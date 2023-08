Ukraine greift Krim an – Drohne über Moskau abgeschossen

Von: Stefan Krieger

Die Krim wird zum Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew attackiert Moskau erneut mit unbenannten Flugkörpern. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Erfolg für Kiew? Ukrainische Truppen greifen militärische Stellungen auf der Krim an

für Ukrainische Truppen greifen militärische Stellungen auf der Krim an Russische Verluste : Moskau verliert 470 Soldaten binnen 24 Stunden

: Moskau verliert 470 Soldaten binnen 24 Stunden Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 26. August, 6.30 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Wie der Bürgermeister der Stadt, Sergej Sobjanin, in der Nacht auf Samstag im Online-Dienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr eine Drohne „im Anflug auf Moskau im Bezirk Istrinskij“. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz.

Es war die sechste Nacht in Folge, in der die Hauptstadtregion von Drohnen angegriffen wurde. Moskau wurde in der Anfangsphase des Konflikts in der Ukraine nur selten ins Visier genommen, doch in letzter Zeit haben die Angriffe zugenommen. In den vergangenen Tagen wurden sowohl die russische Hauptstadt als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Ukrainische Medien: Drohnenangriffe auf Krim

Erstmeldung: Kiew – Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim griffen der ukrainische Geheimdienst SBU und Kiews Streitkräfte laut ukrainischen Medien mit Drohnen militärische Stellungen an. Es gebe Dutzende Tote und Verletzte, berichtete die „Ukrajinska Prawda“ am Freitag (26. August) unter Berufung auf informierte Kreise beim SBU. Veröffentlicht wurde auch ein Foto von Rauchwolken. Demnach soll die 126. Brigade der russischen Schwarzmeerflotte im Dorf Perewalnoje unweit der Krim-Hauptstadt Simferopol angegriffen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Informationen dazu von russischer Seite gab es zunächst nicht.

Die Drohnen schlugen den Berichten zufolge unter Umgehung der russischen Flugabwehr auch in ein Munitionslager ein. Auch Militärtechnik sei schwer beschädigt worden, hieß es. Die russischen Besatzer seien auf die Spezialoperation des SBU und der ukrainischen Streitkräfte nicht vorbereitet gewesen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau verliert 470 Soldaten binnen 24 Stunden

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 25. August) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 470 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen 28 Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Soldaten: 259.630 (+470 zum Vortag)

259.630 (+470 zum Vortag) Panzer : 4378 (+3)

: 4378 (+3) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8521 (+10)

: 8521 (+10) Artilleriesysteme : 5361 (+28)

: 5361 (+28) Luftabwehrsysteme : 495 (+1)

: 495 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7790 (+17)

: 7790 (+17) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4356 (+12)

: 4356 (+12) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 25. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine-Krieg: Selenskyj mach Druck beim Thema F-16 Kampfjets

Die ukrainische Staatsführung drängt zur Eile, um die ihr zugesagten Kampfjets vom Typ F-16 möglichst bald gegen den Aggressor Russland einsetzen zu können. „Unser Ziel ist, uns an den Zeitpunkt anzunähern, da die F-16 uns helfen, die russischen Terroristen fernzuhalten. So schnell wie möglich“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend (25. August) auf der Plattform X, vormals Twitter. Neben den Niederlanden und Dänemark hat auch Norwegen F-16-Lieferungen an die Ukraine zugesagt.

Insgesamt geht es um Dutzende Flugzeuge. Der genaue Lieferzeitpunkt ist nicht klar. Mit den Kampfjets will die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive die Schlagkraft gegen die russischen Angriffe erhöhen und vor allem ihren Luftraum - gemeinsam mit den Flugabwehrsystemen – besser schützen als bisher. Russland hingegen droht damit, dass der Krieg durch den Einsatz der Kampfjets noch blutiger werde. (Mit Agenturmaterial)