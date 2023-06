Angriff mit Kamikaze-Panzer: Ukraine schaltet Putins ferngesteuerte Wunderwaffe aus

Von: Jens Kiffmeier

Ein Drohnen-Video soll angeblich den Abschuss von einem russsischen Kamikaze-Panzer dokumentieren. © Screenshot/Telegram/@Romanov_92

Vollgepackt mit Sprengstoff: Mit Kamikaze-Panzern versucht Russland jetzt, die Gegenoffensive der Ukraine zu stoppen. Doch Putins Wunderwaffe scheiterte.

Donzek - Hohe Verluste an Material und Soldaten: Russland gerät im Ukraine-Krieg zunehmend unter Druck. Doch um die Gegenoffensive der Verteidiger zu stoppen, greifen die Truppen von Wladimir Putin auf jedes Mittel zurück. In der Region Donezk sollen die russischen Streitkräfte jetzt einen Durchbruch mit einem selbstfahrenden Kamikaze-Panzer versucht haben. Doch der Angriff ging schief - und Putins vermeintliche Wunderwaffe verwandelte sich in einen riesigen Feuerball.

Ukraine-Krieg: Russland schickt offenbar Kamikaze-Panzer an die Front

Ein am Montag (19. Juni) aufgetauchtes Drohnen-Video soll den Vorfall im Ukraine-Krieg dokumentieren. Veröffentlicht hat es der russische Militärblogger „Romanov_92“ auf seinem Telegram-Kanal. Zu sehen ist demnach ein russischer Kamikaze-Panzer vom Typ T-54, der in der Region Donezk auf eine ukrainische Stellung zurollt. Plötzlich stoppt der Panzer, vermutlich weil er auf eine Landmine gefahren ist. Kurze Zeit später explodiert das Kriegsgerät mit einer riesigen Druckwelle in einem großen Feuerball.

Bei der Attacke hätten Russlands Streitkräfte einen Kamikaze-Panzer auf die Frontlinie geschickt, teilte der Blogger mit. Das Fahrzeug sei mit mehr als sechs Kilogramm TNT vollgestopft worden und dann ferngesteuert auf die ukrainischen Streitkräfte losgelassen worden, berichtete er weiter.

Panzerabschuss im Video dokumentiert

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zum Panzerabschuss im Ukraine-Krieg nicht. Doch die englische Zeitung Daily Mail berichtete, dass im Ukraine-Krieg bereits zwei ähnliche Attacken mit Kamikaze-Panzer registriert worden seien. Es sei nun aber wohl das erste Mal ein möglicher Angriff in einem Video dokumentiert worden.

Dem Bericht zufolge gingen Militärbeobachtung davon aus, dass der Panzer tatsächlich ohne Fahrer unterwegs war und stattdessen mit enorm viel Sprengstoff beladen war. Darauf deute die riesige Druckwelle hin. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die ukrainischen Streitkräfte den Panzer nach dem Auffahren auf die Mine aus einer Entfernung von 200 Metern zusätzlich erfolgreich abgeschossen hätten. Wegen der Nähe zu den Stellungen wäre es durchaus möglich, dass durch die Druckwelle auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten getötet worden seien.

Gegenoffensive: Russland und Ukraine erleiden Verluste bei Panzern

Derzeit nehmen die Gefechte im Ukraine-Krieg stark zu. Seit knapp zwei Wochen fährt die Ukraine ihre lang erwartete Gegenoffensive. Dabei greifen die Verteidiger die russischen Invasionstruppen im Osten des Landes vor allem an drei Hauptlinien an und versuchen Korridore in der Frontlinie zu eröffnen. Aktuell sind die Verluste auf beiden Seiten hoch. Während die ukrainischen Truppen zuletzt einen großen Ausfall bei den vom Westen gelieferten Panzern wie Leopard-2 oder Bradley zu beklagen hatten, verliert auch Russland viel Material und Soldaten. Allein 3989 russische Panzer und 7735 gepanzerte Fahrzeuge will die Ukraine eigenen Angaben zufolge im Ukraine-Krieg bereits abgeschossen haben.

Kamikaze-Panzer und Kamikaze-Drohnen: Ferngesteuerte Waffen werden wichtiger

Um das Leben von Soldatinnen und Soldaten zu schonen, wird der Einsatz von unbemanntem Kriegsgerät immer wichtiger. Unabhängig vom jetzt aufgetauchten Kamikaze-Panzer wurden im Ukraine-Krieg bislang vor allem Angriffe mit Kamikaze-Drohnen vom Typ Shaded 136 registriert. Bereits mehrfach attackierten diese Waffen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Sie stammen dabei aus iranischer Produktion. Wegen der erhöhten Abschussrate soll das Mullah-Regime erst kürzlich Nachschub für Russlands Truppen verschifft haben. Außerdem kündigte Putin an, die selbstfliegenden Wunderwaffen künftig in einer russischen Produktionsstätte selber zu bauen. Und auch die USA treiben die Entwicklung von Kamikaze-Drohnen als Erkenntnisse aus dem Ukraine-Russland-Krieg jetzt verstärkt wieder voran. (jkf)