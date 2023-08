Ukraine-Krieg: Russland meldet Abschuss von zwei Drohnen in Region Moskau

Von: Jens Kiffmeier, Stefan Krieger, Andreas Apetz

Die bisher schleppend verlaufende ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung der Gebiete von der russischen Besatzung geht weiter. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

: Kiew nennt aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 22. August, 6.25 Uhr: Die Besatzung eines russischen Kampfjets hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von russischen Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört. Das berichtete das Ministerium am Dienstagmorgen (22. August) bei Telegram. Bei dem Kampfjet habe es sich um eine Su-30-Maschine gehandelt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Drohnenangriff auf Russland: Russische Luftabwehr schießt „Angriffsdrohnen“ ab

Update vom 22. August, 5.00 Uhr: Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über der Region Moskau erneut zwei „Angriffsdrohnen“ abgeschossen. Eine davon sei in der Gegend von Krasnogorsk, die andere in der Gegend von Tschastsy abgeschossen worden, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag (22. August) im Onlinedienst Telegram. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Zu Opfern oder Schäden machte er zunächst keine Angaben.

Auch das russische Verteidigungsministerium meldete, dass zwei ukrainische Drohnen über der Region Moskau abgeschossen worden seien, wobei es keine Verletzten gegeben habe. Der Flugverkehr auf drei Moskauer Flughäfen sei kurzzeitig unterbrochen worden, zitierte die Nachrichtenagentur Tass eine Quelle der Luftfahrtbehörde.

Ein ukrainischer Soldat startet eine Drohne an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. (Archivfoto) © LIBKOS/dpa

Ukraine-Krieg: Russland wehrt Gegenangriffe ab

Update vom 21. August, 20.30 Uhr: Im Norden der Ukraine wird die Stadt Kupjansk erneut zum umkämpften Kriegsschauplatz. Truppen. Laut Informationen der russischen staatlichen Presseagentur Tass hat die russische Kampfgruppe West zuletzt fünf ukrainische Gegenangriffe im Raum Kupjansk abgewehrt. Doch die Stadt an der nordöstlichen Frontlinie wird nun seit Tagen evakuiert. Grund dafür sind die unter permanentem Artilleriebeschuss vorrückenden russischen Truppen. Laut Pressesprechern der Ukraine „stürmt und beschießt“ Russland die Stadt unentwegt.

Noch könne man die 26.000 Einwohner große Stadt verteidigen, russische Truppen befänden sich jedoch nur sechs Meilen entfernt. „Wir evakuieren weiterhin täglich Menschen aus den Grenzgemeinden des Bezirks Kupiansk, wobei wir von Freiwilligen tatkräftig unterstützt werden“, sagte Oleh Syniehubov, der Leiter der regionalen Militärverwaltung in Charkiw. Seit dem 9. August seien 556 Menschen evakuiert worden.

Ukraine-News: Kiew will mindestens 128 Kampfjets aus dem Westen

Update vom 21. August, 18 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Luftwaffensprechers Juri Ignat benötigt die ukrainische Luftwaffe 128 westliche Kampfjets. Dies berichtete die Agentur Unian. Nur so könne man die alte Flotte erneuern und eine tatsächliche Lufthoheit gegen Russland herstellen, hieß es demnach von Ignat.

Ukraine zerstört russischen Überschall-Bomber

Update vom 21. August, 14.20 Uhr: Der Krieg in der Ukraine zehrt an den russischen Kräften. Die Ukraine kann mit Drohnenangriffen immer wieder Erfolge hinter den umkämpften Frontlinien erzielen. Die zeigen nun auch die Schilderungen eines Insiders gegenüber der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Demnach sollen während eines ukrainischen Drohnenangriffs auf einen russischen Flughafen zwei Überschall-Bomber vom Typ Tu-22M3 stark beschädigt beziehungsweise zerstört worden sein.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall des Drohnenangriffs, hielt sich bei den Folgen der Attacke jedoch bedeckt. Die Luftfahrzeuge befanden sich auf dem Flugplatz Soltsy-2 weit im Landesinneren zwischen Moskau und Sankt Petersburg. „Die Beschädigung oder gar Zerstörung von zwei Tu-22M3-Flugzeugen wird an sich keine militärisch bedeutsamen Auswirkungen haben“, schrieb das ISW. Der Angriff sei von symbolischer Natur und könne sich schädlich auf die russische Moral auswirken.

Russland schießt zwei Drohnen bei Moskau ab

Update vom 21. August, 11.20 Uhr: Zwei mutmaßlich ukrainische Drohnen sind am Montag (21. August) im Großraum Moskau von russischen Kräften abgeschossen worden. Trümmer der Fluggeräte beschädigten ein Wohnhaus, dabei wurden nach Angaben der lokalen Behörden mindestens zwei Menschen verletzt. An den Flughäfen der russischen Hauptstadt kam es wegen der Vorfälle zu Behinderungen, fast 50 Flüge waren nach Angaben der Luftfahrtbehörde betroffen.

Ukraine meldet Gebietsgewinne bei Bachmut

Update vom 21. August, 10.20 Uhr: Ukrainische Truppen haben im Osten des Landes binnen einer Woche ein kleines Gebiet nahe der umkämpften Stadt Bachmut zurückerobert. In der vergangenen Woche seien bei Bachmut „weitere drei Quadratkilometer befreit worden“, sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag (21. August) im staatlichen Fernsehen. Seit Juni seien insgesamt 43 Quadratkilometer zurückerobert worden. „Im Süden hat sich die Lage nicht bedeutend verändert“, führte Maljar weiter aus. „Unsere Verteidiger rücken weiter auf (die besetzten Städte) Berdjansk und Melitopol vor.“

Im Nordosten der Ukraine, im Gebiet Kupjansk, dem einzigen Frontabschnitt, wo die russischen Truppen angreifen, halte sich die ukrainische Verteidigung gut, sagte Maljar. In dem Gebiet hätten Evakuierungen begonnen. „Alle Kämpfe der vergangenen Woche haben mit einer Niederlage des Feindes geendet, der Feind ist dort nicht vorgerückt“, so die stellvertretende Verteidigungsministerin.

Hohe russische Verluste: Kiew nennt aktuelle Zahlen

Update vom 21. August, 9.33 Uhr: Die Ukraine hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Binnen 24 Stunden seien 460 weitere russische Soldaten gefallen. Außerdem habe man zwölf weitere russische Panzer zerstört. Die Angaben stammen direkt von den ukrainischen Streitkräften und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 257.930 (+460 zum Vortag)

257.930 (+460 zum Vortag) Panzer : 4358 (+12)

: 4358 (+12) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8449 (+14)

: 8449 (+14) Artilleriesysteme : 5264 (+19)

: 5264 (+19) Fahrzeuge und Tanklaster : 7692 (+12)

: 7692 (+12) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4309 (+5)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 21. August 2023

Russland baut neue Armee in Südukraine auf

Update vom 21. August, 8.55 Uhr: Mit der Bildung einer neuen Armee reagiert Russland nach Einschätzung britischer Geheimdienste auf die ukrainische Offensive im Süden des Landes. Russland reagiere damit auf die „Kriegswirklichkeit“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag (21. August) mit. Ziel sei, erfahrenere Einheiten für den Kampf an Schlüsselachsen einsetzen zu können. So seien sehr wahrscheinlich zuletzt Luftlandetruppen aus dem Gebiet Cherson in den schwer umkämpften Sektor Orichiw verlegt worden.

Die neue 18. Armee setze sich aus verschiedenen Einheiten zusammen, die derzeit im Gebiet Cherson im Einsatz seien, hieß es weiter. Darunter sei das 22. Armeekorps, das eigentlich die Besatzungstruppe auf der annektierten Halbinsel Krim bilde. „Die 18. Armee besteht wahrscheinlich hauptsächlich aus mobilisiertem Personal und wird sich auf defensive Sicherheitsoperationen im Süden der Ukraine konzentrieren“, hieß es in London weiter. Bereits Anfang August hatte das britische Ministerium mitgeteilt, dass Russland zuletzt in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten aufgebaut habe.

Ukraine-Krieg: Drohne über Moskau abgefangen

Update vom 21. August, 7.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium meldet eine abgefangene ukrainische Drohne über dem Großraum Moskau. Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilt das Ministerium weiter mit. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldet die amtliche Nachrichtenagentur Tass.

Krieg in der Ukraine: Selenskyj bezeichnet F-16-Kampfjetlieferungen als „historisch“

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die geplanten F-16-Kampfjetlieferungen der Niederlande und Dänemarks als „historisch“ bezeichnet. „Die F-16 werden den Kämpfern und den einfachen Bürgern frisches Vertrauen und Motivation bringen“, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag bei X (früher Twitter) mit. Die Kampfflugzeuge würden helfen, die ukrainischen Städte vor russischen Angriffen zu schützen.

Zuvor hatten die Niederlande und Dänemark nach Angaben des Präsidentenamtes in Kiew die Lieferung von insgesamt 61 Kampfjets zugesagt. „Sie werden frische Ergebnisse bringen für die Ukraine und den Rest-Europa“, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. (Mit Agenturen)