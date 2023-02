Ukraine hofft auf „Superwaffen“ im Kampf gegen Russland

Von: Linus Prien

Teilen

Zuletzt wurde viel über Kampfpanzer und Kampfjets gesprochen. Doch ein ukrainischer Offizieller möchte jetzt lieber Kampfdrohnen für die Ukraine. Warum?

Kiew – Der Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine jährt sich in wenigen Tagen. In den vergangenen Monaten hat es eine Vielzahl von brutalen Gefechten, vor allem in der Ostukraine gegeben und eines steht fest: Die Ukraine schafft es bis jetzt, sich gegen die Invasion aus Moskau zu wehren. Dem Historiker Timothy Snyder zufolge „wird es kein so klares Ende geben, wie wir uns das wünschen“, wie er gegenüber dem Spiegel einschätzt.

Er und andere Experten sind sich einig, dass eine grundlegende Bedingung für die Verteidigungsfähigkeit Kiews, die Lieferung von Waffensystemen durch die Verbündeten der Ukraine ist, berichtet merkur.de. Zuletzt sagten mehrere westliche Staaten die Lieferung von Kampfpanzern zu. Jetzt werden wiederum die Forderungen nach Kampfdrohnen lauter.

Ukraine-Krieg: Kiew möchte Russland mit Kampfdrohnen besiegen

Der ukrainische Offizielle Anton Herashchenko hält Drohnen für die „Superwaffe“ im Krieg. Dies sagte er gegenüber der amerikanischen Publikation Newsweek. Herashchenko berät den Innenminister der Ukraine und ist der Auffassung, sein Land benötige Tausende oder Hunderttausende Aufklärungs- und Kampfdrohnen: „Wir werden schneller und mit weniger Verlusten gewinnen, wenn wir Zehntausende oder Hunderttausende Aufklärungs- und Kampfdrohnen hätten.“

Der ukrainische Offizielle Anton Herashchenko. (Archivfoto) © Ukrinform/Imago

In der Ukraine wachse die Sorge vor einer weiteren Offensive Russlands im Frühjahr: „Waffen sind das einzige, was Russland versteht“, meint der Offizielle. Aus diesem Grund brauche die Ukraine Waffensysteme, Munition und Unterstützung bei der Ausbildung von Soldaten.

Ukraine-Krieg: „Es ist ein Krieg der Drohnen“

„Es ist ein Krieg der Drohnen, sie sind die Superwaffe“, führt Herashchenko weiter aus. Er begründet dies damit, dass Drohnen deutlich günstiger seien, als beispielsweise Panzer. Zudem könnten gegnerische Stellungen aus großen Distanzen angegriffen werden, ohne in eine Gefechtssituation mit eigenen Soldaten einzutreten: „Somit könnten Leben gerettet werden.“ Die Ukraine bezieht seine Drohnen vor allem aus den USA und der Türkei. Die Diskussionen über weitere Waffenlieferungen in den USA, aber auch in Deutschland halten weiter an. Unlängst hatte jedoch der amerikanische Präsident Joe Biden durch einen Besuch in Kiew seine Unterstützung für die Ukraine unterstrichen.

Auch Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine auf Drohnen. Dabei werden unter anderem auch sogenannte Kamikaze Drohnen aus iranischer Produktion verwendet. Diese wurden auch bei Offensiven auf Kiew eingesetzt. (lp)