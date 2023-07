Deutschland schnürt neues 700-Millionen-Euro-Waffenpaket für Ukraine – was ist drin?

Von: Christina Denk

Die Bundesregierung will der Ukraine weitere Panzer und Artillerie im Wert von 700 Millionen Euro liefern. Vor einem Jahr war das Paket noch undenkbar. Ein Überblick, was drin steckt.

Vilnius – Beinahe alle zwei Monate kündigt die Bundesregierung aktuell neue Waffenpakete für die Ukraine an. Zum Auftakt des Nato-Gipfels in Vilnius gab Olaf Scholz bekannt, die Gegenoffensive der Ukraine weiter zu unterstützen. Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro sollen geliefert werden. Doch was steckt genau drin im Paket und wer zahlt dafür? Alle wichtigen Fragen rund um die neue Zusicherung der Bundesregierung im Ukraine-Krieg.

700-Millionen-Euro-Waffenpaket für Ukraine: Was steckt drin und wo hilft es?

Das neue Waffenpaket ähnelt im Inhalt seinen Vorgänger-Lieferungen. Seit Beginn des zweiten Kriegsjahres, das vor allem von den Kämpfen und Gegenangriffen im Osten der Ukraine geprägt ist, werden schwere Waffen gebraucht und geliefert. So finden sich im 700-Millionen-Paket unter anderem wieder Leopard-Panzer.

Konkret ist bislang folgender Inhalt bekannt:

40 Schützenpanzer (Typ Marder)

25 Kampfpanzer (Typ Leopard 1A5)

Fünf Bergepanzer (aus Industriebeständen)

Zwei Abschussgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen (von der Bundeswehr)

20.000 Schuss Artilleriemunition und 5000 Schuss Nebelmunition

Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Abwehr von Drohnenangriffen

Ausrüstung zur Minenabwehr und Sanitätspaket mit Komponenten für ein Feldlazarett

In dem Paket werden sich keine Waffen neuer Qualität befinden. Bestellungen der Ukraine bei der deutschen Industrie fallen damit tendenziell weg. Schon früher wurde die Ukraine auch aus den Beständen der Bundeswehr beliefert. Das Paket entspreche den Prioritäten der Ukraine – Luftverteidigung, Panzer, Artillerie, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag (11. Juli).

Die Marschflugkörper Taurus, die die Ukraine ebenfalls fordert, wird die Regierung um Scholz dagegen nicht liefern. Die Geschosse könnten auch russische Gebiete erreichen. Das lehnt die Bundesregierung ab. Statt Angriffe auf russisches Gebiet soll die Unterstützung der Bundesregierung dazu dienen, die „ukrainische Durchhaltefähigkeit“ zu stärken, so Pistorius.

Ukraine-Waffenpaket für 700 Millionen Euro: Zahlt die Bundesregierung die Lieferung?

Informationen zur Finanzierung des konkreten 700-Millionen-Pakets gibt es von der Bundesregierung nicht. Angesichts früherer Lieferungen lässt jedoch vermuten: Die Bundesregierung übernimmt die Kosten der Lieferungen. Online informiert sie: Waffenlieferungen stammen entweder aus den Beständen der Bundeswehr oder können über die Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung erstattet werden.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Bei der Initiative handelt es sich um Mittel, die vorrangig für die Aufstockung der deutschen Bestände oder Erstattung ukrainischer Bestellungen verwendet werden sollen. Bestellt die Ukraine genehmigtes Kriegsgerät, werden die Rechnungen aus diesem Topf beglichen. 2023 sind knapp 5,4 Milliarden Euro verfügbar, wovon die Hälfte frei auch zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden kann.

Die Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn: Das wurde bereits an die Ukraine geliefert

Seit Beginn des Krieges haben sich die Waffenlieferungen des Westens und auch der Bundesregierung deutlich verändert. Während Anfang 2022 vorrangig Mittel zur Verteidigung geliefert wurden, kamen mit den Gegenoffensiven der Ukraine vermehrt Haubitzen und Panzer hinzu. Zunehmend sind Nato-Länder, abseits von Deutschland, auch bereit, Flugzeuge zu liefern.

Beginn des Krieges: Defensivwaffen, Verteidigungsausrüstung wie kugelsichere Westen

Defensivwaffen, Verteidigungsausrüstung wie kugelsichere Westen Frühjahr 2022: Artilleriegeschütze

Artilleriegeschütze Juni 2022 (für erste Gegenoffensive): Haubitzen, Himars-Mehrfachraketenwerfer, deutsches Luftabwehrsystem Iris-T

(für erste Gegenoffensive): Haubitzen, Himars-Mehrfachraketenwerfer, deutsches Luftabwehrsystem Iris-T Januar 2023 : Leopard-2-Panzer

: Leopard-2-Panzer Aktueller Wunsch der Ukraine: Marschflugkörper Taurus

Eine konkrete Übersicht der gelieferten Ausrüstung stellt die Bundesregierung auf ihrer Website bereit. Monetär betrachtet hat sie seit Kriegsbeginn Lieferungen im Wert von 3,9 Milliarden Euro aus Bundeswehr- und Industriebeständen genehmigt. Hinzu kommen nicht genehmigungspflichtige Mittel. Damit liegt Deutschland insgesamt bei 7,5 Milliarden Euro teuren Lieferungen (das neue „Vilnius“-Paket ist noch nicht eingerechnet) und auf Platz zwei der Waffenlieferanten der Ukraine, so Ukraine Support Trackers. Platz 1 belegt die USA mit knapp 43 Millarden Euro.

Olaf Scholz sicherte Wolodymyr Selenksyj beim Nato-Treffen in Vilnius ein weiteres 700-Millionen-Euro-Waffenpaket zu. © Kay Nietfeld/dpa

Waffen-Pakete für die Ukraine: Meinung unter den Deutschen gespalten

Die deutsche Bevölkerung steht den deutschen Waffenlieferungen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus der vergangenen Woche gespalten gegenüber. 38 Prozent gehen die bisherigen Lieferungen an das von Russland angegriffene Land zu weit. 32 Prozent finden den Umfang der militärischen Unterstützung genau richtig. 18 Prozent sind der Auffassung, es hätten noch mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen. Joe Biden will außerdem bald Streu- oder Cluster-Munition an die Ukraine liefern: Was die kleinen Bomben so gefährlich macht. (chd/dpa)