt. Das Militär behauptete, dass russische Soldaten „demoralisiert“ seien. Sie würden fliehen und ihre Waffen zurücklassen. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 08.55 Uhr: In Mariupol und Volnovakha beginnt ein vorübergehender Waffenstillstand, um humanitäre Korridore einzurichten.

Die Korridore dienen der Evakuierung von Zivilisten und der Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten in die Städte, das berichtet das ukrainische Nachrichtenportel The Kyiv Independent.

Demnach wird der Waffenstillstand von 9 bis 16 Uhr (Ortszeit) erklärt. Die Evakuierung der Zivilisten soll um 11 Uhr beginnen. Mariupol mit 440.000 Einwohnern und Volnovakha mit 21.000 Einwohnern wurden weitgehend von Wasser, Wärme und Strom abgeschnitten.

Krieg in der Ukraine: Russland kontrolliert jetzt den Himmel

Erstmeldung: Kiew - Im Krieg mit der Ukraine hat Russland sich einen entscheidenden Vorteil erkämpft. Der Luftwaffe ist es gelungen, die Hoheit über den Himmel zu erlangen. Das berichten zahlreiche Medien aus der Ukraine und den USA*. Die verbliebene ukrainische Luftwaffe ist zur Untätigkeit gezwungen. „Wenn sie starten, sterben sie“, beschrieb Ward Carroll, ehemaliger Kommandeur der US-Navy, die Situation gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek.

Der Gewinn der Lufthoheit ist ein entscheidender Faktor im Krieg in der Ukraine. Den Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin* dürfte es nun viel leichter fallen, vorzurücken. Das gilt auch für die Versorgung mit Nachschub an Sprit, technischem Gerät und Munition aus Russland an die Front. Attacken aus der Luft seitens der ukrainischen Kampfjets wären jetzt so gut wie unmöglich, so Carroll.

Krieg in der Ukraine: Deutlicher Vorteil für Russland

Laut dem Militärexperten ist es Russland gelungen, den Himmel in einer Höhe von 10.000 Fuß (etwa drei Kilometer) zu kontrollieren. „Wer dort die Kontrolle hat, kontrolliert faktisch den ganzen Himmel“, sagte Carroll in seinem eigenen Youtube-Kanal. Zwar verfügen die Streitkräfte der Ukraine in dem Krieg mit Russland immer noch über Flugabwehrsysteme wie zum Beispiel Stinger-Raketen, die von der Schulter eines Soldaten abgefeuert werden können. Doch diese Stinger-Raketen erreichen nicht die besagte Höhe und stellen deshalb nur für Helikopter oder Flugzeuge im Landeanflug eine Gefahr dar. Boden-Luft-Raketen könnten ab einer Höhe von drei Kilometern abgefangen werden und würden deshalb keine Gefahr für die russische Luftwaffe darstellen.

Entsprechend schnell könnte Russland nun im Krieg mit der Ukraine Gebietsgewinne erzielen. Das zumindest vermutet das US-Pentagon. Laut Angaben von Jen Psaki*, Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden*, hat Russland bereits 90 Prozent seiner Einheiten, die an der Grenze positioniert waren, ins Landesinnere verschoben. „Russland nähert sich seinem Endziel: die Übernahme von Kiew und die Übernahme des ganzen Landes“, so Psaki gegeüber Medienvertretern in Washington DC. (Daniel Dillmann und Nail Akkoyun mit dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Efrem Lukatsky