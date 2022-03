Ukraine-Krieg: Hunderttausend Menschen bei zweiter Großdemo für den Frieden in Berlin erwartet

Putin verschluckt sich an der Ukraine: Der Karnevalswagen von Jacques Tilly aus Düsseldorf soll im Rahmen einer Großdemo für den Frieden in der Ukraine am Sonntag durch Berlin rollen.

In Berlin ist eine zweite Großdemo für den Frieden geplant. 100.000 Menschen wollen am Sonntag mit einem großen Demonstrationszug gegen den Ukraine-Krieg eintreten.

Berlin – Bereits Anfang März haben sich tausende Menschen in ganz Deutschland am Friedensstreik gegen den Ukraine-Krieg beteiligt, zu dem die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ aufgerufen hatte. In Berlin ist für den heutigen Sonntag (13.03.2022) die nächste Großdemo im Rahmen des Ukraine-Konflikts* geplant. Laut Berliner Tagesspiegel werden 100.000 Menschen erwartet.

Unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ soll die zweite große Friedensdemonstration in Berlin stattfinden. Auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig sind am Sonntag Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg* geplant.

Gegen den Ukraine-Krieg: Bündnis aus rund 50 Organisationen ruft zu Friedensdemo auf

Veranstalter der Friedensdemonstration ist ein breites Bündnis aus mehr als 50 Organisationen, unter anderem die Evangelische Kirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Pax Christi, Brot für die Welt, Greenpeace, Naturfreunde, Pro Asyl, Campact und viele weitere Organisationen. Das Bündnis hatte bereits die erste Großdemo am 27. Februar 2022 organisiert, zu der sich tausende Menschen versammelt hatten.

„Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite“, heißt es in dem Aufruf zur Demonstration im Internet. „Unsere Solidarität gilt auch den Menschen, die in Moskau, Sankt Petersburg und so vielen anderen Städten Russlands ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Wir sind tief beeindruckt von ihrer Kraft und ihrem Mut“, schreiben die Organisatoren. Sie sprechen sich neben Forderungen nach einem sofortigen Ende aller Angriffe und einem Rückzug des russischen Militärs auch für Friedensverhandlungen und ein atomwaffenfreies Europa „unter Einschluss von Ukraine und Russland*“ aus.

Demo gegen Ukraine-Krieg: Karnevalswagen und Kundgebung in Berlin geplant

Die Demonstration soll am Alexanderplatz beginnen und durch Berlin-Mitte ziehen. Nach Angaben des Tagesspiegels ist im Anschluss an die Demonstration eine Kundgebung am Fuße der Siegessäule am Großen Stern geplant. Als Redner sind unter anderem DGB-Chef Reiner Hoffmann, Greenpeace-Sprecherin Ildiko Reiser und Menschen aus der Ukraine* angekündigt.

Teil des Demonstrationszuges soll auch ein Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin sein. Das Symbol „Putin verschluckt sich an der Ukraine“ vom Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly war auch beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf zu sehen und wurde am Samstag (12.03.2022) bereits durch Berlin zum Brandenburger Tor gefahren. (Helena Gries) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.