Wagner-Chef Prigoschin sicher: „Ukrainische Gegenoffensive hat bereits begonnen“

Von: Katja Saake

Aus Sicht von Wagner-Chef Prigoschin hat die ukrainische Frühjahrsoffensive schon begonnen. Die Armee der Ukraine sei äußerst aktiv – auch jenseits der Front.

Moskau/Kiew – Erst vor wenigen Tagen hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin davor gewarnt, dass die ukrainische Gegenoffensive für Russland zu einer Tragödie werden könnte. Jetzt ist er sich sicher: Die Ukraine hat ihre lang erwartete Frühjahrsoffensive begonnen. In einer auf Telegram veröffentlichten Mitteilung sprach der Chef der Söldnerarmee von „höchster Aktivität“ der ukrainischen Armee – und das auch jenseits der russischen Grenze.

Ein Treibstofftank in Sewastopol ist von einer Drohne attackiert worden. © Stringer/imago-images

Wagner-Chef Prigoschin: Ukrainische Gegenoffensive hat begonnen

„Ich glaube, dass die Offensive der ukrainischen Armee bereits begonnen hat“, schrieb Prigoschin auf Telegram. „Wir sehen die höchste Aktivität der feindlichen Luftfahrt, wir sehen seine höchste Aktivität an der Peripherie und innerhalb unserer Front“. Seit Wochen befürchtet der Chef der Wagner-Armee bereits einen baldigen Beginn einer großen ukrainischen Frühjahrsoffensive. Immer wieder kritisierte er die mangelhafte Ausrüstung seiner Armee mit Munition und das generelle Vorgehen der russischen Militärführung im Ukraine-Krieg.

Die ukrainische Armee sei auch jenseits der Grenzen der Ukraine – also in Russland – aktiv, so Prigoschin. „Wir sehen die Situation in unseren verschiedenen Gebieten – Züge, Drohnen und so weiter. Daher glaube ich, dass es bereits begonnen hat“. Vermutlich bezieht der Wagner-Chef sich dabei auf Güterzüge, die am Montag und Dienstag (1. und 2. Mai) in der Region Brjansk im russischen Grenzgebiet nach Explosionen entgleist sind, sowie die Zerstörung eines Treibstofftanks bei Sewastopol durch einen mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff.

Die Attacken, die sich seit Tagen mehren, werden als Vorbereitung auf eine ukrainische Gegenoffensive gewertet – Nachschublinien der russischen Armee sollen offenbar zerstört werden. Prigoschin ist sich sicher: Die ukrainische Gegenoffensive werde bald in eine „aktive Phase“ übergehen: „Ich denke, in naher Zukunft, vielleicht schon in ein paar Tagen“, so der Wagner-Chef.

Experten rechnen mit baldigem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive

Experten diskutieren schon seit Wochen über den Zeitpunkt des Beginns der Gegenoffensive der Ukraine. Die ukrainischen Angriffe auf russische Infrastruktur seien ein starkes Anzeichen für einen baldigen Start der ukrainischen Frühjahrsoffensive, meint auch Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck in einem aktuellen Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Explosionen an den Schienennetzen, die Angriffe auf Treibstoffdepots sind Vorbereitungen auf die Offensive“, so der Experte für den postsowjetischen Raum.

Die russische militärische Infrastruktur solle gezielt zerstört und die Verteidigungsfähigkeit geschwächt werden. „Es ist zweifellos der unmittelbar bevorstehende Beginn der Gegenoffensive, die durchaus in den nächsten zwei Wochen starten könnte“, so Mangott. Als nächsten Schritt würde die ukrainische Armee dann die Frontlinie überschreiten. „Das würde mit dem Einsatz von allen Waffen, die der Ukraine zur Verfügung stehen, von Kampfpanzern über schwere Artillerie bis hin zu Kampfflugzeugen geschehen“, schätzt der Experte.

Auch Carlo Masala, Militärexperte und Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, rechnet mit einer baldigen Offensive der ukrainischen Armee. Die Ukrainer hätten zwar durch die späte Lieferung der westlichen Kampfpanzer Zeit verloren. Und Russland habe dadurch die Möglichkeit gehabt, seine Verteidigungsstellungen massiv auszubauen, sagte er gegenüber der Berliner Morgenpost. Die Witterungsverhältnisse machten einen Angriff jetzt aber wahrscheinlich: „Jetzt kommen wir in eine Phase, in der der Boden in der Ukraine wieder gut befahrbar wird. Die Gegenoffensive müsste in den nächsten Wochen zu erwarten sein“, so Masala. (kasa)