Anzeige gegen Altkanzler Schröder: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Gegen Putins Krieg in der Ukraine hat sich Altkanzler Gerhard Schröder nie explizit geäußert. Das könnte ihm nun juristisch auf die Füße fallen.

Hannover – SPD-Altkanzler Gerhard Schröder hat aus seiner Freundschaft zu Wladimir Putin nie einen Hehl gemacht. Bereits seit 2005 ist er in das für Putin wichtige Gazprom-Projekt Nordstream 2 involviert; und auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014 konnte Schröder nicht dazu motivieren, seine Aktivitäten in Russland zu überdenken.

Vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hatte Schröder eher die Perspektive Putins unterstrichen, doch nach dem Beginn der Invasion klang er anders. So läge das Leid der ukrainischen Bevölkerung in der „Verantwortung der russischen Regierung“, allerdings habe es „viele Fehler – auf beiden Seiten“ gegeben. Das dürfte vor dem Hintergrund des Krieges nicht die Perspektive sein, die sich insbesondere die Sozialdemokratie erhofft.

SPD-Altkanzler Gerhard Schröder zum Ukraine-Krieg: Alle haben Fehler gemacht

Entsprechend hat die SPD bereits reagiert und Altkanzler Gerhard Schröder von der Liste großer Sozialdemokrat:innen gestrichen. Parallel entzog seine Heimatstadt Hannover (Schröder ist geboren in Mossenberg-Wöhren) ihm die Ehrenbürgerschaft. Das sind symbolische Reaktionen, doch nun könnte es für den Altkanzler ernster werden, wurde gegen ihn nämlich Strafanzeige wegen „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ gestellt.

Wie die Badischen Neuesten Nachrichten bereits am Dienstag berichteten, ging die Strafanzeige in der vergangenen Woche in Hannover ein und wurde am Montag (07.03.2022) an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Eingang der Anzeige und die Weiterleitung. Wie es in dem Artikel weiter heißt, richtet sich die Anzeige auch gegen weitere Menschen. Die Behörde in Karlsruhe wollte sich diesbezüglich gegenüber der Zeitung nicht äußern.

Ukraine-Krieg: Anzeige gegen Altkanzler Gerhard Schröder wegen Freundschaft zu Putin

Der ehemalige SPD-Funktionsträger Gerhard Schröder ist nicht nur als „Putin-Freund“ bekannt. Auch war er der Kanzler, der gemeinsam mit den Grünen Hartz IV einführte und eine Talfahrt in der Wählergunst für die Sozialdemokratie einleitete. Dass er sich nicht explizit gegen Putin positioniert, dürfte ihn innenpolitisch in seiner Partei im Abseits belassen. (ktho/AFP)