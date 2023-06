Reise an die Front: Wenn der Ukraine-Krieg zum Alltag wird

Von: Dmitri Durnjew

Teilen

Im Kriegsgebiet im Donbass harren noch immer Hunderttausende Zivilisten aus. Eine Reise durch sterbende Ortschaften mit blühenden Gärten.

Vor dem neuen Brunnen am Torezker Marktplatz stehen die Leute Schlange. Vier Männer und eine alte Frau, die einen Ledermantel trägt, trotz der Hitze, die himmelblau über Torezk hängt. Der Himmel hier ist eine Drohung, vor allem bei guter Sicht. In zwei Stunden wird wieder eine Raketen-Salve auf die Innenstadt prasseln und acht Menschen verletzen.

Die Leute haben Leiterwagen mit Plastikflaschen. Ein Mann in einem verschwitzten Shirt drückt einen stählernen Zweieinhalb-Meter-Schwengel auf und nieder. Er braucht 100 Liter, um seine Gemüsebeete zu gießen – jeden Tag. Der glatt rasierte Mann im Sporthemd hinter ihm benötigt 40 Liter, für sich, seine Frau, für eine Woche Rasieren, Putzen, Waschen, Blumengießen und Klospülen. „Ein Hundeleben“, sagt der erste Mann.

Seit Wochen bombardiert Russland die Städte im Donbass

2014 wohnten in Torezk und seinen Vorstädten 73 000 Menschen. Jetzt sind es 7200. Der Donbass hat sich geleert. Bis zum März 2014 lebten im von der Ukraine kontrollierten Teil der Region Donezk 4,1 Millionen, jetzt noch eine halbe Million Menschen. Zwischen Blindgängern, Tretminen und Granateinschlägen, mit neun Jahren Krieg im Hinterkopf und einer Zukunft, die schwarz und ungewiss ist wie der Tod selbst. Viele wollen trotzdem alles aussitzen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Torezk ist Frontstadt im Ukraine-Krieg, hier geht die Straße aus dem Norden in die vom Feind besetzte Regionalhauptstadt Donezk nicht mehr weiter. Viele Plattenbauten sind rußschwarz durchlöchert oder mit Spannplatten bedeckt wie mit Heftpflastern. Seit Wochen „arbeitet“ ein feindliches Flugzeug über der Stadt, wirft Bomben und „Kassetten“ ab, gefüllt mit 2000 Grad heißen Magnesiumkugeln. Dann regnet es Feuer.

Infrastruktur im Osten der Ukraine vom Krieg schwer beschädigt

„Heute haben wir 26 Menschen hinausgebracht, eine gute Zahl“, Wassil Tschintschik trägt eine tarngrüne Wyschywanka, ein Hemd mit ukrainischen Stickereien. Der Chef der Torezker Militärzivilverwaltung und seine Beamten versammeln Bürgerinnen und Bürger, zeigen ihnen Fotos ihrer Unterkünfte nach der Evakuierung, lesen ihnen Speisepläne vor.

Ein Land in Trümmern, doch die Hoffnung bleibt. Foto: Dmytro Durnjew. © Dmytro Durnjew

Kein Wasser, kein Gas, manchmal Strom. Und Tschintschik sagt, um die kommunale Infrastruktur zusammenzuhalten, reichten 2000 Leute. Aber über 5000 Menschen in Torezk haben Erklärungen unterschrieben, sie wollten sich und ihre Angehörigen nicht evakuieren lassen“, seufzt er. Egal, was kommen mag, Tausende in Torezk wollen es aussitzen. Oder wie ein 60-Jähriger am Marktplatz räsoniert: „Wo sollen wir denn hin? Meine Mutter ist 96.“ Er setze auf die Vermittlung Pekings. Und in den USA beginne der Wahlkampf. „Im Herbst haben wir Frieden!“

Folgen des Ukraine-Kriegs: Überall stehen zerstörte Panzer am Straßenrand

In Torezk sagen sie, man sollte die Tankstelle meiden, dort sei es gefährlich. Die gelbweißen Benzinsäulen mit der Aufschrift „Route 20“ schimmern unversehrt, in der adretten Pizza-Bar daneben essen Soldaten zu Mittag. An der Wand beschwört die Retro-Fotografie eines Pariser Straßencafés Sorglosigkeit. Tatjana, die junge Frau hinter der Theke, sagt, sie fürchte sich. „Aber ich habe nur diese Arbeit.“ Wenige Tage später werden zwei Tote und acht Verletzte aus den Trümmern von Tankstelle und Pizza-Bar geborgen, wieder eine Fliegerbombe.

Auch die Straße nach Norden, Richtung Kramatorsk, liegt unter Feuer, im Feld rostet das Wrack eines Schützenpanzers, über dem Horizont im Osten hängen drei riesige Rauchfahnen, die Schlacht um Bachmut.

Seit neun Jahren wird im Donbass gekämpft. Davon zeugt auch das Wrack eines Schützenpanzers nahe Kramatorsk. Foto: Dmytro Durnjew. © Dmytro Durnjew

Ukraine-Krieg lässt Bevölkerung im Donbass schrumpfen

40 Kilometer nördlich empfängt uns Kramatorsk mit einem überlauten Trommelschlag, ein Raketentreffer im Industriegebiet.

Die aschfarbenen Bisswunden des Krieges verstecken sich hier in Nebenstraßen oder hinter Fabrikmauern. Die Stahlwerke von Kramatorsk, der letzten ukrainischen Großstadt im Donbass, arbeiten nicht mehr, aber Kramatorsk gilt jetzt als militärisches Hauptquartier der Region, der Krieg selbst bevölkert es wieder. Die Einwohnerzahl der einstigen 170 000-Seelen-Stadt sank 2022 auf 40 000, jetzt wird sie auf 160 000 geschätzt.

Anfang Mai erlag im Krankenhaus eine 16-Jährige nach einem Drohnenangriff ihren Verletzungen. Doch abends tummeln sich auf dem neuen Kunstrasenplatz im Stadtpark weiter junge Mädchen mit einem Fußball.

PEKINGS VERMITTLUNG Der chinesische Diplomat Li Hui lässt nach seiner zwölftägigen Reise durch Europa, die ihn im Mai nach Kiew, Brüssel und Moskau führte, wenig Hoffnung auf einen Vermittlungserfolg im Ukraine-Krieg aufkommen. Am Freitag sagte er in Peking, dass die Positionen sehr weit auseinanderlägen und der Weg zum Verhandlungstisch „schwierig“ sei. Laut „Wall Street Journal“ hat Li Hui aktiv für einen umgehenden Waffenstillstand geworben, wobei Russland seine eingenommenen Territorien behalten würde. Chinas Sondergesandter bezeichnete diesen Bericht als falsch. Es sei ein Versuch, „Zwietracht zwischen China und der Ukraine zu säen“. Zu den Ursachen des Krieges befragt, erwähnte Li den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit keiner Silbe. Stattdessen führte er ausschließlich die Probleme der „europäischen Sicherheitsarchitektur“ an, welche zu der Krise geführt hätten. Die Krise hätte „historisch komplexe und realistische Gründe“, sagte Li. Und er sagte: „Die Länder, die am meisten darunter leiden müssen, sind die Ukraine, Europa und Russland“. Als Sondergesandter der selbsternannten „Friedensmacht“ China wollte Li Hui zwischen den Fronten vermitteln. Am Freitag forderte er sämtliche Regierungen dazu auf, „keine Waffen mehr auf das Schlachtfeld zu schicken“. RND

Die russische Daueroffensive hat sich bei Bachmut totgelaufen, in Kramatorsk fürchtet oder hofft kaum noch jemand, dass Wladimir Putins Truppen in absehbarer Zukunft kommen. „Die steilen Hügel hinauf nach Tschassiw Jar und Kostjantyniwka schaffen sie nicht“, sagt Eduard, 62, Kleinunternehmer. Und wenn sie doch durchbrechen, werde er mit seiner 30 Jahre älteren Mutter wegfahren, in irgendein Dorf weiter westlich.

Mutter und Sohn leben in einem Backsteinhäuschen im Vorort Krasnotorka. Sie haben Wasser, Gas und Strom, leben von ihren eifrig bewässerten Gemüsebeeten und von 10 000 Hrywna Monatsrente, gut 250 Euro. Frau und Tochter sind fort, früher ernährte Eduard die Familie mit seinem alten, aber sehr gepflegten Mercedes-Kleinbus. Er fuhr in den umliegenden Orten Lebensmittel aus, drei Tage die Woche, 12 Stunden lang. „Jetzt“, sagt er, „ist das alles Kampf- oder Feindgebiet“.

Ukraine-Krieg tobt im Donbass schon seit fast neun Jahren

Eduard ist wie viele Leute hier. Einer über fünfzig, noch immer kräftig, mit offenem Malochergesicht. Einer, der stolz die Coca-Cola-Flasche aus echtem Glas zeigt, die er vor vier Jahrzehnten vom Wehrdienst in der Sowjetluftwaffe aus Ungarn mitgebracht hat und jetzt mit selbstgebranntem Wodka füllt. Einer, der verlegen lächelnd erzählt, dass er weiter russisches Eishockey sieht. Und einer, der sonst wenig fernsieht, sich nicht für Politik interessiert und nicht versteht, was dieser Krieg eigentlich mit ihm zu tun hat.

Viele leben von ihren eifrig bewässerten Gärten. Foto: Dmytro Durnjew. © Dmytro Durnjew.

Man könnte diese Leute im Donbass die letzten Sowjetmenschen der Ukraine nennen. Seit neun Jahren leben sie im Schussfeld. Sie haben sich an den Krieg gewöhnt. Auch wenn es Feuer auf ihre Gemüsebeete regnet, sie gießen weiter.

In Bachmut, wo erbitterte Häuserkämpfe tobten, sahen entgeisterte Frontkrieger, wie eine Straße weiter Zivilpersonen ihre Hunde ausführten. Tausende Menschen klammern sich an ihre Haustiere und Gießkannen, an ihre Gewohnheiten, als könnten sie Krieg und Tod bannen, wenn sie nur weiter Alltag veranstalten. Im Donbass werden sie Strauchmenschen genannt, weil sie in ihrer Heimaterde wurzeln wie Pflanzen.

Hunderttausende haben den Kopf eingezogen, warten, ohne recht zu wissen, worauf. Eduard hat seinen geliebten Mercedes in einer Garage versteckt, die gesamte Elektronik ausgebaut. „Den klaut keiner“, sagt er. Ukrainische Soldaten, die hier einquartiert seien, hätten ihn gewarnt: „Zeig deinen Kühlwagen besser nicht vor! Wenn unsere ihn sehen, requirieren sie ihn womöglich. Für die Zweihunderter.“ Zweihunderter nennen die Truppen die Leichen der Gefallenen.

Normalität in Kramatorsk mitten im Ukraine-Krieg

Kramatorsk aber boomt, hier haben Friseur- und Military-Läden aufgemacht, Sushi- und Schaschlik-Bars. Auf dem Markt kaufen Militärs Gummischläuche, Stromkabel oder gebrauchte Router, alles, was man braucht, um im Schützengraben komfortabler zu leben.

Und überall sitzen Soldaten in Straßencafes. Eine lockere Truppe, meist in T-Shirts, ohne Rangabzeichen. Sie reden leise, lachen oft, trinken ihren Kaffee langsam, hören Musik der ukrainischen Rockgruppe Ocean Elzy. Kurzurlauber.

Überall sitzen Soldaten in Straßencafe. Foto: Dmytro Durnjew. © Dmytro Durnjew

Soldaten berichten von der Front im Ukraine-Krieg

Fünf Tage Reserve, fünf Tage an der Front, erzählen sie. Oder drei Tage an der Front, zwei Tage Reserve. Kriegerischer Schichtbetrieb. Zwischen den Plattenbauten stehen betagte, tarngrün lackierte Pkw und Pickups mit polnischen, lettischen oder deutschen Ausfuhrnummern, der Fuhrpark der ukrainischen Infanterie. Früh morgens klettern Männer in Kampfanzügen hinein, fahren zur Arbeit in die Schützengräben.

Und ein schmächtiger Soldat schlendert mit seiner Frau die Straße hinauf. Neben ihnen hüpft ein Mädchen mit wippenden blonden Zöpfen. „Nein, wir sind nicht von hier“, er lächelt, „wir sind aus Odessa.“ Frau und Kind seien ihm an die Front gefolgt, das Wichtigste in diesem Krieg sei, dass man zusammenbleibe. Bomben und Raketen? „Daran“, sagt er, „haben wir uns gewöhnt.“ Krieg und Frieden sind eng zusammengerückt in der Ukraine.