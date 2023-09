Kein Platz für Helden im Ukraine-Krieg: „Wenn wir Schützengräben einnehmen, zünden sie Sprengfallen“

Fronteinsatz: Ein ukrainischer Soldat bedient in der Region Donezk eine D-30-Kanone.

Gegenoffensive

Von Marcus Giebel

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg ist ein mühsames Unterfangen. An der Front ist Geduld gefragt. Aber auch für Abwechslung wird gesorgt.

Welyka Nowosilka – Frontberichte aus dem Ukraine-Krieg gibt es in der Regel nur von den beiden gegeneinander kämpfenden Ländern. Entsprechend parteiisch fallen die Zusammenfassungen dann aus. Einen neutraleren Blick mitten aus dem Kampfgeschehen liefert nun Reporter Ivo Mijnssen für das Handelsblatt. Der gebürtige Züricher wagte sich dorthin, wo es rund um die Uhr einzig und allein ums Überleben geht.

Frontbericht aus der Ukraine: Trotz geladenem Kanonenrohr wird vor Drohnen Deckung gesucht

Nahe der Siedlung Welyka Nowosilka im Westen der Oblast Donezk begleitete er ukrainische Einheiten während der Gegenoffensive, die für viele westliche Beobachter viel zu schleppend vorankommt. Dabei erlebte er mit, wie Soldaten beim Anblick einer russischen Drohne trotz schon geladenem Kanonenrohr sofort in Deckung gehen, um auch ja kein Risiko einzugehen.

Demnach werde das Vorankommen auch dadurch erschwert, dass die Gegend zwischen Saporischschja und Donezk weitgehend flach sei. Folglich könnten die Drohnen kilometerweit blicken und Gegner ins Visier nehmen. Gerade größere Truppen und Fahrzeuge würden schnell erkannt.

Auch der ukrainische General Oleksandr Tarnavskiy hatte zum aktuellen Durchbruch im Ukraine-Krieg der englischen Sonntagszeitung The Observer gerade verraten, dass die Minen vor allem von Infanteristen beseitigt werden müssten, weil Fahrzeuge zu schnell Opfer der lauernden russischen Einheiten würden. Mijnssen betont, dass Geduld gefragt ist: „Die Hoffnungen auf einen schnellen Sturm ans Asowsche Meer und eine Zweiteilung der russischen Front sind längst den Realitäten eines harten Abnutzungskriegs gewichen.“

Ukraine und die Gegenoffensive: Nur noch lokale Sturmangriffe kleinerer Gruppen

Demnach sind südlich der Ortschaft Welyka Nowosilka vier Marinebrigaden aus Kiew stationiert, teilweise mit moderner westlicher Ausrüstung. Trotz allem sei es in den vergangenen drei Monaten Gegenoffensive hier erst zehn Kilometer vorangegangen. Statt großflächige Attacken würden die Truppen infolge großer Verluste auf lokale Sturmangriffe kleinerer Gruppen setzen.

„Zu Beginn der Offensive schossen wir pausenlos, um die Infanterie zu unterstützen. Jetzt feuern wir nur, wenn wir ein Ziel zugewiesen bekommen“, fasst ein Leutnant, der auf den Kampfnamen „Wolt“ hört, die Taktikänderung hinsichtlich ihrer Selbstfahrlafette zusammen. Außerdem müssten die Ukrainer immer wieder ihre Positionen wechseln – wenn die Granaten aufgebraucht sind oder sie vom Gegner entdeckt worden seien. Schweres Gerät werde aber nur bei Nacht verlegt.

Ukraine-Krieg: Ständiges Knallen und viel Langeweile

Dass der Feind nur einen Schuss entfernt lauert, ist jederzeit zu spüren: „Während unseres Besuchs knallt es in der Umgebung ständig.“ Dennoch sei genauso festzuhalten: „Kriegsalltag heißt viel Langeweile.“ Und auf den richtigen Moment zu hoffen. Jedenfalls würden die Männer die meiste Zeit herumsitzen und warten.

Dem Reporter fällt zudem auf, dass eine Nähe zwischen Soldaten und Unteroffizieren herrscht. Was Vertrauen schaffe, aber auch die Umsetzung zentral koordinierter Sturmangriffe erschwere.

Auch der Pionier „Ljuti“, der frischgebackene Infanteristen über die Gefahren von Minenfeldern aufklärt, hebt Achtsamkeit und Geduld als wichtige Eigenschaften hervor. Seinen ersten Einsatz habe er 2015 erlebt: „Viele meiner damaligen Kameraden sind tot oder psychisch fertig. Überlebt haben die Vorsichtigen. Die Mutigen nicht.“

Krieg ist also wahrlich kein Platz für Helden. So erwähnt er auch eine Gefahr im Moment scheinbarerer Sicherheit: „Wenn wir Schützengräben einnehmen, zünden sie Sprengfallen.“ Außerdem warnt „Ljuti“ vor aus der Distanz abgeworfenen POM-3-Minen, die wegen ihrer Tarnung erst im letzten Moment erkannt würden.

+ Geduld ist gefragt: Zwei Soldaten warten auf ihren Einsatz. © Libkos/AP/dpa

Kommandant im Ukraine-Krieg: „Alltag wie im Film ‚Täglich grüßt das Murmeltier‘“

Seit anderthalb Jahren, also seit Kriegsbeginn, ist die 110. Landwehr-Brigade mittlerweile durchgehend im Einsatz, die Schützengräben sind quasi das Zuhause der Soldaten. Hauptmann Andri Kusmenko, der als stellvertretender Kommandant fungiert, weiß: „Für viele fühlt sich der Alltag an wie der Film ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘. Wir wollen ihnen Abwechslung bieten.“

Musiker und Bands treten für die Kämpfer auf, auch in einem Feldlazarett. Aber Kusmenko verweist noch auf eine andere Motivation, denn in seiner Brigade gebe es Bataillone aus allen besetzten Gebieten der Region Saporischschja: „Unsere Soldaten sehen durch ihre Feldstecher die Russen buchstäblich in ihren Häusern.“

Russland und der Ukraine-Krieg: Telefonmitschnitte über Massaker aufgetaucht

Die aus Russland entsandten Truppen wissen ihre eigenen vier Wände dagegen in Sicherheit. Ob sie sie jemals wiedersehen werden, entscheidet sich aber eben hunderte oder tausende Kilometer entfernt. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass die russischen Einheiten mittlerweile in einem deutlich schlechteren Zustand seien.

Zwei offenbar über den ukrainischen Militärgeheimdienst veröffentlichte Telefonate machen nun Schlagzeilen. Darin sollen ein Massaker einer betrunkenen Einheit und der Rückzug eines Regiments thematisiert werden. Die Kyiv Post zitiert aus einem Anruf: „Alle unsere Leute wurden abgeschlachtet.“ Die Echtheit der Mitschnitte ließ sich jedoch zunächst nicht unabhängig prüfen. (mg)