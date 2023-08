Heikle Phase im Krieg: Gegenoffensive-Flop der Ukraine könnte Westen spalten – Fachleute warnen

Von: Marcus Giebel

Seit Anfang Juni läuft die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg. Doch es geht nur zäh voran. Eine Spaltung innerhalb des Westens scheint möglich.

Kiew – Die aktuelle Gegenoffensive im Ukraine-Krieg hatten sich viele völlig anders vorgestellt. Nicht zuletzt der Westen, der die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Aber auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die militärische Führung in Kiew können nicht zufrieden sein.

Nach dem überraschend schnellen Vorrücken im vergangenen Herbst hatte zumindest die Hoffnung bestanden, in diesem Sommer gewichtige Teile der von Russland besetzten Gebiete zu befreien, die Waage folglich in Richtung Ukraine kippen zu lassen. Und damit letztlich Kreml-Chef Wladimir Putin geradezu an den Verhandlungstisch zu zwingen - um den Konflikt möglichst zeitnah zu beenden.

Gegenoffensive der Ukraine: Verliert der Westen den Glauben an einen militärischen Erfolg?

Doch dies alles war offenbar Wunschdenken. Russlands Truppen wehren sich weitestgehend erfolgreich gegen den ukrainischen Ansturm. Das könnte damit zusammenhängen, dass Moskau hinsichtlich der elektronischen Kriegsführung bedeutende Fortschritte gemacht haben soll. Vielleicht aber auch damit, dass die Ukraine nicht alles auf eine Karte gesetzt hat, noch viel Kriegsgerät der westlichen Partner zurückhalten soll.

Für die Ukraine aber könnte das aktuelle Stocken der Rückeroberungsbemühungen böse Folgen haben. Und das nicht einmal auf dem Schlachtfeld selbst. Sondern hinter den Kulissen, sollten die um jede größere Waffenlieferung miteinander ringenden Verbündeten tatsächlich den Glauben verlieren, dass die Kiewer Truppen den zahlenmäßig übermächtigen Gegner gänzlich aus ihrem Territorium vertreiben können.

Ukraine und die Gegenoffensive: Noch keine russische Verteidigungslinie durchbrochen

CNN berichtet bereits von Ernüchterung unter den Verbündeten. Der Sender hatte demnach Kontakt mit vier hochrangigen Beamten aus den USA und anderen westlichen Staaten, die sich auf die neuesten Geheimdienstinformationen bezogen haben sollen. Ein Diplomat sagte demnach: „Die Russen verfügen über mehrere Verteidigungslinien und sie (die ukrainischen Truppen) haben noch nicht einmal die erste durchbrochen.“ Aufgrund der schwierigen Bedingungen sei nicht damit zu rechnen, dass die Gegenoffensive plötzlich Fahrt aufnehme.

Schon wird darauf hingewiesen, dass im ukrainischen Herbst die Voraussetzungen noch komplizierter sein werden. Wenn schweres Kriegsgerät wie die westlichen Panzer durch tiefen Schlamm getrieben werden müsste. Daher drängt die Zeit. Und der US-Demokrat Mike Quigley, der zuletzt in Europa mit US-Kommandeuren zusammentraf, die ukrainische Streitkräfte ausbilden, stellt fest: „Dies ist die schwierigste Zeit des Krieges.“

Putin und der Ukraine-Krieg: „Soll in russischer Öffentlichkeit als Normalität erscheinen“

Obendrein weiß niemand, wann der Ukraine-Krieg enden wird. Schlimmste Befürchtungen hegt in dieser Hinsicht Ivan Krastev. „Der Krieg soll in der russischen Öffentlichkeit als Normalität erscheinen“, warnt der Politologe und Politikberater aus Bulgarien im Interview mit dem Tagesspiegel (hinter einer Bezahlschranke): „Darauf läuft seine Strategie hinaus, Putin stellt zwar keinen Sieg in Aussicht, aber gleichzeitig will er das Szenario einer Niederlage abwenden.“

Auch Krastev ist sich keineswegs sicher, ob sich der Westen noch lange anschaut, wie sich die Ukraine tapfer, aber zunehmend an ihre Grenzen stoßend abkämpft, ohne auf eine diplomatische Lösung zu verweisen: „Es ist anzunehmen, dass die Rufe nach einer Friedenslösung nun aber immer lauter werden, wenn sich zeigt, dass die jetzige ukrainische Gegenoffensive nicht wirklich vorankommt.“

Folgen des Ukraine-Kriegs: „Kann gesamte EU auf dramatische Weise spalten“

Hintergrund ist die aufkommende Kriegsmüdigkeit in den nur indirekt betroffenen Gesellschaften. Was für den 58-Jährigen aber alles andere als verwunderlich wäre: „Demokratien sind in der Regel gut darin, ihre jeweiligen Bevölkerungen bei der Verteidigung ihres eigenen Territoriums zu mobilisieren. In der bisherigen Geschichte waren sie aber nicht gut darin, militärische Unterstützung bei Kriegen in anderen Staaten zu leisten.“

Auch für das Binnenverhältnis der EU-Staaten könne der Verlauf des Ukraine-Kriegs noch Folgen haben, betont Krastev. „Die Sichtweise auf diesen Krieg ist in der EU sehr unterschiedlich. Für die baltischen Staaten und Polen stellt er eine existenzielle Bedrohung dar“, spielt er auf die ukrainischen Nachbarn an: „Es kann daher die gesamte EU auf ganz dramatische Weise spalten, wenn eine mögliche europäische Friedensinitiative nicht von sämtlichen EU-Staaten gleichermaßen unterstützt würde.“

Ukraine plötzlich contra Westen? „Aussicht auf Schuldzuweisungen“

Die von CNN zitierten Fachleute schließen auch Risse zwischen der ukrainischen Führung und den Verbündeten aus dem Westen nicht aus. Selenskyj und seine Regierungsmitglieder hatten in der Vergangenheit immer angemahnt, es müsse mehr und schneller geliefert werden, damit die Ukraine gegen Russland erfolgreich sein könnte. So sagt in dem Bericht auch ein Diplomat aus dem Westen: „Das Problem ist natürlich die Aussicht auf Schuldzuweisungen, dass die Ukrainer es uns in die Schuhe schieben würden.“

Sollte Kiew wirklich am Ende dazu gedrängt werden, Teile der Ukraine an Russland abzutreten, um einen Ausweg aus dem Krieg zu finden, muss sich der Westen womöglich anhören, er hätte zu wenig getan, um dies zu verhindern. Somit würde die Uhr aktuell also zugunsten von Putin ticken, der darauf lauern kann, ob der überfallene Nachbar und dessen Unterstützer demnächst verbal übereinander herfallen.

Putin und der Ukraine-Krieg: „Er kann weiter Menschen opfern und Zeit gewinnen“

Der russische Präsident würde nur darauf warten, dass die Ukraine vom Westen zu Friedensverhandlungen und Zugeständnissen an Moskau gedrängt werde, mutmaßt Quigley: „Er kann weiter Menschen opfern und Zeit gewinnen.“

Für Krastev ist immerhin klar, dass Putin nicht nur im eigenen Land Verluste zu verantworten hat. Mit Blick auf die Kreml-nahe AfD und die auf ukrainischer Seite stehende italienischen Regierungspartei Fratelli d’Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärt er: „Der Krieg hat die extreme Rechte in der EU nicht zusammengeführt, sondern gespalten. Putin hat in Europa nicht mehr viele Freunde.“ (mg)