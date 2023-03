Kampfjets für die Ukraine? Nato-Generalsekretär Stoltenberg schließt Lieferung nicht mehr aus

Ukraine-Krieg

Die Ukraine könnte weitere Waffen bekommen. Dieses Mal geht es um die Lieferung von Kampfjets. Das steckt dahinter.

Kiew – Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nato, schloss nicht aus, dass die Alliierten beschließen könnten, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken. Der Nato-Generalsekretär erwähnte, dass die Mitgliedstaaten bei der Lieferung von Waffen und der Entsendung von F-16 oder anderen westlichen Flugzeugen in die Ukraine noch weiter gehen, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj im Februar emotional zu „Flügeln für die Freiheit“ aufgerufen hatte.

„Wir sollten uns weiterhin mit dem Bedarf an mehr Fähigkeiten befassen“, sagte Stoltenberg und betonte, dass trotz der anfänglichen offensichtlichen Weigerung von US-Präsident Joe Biden, die in den USA hergestellten Kampfflugzeuge freizugeben, „noch keine Entscheidungen über F-16 getroffen wurden“. In diesem Monat haben sich Polen und die Slowakei bereit erklärt, 17 sowjetische MіG-29-Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, aber die Gesamtzahl der verfügbaren Flugzeuge ist gering.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht zu Journalisten.

Ukraine könnte Kampfjets bekommen

Am Mittwoch (22. März) wurde bekannt, dass ukrainische Piloten seit anderthalb Monaten in Frankreich den Umgang mit Mirage 2000-Mehrzweckkampfflugzeugen trainieren. In jüngerer Zeit hat Frankreich die Mirage nach und nach zugunsten der Rafale aufgegeben. Allerdings gilt die Mirage 2000-C-Modifikation als ein recht gutes Flugzeug, das nach zusätzlichen Reparaturen an interessierte Länder verkauft werden kann.

Vor allem Polen möchte der Ukraine Kampfjets liefern. „In den kommenden vier bis sechs Wochen“ solle es so weit sein, kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kürzlich an. Auch der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad zeigt sich bereit, Kampfjets an die Ukraine zu liefern. „Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen“, schrieb Nad bereits in der vergangenen Woche in einem Beitrag auf Facebook.

Ukraine-Krieg: Putin hat eigenes Todesurteil unterschrieben

Unterdessen hat der Journalist Wladimir Kara-Mursa gesagt, dass Wladimir Putin mit dem Ukraine-Krieg sein eigenes Todesurteil unterschrieben hat. „Ich glaube, dass Putin die Mobilisierung noch nicht ausgerufen hat, weil er weiß, wie die Menschen darauf reagieren werden. Aber vor ein oder zwei Wochen hieß es, dass bereits 11 Einberufungszentren in ganz Russland niedergebrannt worden seien. So protestieren die Menschen also, indem sie sagen: ‚Wir werden nicht in euren Krieg ziehen‘“. (mse)

