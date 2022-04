„Schande für unser Land“: Söder fordert Schröders SPD-Austritt

Von: Lucas Maier, Delia Friess

Die Verbindung von Alt-Kanzler Gerhard Schröder zu Russland sorgt parteiübergreifend für Befremden. Lindner und Söder fordern nun Konsequenzen.

Update vom Samstag, 30. April, 13.00 Uhr: Die Front gegen Altkanzler Schröder wächst. Nach Christian Lindner hat sich nun auch Markus Söder (CSU) kritisch geäußert. Der CSU-Chef forderte Schröder auf, freiwillig aus der SPD auszutreten. „Es schadet uns in der ganzen Welt, nicht nur der SPD“, so Söder.

Wie bereits FDP-Chef Lindner erklärte auch Söder, dass Schröder auf seine Privilegien als Ex-Regierungschef verzichten solle. Wie sich der Altkanzler in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verhalte, sei „eine Schande für unser Land“, so Söder am Samstag auf einem CSU-Parteitag in Würzburg.

Alt-Kanzler Gerhard Schröder. (Archivfoto) © Stefan Boness/Imago Images

400.000 Euro jährlich: Lindner will Gerhard Schröder Steuergelder streichen

Erstmeldung vom Samstag, 30. April: Berlin – Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) gibt trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seine Posten bei russischen Energieunternehmen nicht auf. Schröder pflegt seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Interview mit der New York Times sagte Schröder kürzlich, er mache jetzt nicht auf „mea culpa“.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich nun dafür ausgesprochen, Konsequenzen auf der finanziellen Ebene zu ziehen. Rund 400.000 zahlt der Bund SPD-Alt-Kanzler Gerhard Schröder jährlich. Dabei handelt es sich um Steuergelder.

Gerhard Schröder: Lindner will staatliche Unterstützung streichen

Lindner möchte Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner fortdauernden geschäftlichen Verbindungen zu Russland, auch während des Ukraine-Krieges, die staatliche Unterstützung künftig streichen. „Wir sollten Konsequenzen ziehen. Es ist für mich nicht mehr vorstellbar, dass für ihn ein Büro vom Steuerzahler gestellt wird“, sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Ehemalige Inhaber von Spitzenämtern, die offenbar an der Seite verbrecherischer Regierungen stehen, können nicht auf die Unterstützung dieses Staates zählen“, so Lindner.

Alt-Kanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner anhaltenden Russland-Verbindungen in der Kritik. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Finanzminister Christian Lindner (FDP): Konsequenzen für Alt-Kanzler Schröder

Schröders Freundschaft zu Putin hat in seinem Berliner Büro bereits für personelle Konsequenzen gesorgt: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bereits gekündigt. Auch auf akademischer Ebene drohen Konsequenzen: Schröders Ehrendoktorwürde der Universität Göttingen steht zur Diskussion.

Christian Lindner forderte im Interview zudem, die Versorgung früherer Kanzler und Bundespräsidenten etwa mit Büros und Mitarbeitern generell neu zu regeln. „Also es wäre ratsam, die Ausstattung ehemaliger Inhaber von Spitzenämtern zu vereinheitlichen und mit der Zeit zu reduzieren. In diesem Zusammenhang müsste man auch über eine Art Ehrenkodex sprechen, was das Verhalten betrifft.“

Das Verhalten Schröders im Ukraine-Konflikt stieß parteiübergreifend auf Befremden und Kritik – auch in der eigenen Partei. Laut einer Umfrage des Nachrichtenmagazins Spiegel sind vor allem die Grünen, aber auch die Mehrheit der SPD-Mitglieder für einen Ausschluss Schröders aus der SPD. Auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte Schröder bereits öffentlich zum Parteiaustritt aufgefordert. (df/lm mit dpa)