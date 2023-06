„Wir sind Kanonenfutter“: Kreml überlässt seine Truppen an der Front ihrem Schicksal

Von: Andreas Apetz

Ukrainische Soldaten sitzen in einem Pickup an der Frontlinie im Osten der Ukraine. (Archivfoto) © Iryna Rybakova/dpa

Seit Beginn der Gegenoffensive wurden mehr als 70 russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft genommen. Nun schildern sie die Moral innerhalb ihrer Einheiten.

Kiew – Die lange angekündigte Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen. Seit mehr als einer Woche schlagen die ukrainischen Streitkräfte an mehreren Frontabschnitten zurück und setzen den russischen Besatzern dabei offenbar mächtig zu. Kilometer für Kilometer dringe man im Süden weiter vor, teilte eine Pressesprecherin des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Samstag (17. Juni) auf Telegram mit. Dabei soll das ukrainische Militär täglich bis zu zehn Kriegsgefangene nehmen.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Fünf bis zehn Kriegsgefangene pro Tag

Nach Informationen der ukrainischen Wochenzeitung Kyiv Post werden an den Frontlinien im Donbass und in Saporischschja täglich fünf bis zehn russische Soldaten gefangen genommen. Innerhalb der letzten Woche habe es mehr als 70 russische Kriegsgefangene gegeben. Damit nähere sich die Zahl der ukrainischen Gefangennahmen einem Höchststand seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs an. Grund für die Menge an Kriegsgefangenen ist nicht der russische Wille, die Stellung bis zur Ausweglosigkeit zu halten – der Kreml selbst soll Druck auf seine eigenen Soldaten ausüben und zwingt diese, die Linien bis zur Kriegsgefangenschaft zu halten. Die Schilderungen einiger russische Kriegsgefangener zeigen die Verzweiflung der russischen Kriegsführung.

Aus mehreren Verhören von russischen Soldaten durch die Ukrainische Aufständische Armee (AFU) geht hervor, dass der Kreml seine Fronttruppen militärisch nicht unterstützt und sie in den Gefechten der Gegenoffensive häufig ihrem Schicksal überlässt. Mehrere Tage sei man dem Bombardement der Ukraine ausgeliefert gewesen, ohne Unterstützung durch russische Artillerie oder Panzer, berichtete ein russischer Kriegsgefangener aus Saporischschja. Nachdem das eigene Munitionslager nach zehn Tagen Dauerfeuer ausgegangen war, habe man sich ergeben müssen, heißt es weiter. Ein anderer Kriegsgefangener gab in einem Verhör mit der AFU am 13. Juni an, dass seine Verteidigungsstellung von drei Panzern unterstützt wurde, aber nur zwei der Fahrzeuge tatsächlich besetzt waren.

Kriegsgefangene über russische Kriegsführung: „Wir sind Kanonenfutter“

Obwohl sich die russischen Soldaten meist über ihre Stellung auf verlorenem Posten bewusst sind, ist Rückzug oft nicht möglich. „Uns wurde gesagt, wir sollen uns verschanzen, wir werden unsere Positionen hier halten. Für den Fall eines Rückzugs wurde uns gesagt, dass Maschinengewehr-Einheiten hinter uns positioniert sind“, berichtete ein junger russischer Soldat am 12. Juni gegenüber dem Sicherheitsdienst der Ukraine. So sei er zum Gefangenen geworden. Platz für Rückzug oder Flucht gebe es in er russischen Strategie nicht.

Yaroslav Yerovslav, ein Mitglied der aus russischen Gefängnissen rekrutierten Angriffsgruppe Shturm, sprach in einem Video vom 14. Juni über die Demoralisierung seiner Einheit: „Die Soldaten wollen sich ergeben, aber die Offiziere lassen das nicht zu. Der Kommandeur sagt, dass man dafür erschossen wird“, zitierte Kyiv Post den Soldaten. „Deshalb trinken alle Soldaten unserer Einheit ... das ist das Ergebnis des Ehrgeizes einer Person“, sagte Yerovslav und spielte damit auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin an.

Die Kriegsführung Russlands nehme keine Rücksicht auf Verluste und lasse seine Soldaten im Stich, beklagte sich Antaloy Basov, Soldat des 503. Motorschützenregiment in einem Verhör vom 9. Juni: „Wir hatten viele Tote, viele Verwundete, unsere Kommandeure haben uns im Stich gelassen, wie Kanonenfutter.“ Tote und Verwundete würden nicht abtransportiert und blieben einfach auf dem Boden liegen, so Basov. Die Befehlshaber hätten ihn und seine Truppe fallen lassen und sich nicht mehr über Funk gemeldet. Die starke Demoralisierung der russischen Einheiten steht der ukrainischen Gegenoffensive gegenüber, was zu erheblichen Verlusten für Russland führt.

Ukrainische Kriegsgefangenschaft: Russische Soldaten sollen „gut“ behandelt werden

Laut Kyiv Post gebe es keine schlüssigen Beweise für körperliche Misshandlungen russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Aufseher. Mehrere Gefangene sollen offen zugegeben haben, dass die ukrainische Behandlung „gut“ gewesen sei. Einige Kriegsgefangene hatten sichtbare Verletzungen. Die meisten sagten, die Verletzungen seien eine Folge des Kampfes. Auf einigen Videos sei zu sehen gewesen, wie AFU-Sanitäter russische Kriegsgefangene behandelten, während zeitweise Granaten und Mörser in der Nähe einschlugen.

Mehrere Videos, die der Kyiv Post vorlagen, zeigten wütende ukrainische Soldaten. Die russischen Gefangenen seien beschimpft worden, während sie mit nacktem Oberkörper, verbundenen Augen und gefesselten Händen durchsucht worden seien. Die ukrainischen Soldaten hätten die russischen Gefangenen lautstark verbal angegriffen, weil sie in die Ukraine eingedrungen seien, um unschuldige Menschen zu töten. (aa)