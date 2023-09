Ukraine mit Erfolgen bei Gegenoffensive in Bachmut

Von: Stefan Krieger

Teilen

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt im Süden des Landes langsam weiter. Russland meldet Drohnenangriffe Kiews. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

„Teilerfolg“ in der Region Bachmut : Gegenoffensive verzeichnet Fortschritte

: Gegenoffensive verzeichnet Fortschritte Hohe Verluste für Russland : Kiew meldet aktuelle Zahlen

für : Kiew meldet aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 8. September, 6.30 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet einen „Teilerfolg“ in der Nähe der östlichen Stadt Bachmut sowie Fortschritte beim Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden zum Asowschen Meer. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache zudem bekannt gab, hat er Militäreinheiten im Osten und Süden des Landes für ihre Aktionen gegen die russischen Truppen gedankt und sie ausgezeichnet. Die Ukraine begann ihre Gegenoffensive im Juni und konzentrierte sich auf die Rückeroberung von Bachmut, das im Mai von russischen Truppen eingenommen worden war.

Ein Soldat der 3. Separatistenbrigade der Ukraine in einem Schützengraben. Die Region um Bachmut ist Schauplatz heftiger Kämpfe mit den russischen Streitkräften. © LIBKOS/dpa

Russische Grenzregion meldet Drohnenangriff auf Industrieanlage

Erstmeldung: Kiew/Moskau – In der russischen Grenzregion Brjansk wurde Angaben des Gouverneurs zufolge eine Industrieanlage von Drohnen attackiert, woraufhin ein Brand ausbrach. Feuer gefangen habe in der gleichnamigen Gebietshauptstadt Brjansk ein Verwaltungsgebäude, schrieb Alexander Bogomas auf Telegram. Er machte die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich, bei dem niemand verletzt worden sei. Um was für eine Industrieanlage es sich genau handeln soll, war zunächst nicht bekannt.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Hohe Verluste für Russland: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 7. September) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 610 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 266.900 (+610 zum Vortag)

266.900 (+610 zum Vortag) Panzer : 4506 (+9)

: 4506 (+9) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8703 (+21)

: 8703 (+21) Artilleriesysteme : 5722 (+37)

: 5722 (+37) Luftabwehrsysteme : 506 (+1)

: 506 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 735 (+5)

: 735 (+5) Fahrzeuge und Tanklaster : 8217 (+27)

: 8217 (+27) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4541 (+22)

: 4541 (+22) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 7. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Baerbock versteht Wunsch der Ukraine nach Taurus-Marschflugkörpern

Außenministerin Annalena Baerbock zeigte unterdessen Verständnis für die Forderung der Ukraine nach der Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörper. Die Grünen-Politikerin wies in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest France“ (Freitag) darauf hin, dass die russische Armee riesige Minenfelder angelegt habe zwischen den besetzten Gebieten und dem Rest der Ukraine.

„Um die Menschen im Osten der Ukraine zu befreien, um russische Nachschublinien hinter der Verteidigungslinie zu treffen, muss der Minengürtel überwunden werden“, sagte Baerbock. „Insofern ist die ukrainische Bitte nach Gerät mit größerer Reichweite mehr als verständlich.“ Die Außenministerin sprach sich zugleich für eine sorgfältige Prüfung aus. (Mit Agenturmaterial)