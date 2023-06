„Geschlossene“ Bunker sorgen für Tragödie – wer trägt die Schuld?

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Ein Raketenangriff tötet drei Leute in Kiew – womöglich, weil ein Bunker geschlossen war. Bürgermeister Vitali Klitschko fordert Konsequenzen.

Kiew – Die Behörden von Kiew stehen unter Druck: Bei einer Raketenattacke Russlands auf die ukrainische Hauptstadt wurden am 1. Juni drei Menschen durch Trümmerteile getötet. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren sowie ein neunjähriges Kind, teilte die Stadt mit. Sie wollten offenbar in einem Bunker Schutz suchen, der sich in einem Krankenhaus befindet. Allerdings sei dieser geschlossen gewesen, berichten ukrainische Medien unter Verweis auf Augenzeugen.

„Es gab einen Alarm, die Leute sind zum Schutzraum gerannt“, sagte der Ehemann einer der getöteten Frauen dem öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne Novyny. „Der Schutzraum war einfach nicht geöffnet, das ist alles. Die Leute haben geklopft, sehr lange geklopft. Da waren Frauen, Kinder – aber niemand hat die Tür geöffnet.“ Ein Anwohner sagte Al Jazeera, dass der Eingang zum Bunker schon lange geschlossen sei. Deshalb habe er sich in seiner Wohnung verschanzt. Der Parlamentsabgeordnete Oleksandr Merezhko und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko stellten jeweils klar, dass Luftschutzbunker rund um die Uhr geöffnet sein sollten. Es kursieren allerdings verschiedene Berichte, was genau passiert sein soll.

Ein Bunker im Bahnhof Kiew-Passaschyrskyj: In Räumen wie diesen sucht die Bevölkerung bei Raketenangriffen Russlands Schutz. (Symbolfoto) © Jakub Podkowiak/dpa

Drei Tote bei Raketenangriff in Kiew: War der Bunker geschlossen?

Sergei Popko, Leiter der Militärverwaltung Kiews, sagte im Gespräch mit Radio Svoboda, dass sich Leute im besagten Bunker aufgehalten hätten. Popkos Sprecher Michailo Schamanow berichtete der Kyiv Post, dass die Rettungsdienste Leute nach der Explosion aus dem Bunker geholt hätten. Dementsprechend hätten sich auch mehrere Leute im Schutzraum befunden. Auch Bewohner des Hauses hätten dies laut Schamanow berichtet. Er sagte, man könne sich auf keine Version der Geschichte festlegen, bis alle Zeugen befragt sind.

Nach Aussagen von Vitali Klitschko sind die Raketentrümmer vier Minuten nach Auslösen des Luftalarms vor dem Eingang zum Bunker eingeschlagen. Nun soll eine Untersuchung klären, ob der Schutzraum tatsächlich geschlossen war und wer die Schuld trägt.

Klitschko hat zudem das Präsidialamt gebeten, den Leiter des Stadtteils Desnjanskyj für die Dauer der Untersuchung freizustellen. Auch ein Beamter, der für das Krankenhaus und den Schutzraum zuständig ist, solle gehen. Beide würden gemeinsam Verantwortung tragen, den Bunker geöffnet und instand zu halten. Klitschko hat angekündigt, alle Schutzräume in der Hauptstadt überprüfen zu lassen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Kiews Bürgermeister Klitschko leitet Untersuchung ein

Es gab aber auch Kritik am Bürgermeister, auf die er via Telegram prompt reagiert hat: Den Stadtbezirken würden 1,2 Milliarden Hrywnja (ca. 30 Millionen Euro) für die Einrichtung von Schutzräumen zur Verfügung stehen. Die Leiter der Stadtbezirke seien verantwortlich, die Mittel richtig einzusetzen, heißt es. Die Umsetzung sei allerdings „äußerst unbefriedigend“. Klitschko betont die Verantwortung der regionalen Behörden und erinnert an den verbindlichen Beschluss, Schutzräume 24 Stunden am Tag geöffnet zu halten. Ob jemand entlassen werden soll, liege am Präsidenten. Als Bürgermeister könne er den Leitern der Stadtbezirke „noch nicht einmal rügen“.

Im Ukraine-Krieg hatte Russland die Zahl der Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern auf die Region Kiew zuletzt wieder deutlich erhöht. Die meisten Geschosse werden von der ukrainischen Luftverteidigung abgefangen. Auch Drohnenangriffe Russlands auf Kiew häufen sich. (lrg)