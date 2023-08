„Rechtfertigung der russischen Aggression“: Ukrainischer Pazifist unter Hausarrest

Von: Pitt von Bebenburg

Jurij Scheljaschenko und Alexia Tsouni in Kiew. © Privat

Der Geschäftsführer der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung, Jurij Scheljaschenko wird zu Hausarrest verurteilt. Die Vereinigung „Connection“ solidarisiert sich.

Kiew – Der Geschäftsführer der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung, Jurij Scheljaschenko, ist nach Angaben von Kriegsdienstverweigerer-Organisationen zu nächtlichem Hausarrest verurteilt worden. Bis einschließlich 11. Oktober dürfe er zwischen 22 und 6 Uhr sein Haus in Kiew nicht mehr verlassen, außer bei einem Luftangriff oder medizinischem Notfall. Außerdem müsse er seinen Reisepass bei den Behörden hinterlegen, teilte die deutsche Organisation Connection mit.

Die Justiz wirft Scheljaschenko die „Rechtfertigung der russischen Aggression“ und die „Behinderung der Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine“ vor. Die Anschuldigungen stützen sich nach seiner Darstellung auf den Aufruf „Friedensagenda für die Ukraine und die Welt“. Diese Erklärung war im September 2022 von der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung beschlossen worden, Sie fordert darin ein Ende des Ukraine-Krieges und eine Selbstverteidigung „mit gewaltfreien und unbewaffneten Methoden“.

Connection: Ukrainischer Pazifist ist „politischer Gefangener“

Scheljaschenko schrieb der Frankfurter Rundschau am Freitag (18. August) auf Anfrage, der nächtliche Hausarrest sei ebenso wie „die Razzia des ukrainischen Sicherheitsdienstes, die Beschlagnahmung meines Computers und meines Smartphones“ ein Zeichen dafür, dass „die bürgerlichen Freiheiten im Rauch des Krieges ersticken“. Er beharre auf dem „uneingeschränkten Recht, nicht zu töten“.

Die Vereinigung Connection solidarisierte sich mit Jurij Scheljaschenko. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Europäischen Büro für Kriegsdienstverweigerung, der War Resisters‘ International und dem Internationalen Versöhnungsbund hieß es, Scheljaschenko sei ein politischer Gefangener: „Er sollte unverzüglich und bedingungslos freigelassen, alle Anklagen gegen ihn sollten fallen gelassen werden.“

Das Verfahren gegen den Aktivisten war im August 2022 eröffnet worden, als die „Friedensagenda“ noch nicht beschlossen war. Die Präsidentin des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung, die Griechin Alexia Tsouni, hatte Scheljaschenko in Kiew besucht. Im FR-Interview hatte sie die schwierige Lage von Kriegsdienstverweigerern in der Ukraine beklagt, aber zugleich gesagt: „Die Situation in Russland ist noch schlimmer.“