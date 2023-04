Nach dem Ukraine-Krieg: Wie könnte eine europäische Ordnung aussehen?

Teilen

Obwohl der Krieg noch andauert, machen Fachleute sich Gedanken über die Friedensordnung der Zukunft. © Imago

Im Grunde passt keines der historischen Modelle als Vorbild für eine europäische Nachkriegsordnung mit Russland, schreibt Hans-Henning Schröder vom Ostinstitut Wismar.

Wismar – Russland führt gegen den Nachbarstaat Ukraine einen Angriffskrieg, der voraussichtlich noch lange dauern wird. Wenn die Verhandlungen über die Beendigung der Kampfhandlungen beginnen werden, wird es auch um die europäische Nachkriegsordnung gehen. Und wenn hier von Europa die Rede ist, dann ist damit ganz Europa gemeint, einschließlich der Ukraine und Russlands.

Diese Nachkriegsordnung zu gestalten, wird eine wesentliche Aufgabe der Friedenskonferenz sein, die mit dem Waffenstillstand zusammentritt, und an der neben den unmittelbaren Kriegsparteien alle jene Staaten teilnehmen müssen, deren Interessen durch Russlands Aggression betroffen wurden. Auf dieser Konferenz gilt es, eine Ordnung auszuhandeln, die die Sicherheit aller Länder – also auch die Russlands – garantiert, und Raum schafft für den raschen Ausbau von Handel und wirtschaftlicher Entwicklung, für den Wiederaufbau der Ukraine und die Wiedereingliederung Russlands in die europäische Friedensordnung.

Nach dem Ukraine-Krieg: Wie könnte eine europäische Ordnung aussehen?

In der Vergangenheit hat es verschiedene Modelle für das Gefüge internationaler Beziehungen auf dem Kontinent gegeben – und nicht alle kann man als erfolgreich bezeichnen:

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Situation in Europa durch die Konfrontation zweier ideologischer Lager bestimmt, die sich hochgerüstet gegenüberstanden. Die Beziehungen zwischen den beiden Blöcken, die in den fünfziger und sechziger Jahren von zahlreichen Krisen (Berlinkrisen, Kubakrise) geprägt waren, wurden in jahrelangen Verhandlungen durch eine Abfolge von Verträgen zur Rüstungskontrolle (strategische Nuklearwaffen, Raketenabwehr 1972) und zur Konfliktregulierung (Ostverträge, Schlussabkommen von Helsinki 1975) so gestaltet, dass eine verhältnismäßig spannungsarme Koexistenz möglich war. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) schuf eine stabile Ordnung auf dem Kontinent.

Eine Wende trat ein, als die sowjetische Führung begann, Sicherheit nicht mehr in Kategorien des Klassenkampfes zu interpretieren, sondern als globale und interdependente Aufgabe. Dieses „neue Denken“ beendete die Blockkonfrontation und führte zur Auflösung des „sozialistischen Lagers“ und dann auch der Sowjetunion selbst. Beziehungen wurden nicht mehr durch das vorhandene Gewaltpotenzial definiert, sondern durch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Die europäische Ordnung war nun vor allem durch aktive gesellschaftliche und wirtschaftliche Kooperation bestimmt.

Wie könnte eine europäische Ordnung nach dem Krieg aussehen?

Nach der autoritären Wende in Russland suchte die russische Führung nicht mehr die Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn, sondern setzte in der Außenpolitik auf Drohungen und das militärische Instrument. Die Situation glich jetzt der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, als autoritäre Staaten mit imperialem Anspruch auf dem Kontinent konkurrierten und Gewalt einsetzten, um eine Revision der internationalen Ordnung durchzusetzen. In ähnlicher Weise versucht gegenwärtig die russische Führung, ihre Position in Europa und in der Welt durch Einsatz militärischer Gewalt neu zu definieren.

Es stellt sich die Frage, wie Europa mit dieser Situation umgehen soll. Im Grunde passt keines der historischen Modelle als Vorbild für eine europäische Nachkriegsordnung. In Europa stehen sich heute nicht ideologisch geprägte Blöcke gegenüber. Alle Volkswirtschaften sind marktwirtschaftlich orientiert. Während die Mehrheit europäischer Mittelmächte, die sich im Rahmen der EU organisiert haben, auf wirtschaftliche Stärke und politische Zusammenarbeit vertraut, versucht eine einzelne Mittelmacht – Russland –, die wirtschaftlich, technologisch und demografisch nur über sehr begrenzte Ressourcen verfügt, ihr Potenzial als Nuklearmacht zur Durchsetzung einer regionalen politischen Vorherrschaft zu nutzen. Damit zielt sie auf eine Revision der Machtverhältnisse in Europa. Die Formen friedlicher Zusammenarbeit, die sich seit 1975 entwickelt haben, sind damit obsolet geworden.

Scheitern der russischen Aggression ist die Voraussetzung für die Schaffung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur

Es ist auch nicht möglich zu dem System vertraglicher Regelungen zurückzukehren, mit denen die Beziehungen zwischen den Staaten organisiert waren. Europa ist wieder in den Dreißiger Jahren angekommen, in denen autoritäre Staaten mit imperialen Ambitionen ihre Nachbarn bedrohten. Europa ist zu einer Konfliktzone geworden.

Dieser Zustand muss überwunden werden. Das Scheitern der russischen Aggression ist die Voraussetzung für die Schaffung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, in deren Rahmen Europa erneut ein Kooperationsraum werden kann, in dem die Staaten fruchtbar zusammenarbeiten. So ist der notwendige erste Schritt die Unterstützung der Ukraine gegen den Aggressor.

Wenn dies dazu führt, dass die russische Führung ihr Ziel – Eingliederung der Ukraine in die eigene Interessensphäre – nicht erreicht, so kann man schrittweise eine Sicherheitsstruktur schaffen, die Sicherheit für alle europäischen Staaten garantiert, und in einem gemeinsamen Rechts- und Wirtschaftsraum die Folgen von Kriegshandlungen und Sanktionen beseitigt. In diesem Fall wäre es wohl auch mittelfristig möglich, Schritt für Schritt das zerstörte Vertrauen zwischen den Staaten wieder aufzubauen.

Hans-Henning Schröder sitzt im Vorstand des Ostinstituts Wismar und gibt die elektronische Zeitschrift „Russlandanalysen“ heraus. Er lehrte Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa an der FU Berlin.