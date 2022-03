Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe um Kiew – Chaos in der Innenstadt

Hauptstadt wird „nicht fallen“

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist das Hauptziel von Russlands Angriff. Doch nach der Einschätzung eines US-Generalleutnants wird Kiew nicht fallen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hält weiter an. Vor allem vor der Hauptstadt Kiew toben die Kämpfe.

Bislang aber ist es der russischen Armee unter dem Befehl von Präsident Wladimir Putin nicht gelungen, Kiew einzunehmen.

Alle Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt im News-Ticker.

Update vom Dienstag, 08.03.2022, 11.30 Uhr: Für viele Journalisten ist die Arbeit sowohl in der Ukraine als auch in Russland gefährlich geworden. Im Fall der Ukraine wegen der fortwährenden Kampfhandlungen sogar lebensgefährlich. Trotzdem will eine ukrainische Reporterin das Land nicht verlassen, berichtet das Nachrichtenportal Insider.

Die 38 Jahre alte schwangere Journalistin Alya Shandra will weiterhin in der Ukraine bleiben. Ihre zwei Kinder habe sie bereits bei den Großeltern nach Deutschland in Sicherheit gebracht. „Für mich als Journalistin ist es aber wichtig, weiterzuarbeiten, bis das Baby kommt.“ Shandra arbeitet als Chefredakteurin der Euromaidan Press einer englischsprachigen Zeitung.

Ukraine-Krieg: Kampf um Kiew setzt sich fort – Chaos in der Innenstadt

Erstmeldung vom Dienstag, 08.03.2022, 10.35 Uhr: Kiew – Der Krieg in der Ukraine spitzt sich zu. Russische Truppen stehen nordwestlich von Kiew und versuchen, auch von Westen auf die Hauptstadt vorzurücken. Tausende Menschen warten täglich am Hauptbahnhof in Kiew, in der Hoffnung, einen Zug nehmen zu können, der sie aus der kriegsgebeutelten Hauptstadt der Ukraine bringt, berichtet das Nachrichtenportal Kiyv Independent.

Es gibt laut des Berichts keine Fahrkahrten mehr für die Ausreise aus Kiew, was kaum einen Unterschied mache, da inzwischen alle Züge aus der Hauptstadt der Ukraine Evakuierungszüge seien. Jeder, ob mit oder ohne Fahrkarte, muss sich zum Bahnsteig durchkämpfen, wo Frauen, Kinder und ältere Menschen die Schaffner anflehen, sie in die überfüllten Züge zu lassen.

Ukraine-News: Angriff auf die Hauptstadt Kiew

Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine zivilen Ziele in der Ukraine angreifen. Dennoch scheint es beinahe ausgeschlossen, dass Russlands Angriffsplan für Kiew ohne zivile Opfer vonstattengehen wird. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CBS sagte Generalleutnant Ben Hodges, er glaube nicht, dass die Streitkräfte unter Wladimir Putin in der Lage sein werden, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen.

+ Chaos in Kiew nach dem Angriff aus Russland. Eine Frau streitet mit einem Polizeibeamten. © Sergei Supinsky/afp

Das läge vor allem an der schieren Größe der Stadt und des Widerstands, der sowohl vom Militär der Ukraine als auch von der zivilen Bevölkerung geleistet wird. Hodges rechne mit „viel mehr Zerstörung und Kämpfen“ in und um Kiew. Aber die Hauptstadt werde seiner Einschätzung nach „nicht fallen.“

Stadt Kiew Land Ukraine Einwohner 2.964.448 (November 2020) Fläche 847,66 km² Bürgermeister Vitali Klitschko

Ukraine: Russland greift zur Eroberung von Kiew auf „Zermürbungsstrategie“ zurück

Wladimir Putins anfängliche Strategie sei es gewesen, schnell große Städte in der Ukraine zu stürmen, den amtierenden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* zu stürzen und eine russlandfreundliche Regierung zu installieren. Dies sei gescheitert. Nun greife ddas russische Militär auf eine „Zermürbungsstrategie“ zurück, „um dasselbe Ziel zu erreichen.“ Der stete Raketenbeschuss von Städten in der Ukraine habe dazu beigetragen, „die Durchführung effektiver gemeinsamer Operationen“ zu erreichen.

Der Generalstab der Ukraine warnte derweil, dass Moskau seine „Ressourcen für einen Angriff“ auf Kiew sammelt. Russische Einheiten wollten sich zudem einen taktischen Vorteil verschaffen, indem sie die östlichen Außenbezirke Kiews über die Bezirke Browary und Boryspil erreichten, hieß es weiter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. „Ich bleibe in Kiew", sagte er in einer am Montagabend (08.03.2022) veröffentlichten Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst. „Heute ist der zwölfte Abend unseres Kampfes, unserer Verteidigung. Wir sind alle vor Ort, alle arbeiten. Jeder, wo er muss. Ich bin in Kiew, mein Team mit mir."

Rubriklistenbild: © BULENT KILIC/AFP